Le previsioni zodiacali di giovedì 7 ottobre 2021 presentano interessanti novità per la giornata in analisi. In primo piano in questo contesto i simboli astrali appartenenti alla sestina dall'Ariete alla Vergine. Ansiosi di scoprire in anteprima quali saranno i segni fortunati in questa parte della settimana? Certamente domani a gongolare saranno senz'altro coloro nati in Toro, segno considerato in periodo da cinque stelle. Invece, l'Astrologia di giovedì pone l'accento su tre segni in particolare, in questo frangente additati in periodo negativo.

Parliamo in questo caso di Cancro, Vergine e Leone, sottoposti a turbolenze astrali abbastanza insistenti.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 7 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro;

2° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli;

3° posto - ★★★: Cancro, Vergine;

4° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 7 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 7 ottobre al segno dell'Ariete predice una giornata buona, anche se abbastanza routinaria. In amore, dunque un normale giovedì ma con attimi di fantasia, leggerezza e divertimento. Gli astri suggeriscono di affrontare questa giornata con spensieratezza: sarà proprio una passeggiata in quanto riceverete gli stimoli giusti per provare nuove cose, ma anche per fare quello che più vi piace.

Single, a voi invece tutto va a gonfie vele: amicizie e svaghi. Apparite, infatti, sereni e rilassati, piacevolmente stimolati dagli amici che vi coinvolgeranno in mille iniziative, una più divertente dell'altra. L'attrazione verso una nuova conoscenza sarà magica e fatale. Per non rimanere scottati in una situazione attualmente in evoluzione vi riproponete di rifletterci su, e fate bene.

Nel lavoro, la situazione astrale vi aiuterà a voltare pagina. I pianeti vi offriranno spunti e nuove idee, dovrete solamente avere fiuto e cogliere il momento giusto per agire.

Toro: ★★★★★. La giornata di metà settimana sarà per molti di voi nativi, soprattutto se con ascendente Ariete, Vergine o Bilancia, addirittura perfetta.

In campo sentimentale, dedicate un piccolo angolo della giornata a programmare qualcosa da fare nel prossimo weekend: vi piacerà e vi farà bene trascorrere un giorno di riposo in vacanza, oppure in un luogo tranquillo, in cui dimenticare impegni, problemi, persone noiose e stress. Datevi da fare e fate sapere alla persona amata quanto la sua presenza nella vostra vita sia fondamentale e come non ne possiate farne a meno del suo amore. Single, il giorno inizierà sotto ottimi auspici. Con Venere amica, avrete a portata di mano tutti gli ingredienti necessari per un giovedì divertente e una serata brillante, magari impegnati in una cena con chi sapete voi. Regalatevi delle dolci emozioni. Nel lavoro, andate dritti al problema, affrontatelo di petto, senza mai guardare indietro.

Una volta trovate le risposte giuste, vi sarà molto più semplice riuscire a trovare l'unica via che vi porterà al traguardo desiderato.

Gemelli: ★★★★. Il prossimo giovedì sarà non troppo complicato o difficile da far vostro, a patto di saper giostrare con intelligenza alcuni momenti non proprio entusiasmanti del periodo. In amore, sarà una giornata normale: andrete a caccia di coccole, non solo da ricevere ma anche da regalare. In questo periodo vi sveglierete con una vena di romanticismo e, se state vivendo una storia d'amore, riuscirete a trascorrere una giornata insieme alla persona amata. Il rapporto di coppia vedrà un piccolo aumento della passione, in particolare nelle relazioni che hanno avuto qualche momento di crisi.

Single, giornata ottima per viaggi e contatti, per il divertimento e il conseguimento dei vostri obiettivi. Umore brillante e grande energia: molti di voi sognano da sempre l'amore romantico, magico, poi quando arriva la persona giusta, per paura vi date alla fuga. Questa invece potrebbe essere una giornata che misurerà il vostro coraggio e quanto siete realmente cambiati. Nel lavoro, le stelle vi renderanno particolarmente brillanti e ricchi di idee interessanti. Non fatevi sfuggire nessuna occasione ed avrete così la possibilità di sfondare.

Oroscopo e stelle di giovedì 7 ottobre

Cancro: ★★★. Il periodo partirà direttamente con il peso dei periodi "sottotono". Per i sentimenti, dopo giornate intense arriverete a fine giornata esausti e richiedete di stare un po' da soli: per questo ergerete delle barriere e non vi farete avvicinare da nessuno.

Ma rimanere in casa con il broncio non vi aiuterà, dunque sforzatevi di uscire, magari fare due passi in compagnia del vostro partner, che è sempre pronto li, a consolarvi. Single, il cielo sopra di voi ha il potere di farvi sentire inadeguati: correte così il rischio di poter reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni. Non farsi prendere in contropiede dagli imprevisti potrebbe essere difficoltoso, ma avrete sicuramente degli aiuti provvidenziali. Nel lavoro, il ritmo della giornata sarà frenetico e le gratificazioni comunque non dovrebbero mancare. Un'opportunità vi consentirà di segnare punti e mettervi in luce. La situazione è favorevole, però il successo non vi verrà servito su un piatto d'argento ma dovrete impegnarvi.

Leone: ★★. Il prossimo giovedì sarà indirizzato tutto o in parte al poco piacevole periodo valutato con il "ko". In amore, approfittate di questa giorno per chiarirvi con le persone con le quali sono sorte tensioni e discussioni negli ultimi giorni. Con i nervi distesi e una maggiore tranquillità potrete affrontare un dialogo, ed eventualmente anche un diverbio, per poi risolvere la questione. Single, potreste avere qualche tensione con la vostra famiglia, o con qualcuno che non accetta alcune vostre scelte. I problemi generati da situazioni stressanti vi inseguono anche adesso, mettendovi di cattivo umore. Non abusate di caffè se avete bisogno di rinnovare l'energia, piuttosto puntante sul ginseng, che tonifica l'organismo e aiuta il sistema nervoso.

Nel lavoro, rimanete con i piedi ancorati alla realtà. Avviserete la sensazione di non essere ascoltati con la dovuta considerazione dai vostri colleghi: munitevi di pazienza e aspettate!

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 7 ottobre, preannuncia una giornata non troppo buona. Gli astri al vostro segno hanno messo la spunta relativa ai periodi "sottotono", dunque come comportarsi? In campo sentimentale, qualche piccola contrarietà, dovuta ad astri dispettosi, sarà da mettere in conto. Non mancheranno incomprensioni nella vita di coppia; dipenderà da voi evitare crisi e litigi, tenendo un atteggiamento conciliante e controllato. E se lo stress dovesse aumentare nel corso della giornata?

Studiate opportune strategie per defilarvi e lasciar passare la tempesta coniugale. Single, non sarete in vena di socialità: stanchezza, dubbi e timori vi inducono a rintanarvi. Su con la vita, gli amici tifano spassionatamente per voi, così invece di tenervi tutto dentro, non esitate a sfogarvi e a cercare consolazione nella famiglia, che è sempre pronta li, ad aiutarvi. Una giornata di riposo sarà ideale per dedicare tempo alle cure volte a migliorare il vostro benessere e ad esaltare il vostro fascino. Nel lavoro, il cielo vi sosterrà egregiamente e le aspirazioni potranno concretizzarsi. Evitate però di essere troppo aggressivi, per non rischiare di perdere le occasioni migliori.

