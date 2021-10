Le previsioni zodiacali di lunedì 11 ottobre 2021 riaprono questo giro di consultazioni astrologiche, analizzando la giornata di avvio settimanale. In primo piano, sviscerato dal punto di vista dell'amore e del lavoro, la giornata di lunedì: curiosi di mettere in chiaro i segni favoriti dalla Luna in Capricorno? In questo frangente, come sappiamo già, saranno messi sotto controllo i soli segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale per quanto concerne le previsioni, mentre la classifica interesserà l'intero comparto zodiacale.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 11 ottobre su sentimenti e attività lavorative, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 11 ottobre

Bilancia: ★★. Si prevede per voi della Bilancia un giorno abbastanza poco performante, anche se non del tutto avaro di discrete occasioni sia in campo sentimentale, che sul lato lavorativo. In amore le previsioni di lunedì annunciano più di qualche difficoltà: se avete qualcosa da farvi perdonare dal partner, tipo una bugia o una mancanza ingiustificata, siate docili, solleciti, amorevoli e soprattutto sinceri. Single, le stelle non sembrano ben disposte in questo periodo a concedere favori o supporto: cominciate a guardarvi intorno, aspettando però un altro giorno per "sferrare l’attacco", ok? Nel comparto lavoro le vostre idee saranno sicuramente ben accette, anche se non sempre potranno essere messe in pratica.

Dunque non prendetevela, ma aspettate tempi più idonei.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì annunciano l'arrivo di una buona giornata, ma fino a un certo punto. Potrebbero infatti verificarsi eventi non proprio positivi. Diciamo che la giornata di questa parte della settimana sarà vivibile, a patto di non lasciarsi trasportare da una eccessiva superficialità.

Per i sentimenti sarà tutto abbastanza sotto controllo? Certo che sì, però poi il grosso dovete farlo da voi, specialmente nei confronti del partner. Single, avete un fascino particolarmente accattivante e sensuale grazie al quale potete osare senza timore di "toppare". Previste altresì nuove conoscenze potenzialmente intriganti: le previsioni del giorno spronano affinché le cogliate al volo.

Nel lavoro sarà il momento migliore per darsi da fare. Alcuni pianeti saranno favorevoli e potrebbero essere fautori di eventuali cambi di mansione.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo dell'11 ottobre al Sagittario indica che la giornata si preannuncia positiva, ma non tale da permettervi di scherzare con la superficialità: intesi? Nei rapporti interpersonali, soprattutto nei riguardi di amici, colleghi e parenti alla lontana, cercate di non esasperare situazioni potenzialmente pronte a esplodere. In amore, nel caso foste già felicemente in coppia, qualcosa d'inaspettato potrebbe verificarsi all'improvviso, fornendo alternative a un problema aperto. Bene, cercate di darvi da fare senza perdere troppo tempo.

Single, una nuova amicizia sta forse solleticando la vostra fantasia? Il "barometro dell'amore" non segna stabilmente bel tempo, ma oggi si respira un clima mite, fatto di affiatamento e complicità. Pertanto, le previsioni del giorno invitano a organizzarvi per la serata: qualcosa succederà. Per la parte riguardante il lavoro, piccoli contrattempi subiti nei giorni scorsi hanno messo a dura prova la vostra proverbiale calma: approfittate della giornata di oggi per approntare un robusto "piano b".

Oroscopo e stelle del giorno 11 ottobre

Capricorno: "top del giorno". Una giornata favolosa, soprattutto in campo sentimentale. Un giorno luminoso vi attende grazie alle orbite dei pianeti maggiori e, ciliegina sulla torta, dall'alba al tramonto vivrete con un'aurea protettiva rilasciata dalla Luna nel segno.

In merito agli affetti, le emozioni iniziano a farsi largo nella vostra vita, anche se il vero miglioramento si vedrà tra qualche giorno. Anche se il vento della buona sorte tira dalla vostra parte, evitate comunque di andare contro corrente. La giornata risulterà essere determinante in certe situazioni e dunque adatta per concretizzare idee o progetti. Single, sarete molto vivaci e spigliati grazie agli astri. Di certo questo vi porterà a conoscere nuove persone e, di conseguenza, a stringere interessanti rapporti d'amicizia: in bocca al lupo! Nel lavoro si affacceranno quasi sicuramente prospettive di crescita buone, professionalmente parlando, e questo vi stimolerà a dare sempre il meglio.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano un lunedì davvero speciale, in primis nelle cose riguardanti i sentimenti oppure verso le situazioni affettive bisognose di un po' di fortuna. In campo sentimentale, contrariamente a quanto vi capita normalmente, sarà molto facile per alcuni di voi lasciarsi andare a sogni o illusioni. Sguardi seducenti o parole sussurrate a fil di voce all'indirizzo del partner potrebbero aprire scenari inimmaginabili. Single, sarà possibile l'incontro con una persona alquanto "sfiziosa", che senz'altro potrebbe risultare molto sensibile al vostro fascino. Dunque giocate bene le vostre carte e chissà, potreste ritrovarvi con un compagno/a dall'oggi al domani.

Nel lavoro vi distinguerete per il vostro modo di agire e sarete segnalati tra i migliori nel vostro ambiente professionale. Se davvero cosi fosse, d'obbligo il nostro "bravi!". Avrete anche modo di richiedere meritate ricompense.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 11 ottobre preannuncia una bella giornata da vivere in tutta spensieratezza. L’intuito funziona a meraviglia, facendovi intravedere soluzioni insperate. Fantasia e creatività si concretizzeranno in espressioni artistiche di pregevole fattura. Sorprese piacevoli e piacenti in amore: il vostro ardore passionale è sempre più apprezzato dal partner e un pizzico in più di romanticismo saprà donarvi senz'altro sensazioni nuove e indimenticabili.

Per coloro ancora single la seduzione sarà senza dubbio l'arma vincente. Sfoderatela senza timore e scoprirete sensazioni piacevoli che mai avreste immaginato: senz'altro conquisterete chi da tempo avevate notato. Il lavoro andrà benissimo: sappiate che potete contare su una giornata incoraggiante, in cui incontri di un certo livello non mancheranno.

Classifica oroscopo dell'11 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata dell'11 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In questo inizio settimana a gongolare in amore quanto nel lavoro saranno quasi sicuramente i simpatici amici del Capricorno, forti della presenza della Luna in entrata nel segno a dare compagnia alla già presente Venere.

Ottimo lunedì anche per altri quattro segni considerati in periodo da cinque stelle, ovviamente da scoprire insieme a tutti gli altri. Andiamo quindi subito a rivelarli analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di lunedì 11 ottobre: