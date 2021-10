Nella settimana dal 4 al 10 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dai gradi della Vergine al segno del Sagittario, mentre Venere viaggerà dall'orbita dello Scorpione al Sagittario. Il Sole, Marte e Mercurio, invece, proseguiranno il domicilio in Bilancia, così come Giove insieme a Saturno permarranno in Acquario. Urano, infine, resterà stabile in Toro come Plutone rimarrà nel segno del Capricorno e Nettuno risiederà in Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Sagittario, meno roseo per Vergine e Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: finanze top.

Più trascorreranno i giorni e maggiori saranno le possibilità dei felini, specialmente di prima e seconda decade, di notare un sostanzioso incremento del loro bottino economico, sebbene tale denaro sarà esclusivamente frutto del duro lavoro svolto.

2° posto Sagittario: weekend top. Se sino a venerdì sera i nati Sagittario saranno probabilmente chiamati a sbrigare le ultime faccende pratiche e burocratiche legate al mondo professionale, sarà nel weekend che, grazie alla congiunzione Luna-Venere, potranno cominciare a vedere i primi risultati lavorativi. Amore in secondo piano.

3° posto Acquario: nuove strade. Lo Stellium nel loro Elemento rinvigorito dalla Bianca Signora di Fuoco nel fine settimana indurranno, c'è da scommetterci, il segno Fisso ad accettare nuove strade esistenziali o, qualora lo avessero già fatto in precedenza, a perseguirle con maggiore determinazione.

Il periodo più problematico potrebbe proseguire sino al 18 del mese, perché successivamente il parterre planetario diverrà più scorrevole grazie ai pianeti generazionali che passeranno al moto diretto così come Mercurio in Bilancia.

I mezzani

4° posto Bilancia: incarichi. La terza decade di casa Bilancia avrà buone chance di fare un portentoso balzo in avanti nella scala gerarchica aziendale nel corso delle giornate centrali di questa settimana, accaparrandosi un posto di maggiore responsabilità e godendo, come piacevole conseguenza, di una retribuzione mensile maggiore.

5° posto Ariete: impulsivi. Solitamente l'irruenza verbale e il mood viscerale tipico del segno li rende inclini a ruggini relazionali, ma il probabile comportamento impulsivo dei nati Ariete nel corso della settimana li aiuterà a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Probabili attriti in coppia per futilità nelle giornate di mercoledì e giovedì.

6° posto Toro: inizio smart. Da segnare sul calendario di casa Toro saranno probabilmente le giornate del 4 e 5 ottobre, nel corso delle quali il segno di Terra potrà concedersi qualche acquisto per l'ambiente domestico che unisca l'utile al dilettevole.

7° posto Capricorno: in attesa. Alla stregua di un corridore che attende lo sparo per partire, i nati Capricorno parranno essere in fermento durante questi sette giorni, aspettando una chiamata sentimentale o una risposta lavorativa che li terrà sulle spine sino al weekend.

8° posto Scorpione: perplessi. Lo spostamento di Venere dai loro gradi al Sagittario sommata alle quadrature del duetto retrogrado Saturno-Giove porranno, con ogni probabilità, l'accento su un lato ombra della loro relazione sentimentale in essere.

I nati Scorpione, specialmente nella prima parte settimanale, potrebbero scoprire un segreto del partner che li lascerà attoniti.

9° posto Cancro: affaccendati. Sette giorni durante i quali i nati Cancro sembreranno delle trottole, in quanto dovranno presumibilmente districarsi tra diverse incombenze domestiche e famigliari che non gli lasceranno alcuno spazio per loro stessi.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: focus sul futuro. Le preoccupazioni di casa Vergine, le quali subentreranno da giovedì in poi, potrebbero essere focalizzate sul prossimo futuro dove i nativi non riusciranno a scorgere le rassicuranti sicurezze monetarie e professionali che vorrebbero.

11° posto Pesci: stand-by. Le vicende sentimentali del dodicesimo segno zodiacale avranno buone chance di subire una battuta d'arresto, più per i nativi stessi che per le circostanze.

Il segno d'Acqua, difatti, sembrerà volersi prendere un periodo di pausa dalle faccende affettive, così da fare il punto della situazione e comprendere appieno ciò che desidera davvero.

12° posto Gemelli: riordinare le idee. Tanti, forse troppi gli stravolgimenti esistenziali che hanno e stanno coinvolgendo i nati Gemelli. Tali cambiamenti, come se non bastasse, potrebbero continuare anche nel corso di questa settimana con exploit significativi nel weekend. Critiche anche le effemeridi riguardanti il ménage amoroso, settore che da domenica dovrà anch'esso fare i conti con l'amara opposizione della Bianca Signora.