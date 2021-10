L'oroscopo della settimana che va dall'11 al 17 ottobre prevede qualche gioia in più per i nativi Pesci, che potranno contare sulla Luna nel segno, mentre un bel Sole splendente nel segno della Bilancia irradia la loro vita sentimentale. Toro avrà a disposizione più energie, da sfruttare soprattutto in ambito lavorativo, mentre i problemi di cuore continueranno a tormentare i nativi Gemelli e Vergine. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dall'11 al 17 ottobre.

Previsioni oroscopo dall'11 al 17 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: la settimana potrebbe non iniziare con il piede giusto a causa della Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, ma con Venere in ottimo aspetto saprete riprendervi subito.

In amore preparate bene un discorso che volete fare al partner, e potreste incontrare il suo consenso. Se siete single potrebbe essere una settimana interessante per fare nuove conoscenze. Bene ma non benissimo nel lavoro. Giove vi supporta, vi sostiene, ma Marte e Mercurio faranno di tutto per portarvi fuoristrada, quindi attenzione. Voto - 8️⃣

Toro: l'oroscopo vi vedrà più attivi e ottimisti, soprattutto in ambito lavorativo. Avrete più energie a disposizione, che dovrete essere in grado di sfruttare per i vostri progetti. In amore la settimana inizia con una bella Luna in trigono, pronta a rendere più calorosa la vostra relazione, ma attenzione tra giovedì e venerdì. Se siete single e siete innamorati prendetevi il vostro tempo per organizzare un bel discorso, dare una bella impressione e rimediare un appuntamento.

Voto - 8️⃣

Gemelli: dovrete lottare ancora con dei problemi di cuore secondo l'oroscopo della prossima settimana. Attenzione in particolare alla Luna, che potrebbe aggravare la situazione già delicata di suo tra voi e il partner. Se siete single vi trascinate dietro problemi che potreste riuscire tranquillamente a risolvere con un po’ d'impegno.

Nel lavoro invece aspettatevi qualche bella sorpresa da parte del pianeta Giove. Marte in trigono inoltre vi aiuterà a essere attivi. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale nel complesso discreta secondo l'oroscopo. Questa settimana potrebbe non partire benissimo a causa della Luna in opposizione, ciò nonostante nel weekend avrete modo di rifarvi e far valere i vostri sentimenti, single oppure no.

Per quanto riguarda il lavoro cercherete di fare del vostro meglio, e far fronte a eventuali imprevisti che vi causeranno stelle come Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣

Leone: settimana nel complesso positiva per voi nativi del segno, ma non esente da difetti. In amore Venere vi aiuta a esprimere bene le vostre emozioni, ma attenzione tra giovedì e venerdì, perché la Luna in opposizione potrebbe mettervi in difficoltà. Se siete single alcuni eventi fortunati potrebbero cambiare la vostra vita quotidiana. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio in sestile vi garantiscono idee e determinazione, il vero problema sarà tenere a bada questo Giove in opposizione. Voto - 7️⃣

Vergine: l'oroscopo della settimana inizia bene e con una bella Luna nel segno.

In amore queste stelle andranno dunque sfruttate per risollevare il vostro rapporto. Se siete single dovrete provare a essere più aperti e lasciarvi andare. Settore professionale discreto. Non perdetevi nei dettagli dei vostri progetti. Sarà necessario al momento sarà fare un buon lavoro senza troppe sbavature, per cui concentratevi sulle cose più importanti. Voto - 6️⃣

Bilancia: le stelle continuano a favorirvi secondo l'oroscopo della prossima settimana. Unico neo sarà questa Luna negativa nelle prime giornate della settimana, ma non sarà un problema così grave quando avete tanti pianeti che vi sostengono, come un ottimo Sole in congiunzione. Che siate single oppure no, la fortuna sarà dalla vostra parte, e con i sentimenti saprete come agire.

Per quanto riguarda il lavoro ci sono buone novità, e si aprirà per voi un periodo davvero soddisfacente e duraturo. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo intenso ma un po’ altalenante per quanto riguarda i sentimenti. Il vostro rapporto al momento è stabile, e voi avrete quella voglia di rendere sempre più magica la vostra storia d'amore. Ciò nonostante la Luna in quadratura tra giovedì e venerdì potrebbe mettere qualche imprevisto tra voi e il partner, che dovrete essere pronti a risolvere. Se siete single legare con gli altri vi riesce quasi spontaneo. Settore professionale discreto, grazie a qualche idea interessante e l'aiuto di alcuni colleghi. Voto - 7️⃣

Sagittario: la sfera sentimentale continua a brillare di luce propria secondo l'oroscopo.

Vi sentirete un tutt'uno con il partner, e i sentimenti che dimostrerete ne saranno la prova. Per quanto riguarda i single i rapporti sociali vanno bene, ma è il momento di trovare rapporti molto più intimi. In ambito lavorativo attenti e precisi come siete, sarà difficile trovarvi in errore, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Capricorno: previsioni astrali più che valide nel corso di questa settimana. In ambito sentimentale potrete contare su una splendida Luna nel segno fino a mercoledì, che esalterà i sentimenti che provate per il partner. Per quanto riguarda i single saprete come sfruttare e massimizzare il tempo a vostra disposizione. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio continuano a farvi i dispetti, rendendo difficile portare avanti i vostri progetti.

Prima o poi però, qualche buona idea vi verrà in mente. Voto - 7️⃣

Acquario: riuscirete a legare abbastanza bene con i colleghi, soprattutto se siete alle prime armi con un nuovo lavoro. In ambito sentimentale questo cielo si rivelerà adatto per poter dare di più per la vostra relazione di coppia, in particolare tra giovedì e venerdì, quando la Luna sarà nel segno. Se siete single trovate più coraggio e fatevi avanti. Non vergognatevi di quello che provate. Voto - 8️⃣

Pesci: la settimana vedrà qualche piccola gioia per voi nativi del segno. L'astro argenteo infatti si troverà in buona posizione per la maggior parte della settimana, soprattutto nel weekend. Che siate single oppure no, dunque, è il momento di essere comprensivi, e spiegare le vostre intenzioni, nel bene e nel male. Per quanto riguarda il lavoro non distaccatevi dai vostri colleghi, o rischierete di non svolgere correttamente le vostre mansioni. Voto - 7️⃣