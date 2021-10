L'Oroscopo di domenica 10 ottobre è pronto a rivelare come sarà la giornata finale della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco. Come sempre è compito dell'Astrologia svelare come andrà la giornata in esame. In evidenza una Carta del Cielo abbastanza variegata, certamente in grado di cambiare gli attuali rapporti di forza tra i dodici segni dello zodiaco. La giornata di domenica ad alcuni porterà successi da cavalcare, sogni da vivere con chi si ama e magari anche qualche bella sorpresa.

Ad altri segni la giornata potrebbe riservare nuovi impegni da portare a termine, situazioni da mettere in sicurezza oppure ulteriori energie da spendere nel lavoro o semplicemente in famiglia.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, e per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali del periodo impatteranno sulla vita quotidiana, è necessario approfondire i risultati presenti all'interno delle previsioni relative ai singoli segni. Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 10 ottobre:

Sole, Marte e Mercurio in Bilancia in "Casa 7";

Luna e Venere in Sagittario in "Casa 9";

Plutone in Capricorno in "Casa 11";

Nettuno in Pesci in "Casa 1";

Saturno in Acquario in "Casa 11";

Giove in Acquario in "Casa 12";

Urano in Toro in "Casa 2".

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del giorno 10 ottobre .

Previsioni zodiacali del giorno 10 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - La quiete e il silenzio di certi luoghi naturali, questa domenica sosterranno la rinascita di un’energia positiva, il che vi consentirà di affrontare la vita con ottimismo. Marte contrario fa riemergere un annoso problema familiare: è tempo di risolverlo una volta per tutte.

Se la persona amata dovesse esagerare con le pretese, fatele capire le vostre ragioni. Un buon compromesso sarà utile per migliorare l’armonia di coppia. Affrontate gli ostacoli con l’organizzazione e una buona dose di calma.

Toro - secondo l’oroscopo del 10 ottobre per il segno del Toro, la Luna in Sagittario fa nascere in voi qualche dubbio in più sulla buona condotta del partner, ma a ben vedere sono soltanto vostre paure infondate.

Lasciate spazi di libertà alla persona che amate: è una pura e semplice questione di fiducia. Momenti di spensierata allegria coloreranno la vostra domenica e anche un giro per i soliti centri commerciali non sarà davvero un problema. Siete molto più tolleranti del solito e qualcuno potrebbe approfittarsene un po’, perciò attenzione!

Gemelli - Se il vostro sabato non è stato il massimo, questa domenica sarà di tutt’altra pasta e potrete assicurarvi momenti molto divertenti. Quando siete dell’umore adatto, il vostro entusiasmo è contagioso e rende l’aria molto più frizzante. Se volete migliorare qualcosa, dapprima scegliete cosa e poi metteteci un pizzico d’immaginazione, creatività e, perché no, di entusiasmo.

Non aspettate che siano gli altri a chiamarvi, fate voi il primo passo con semplicità e naturalezza. Se non volete trascorrere una domenica chiusi in casa, cercate d'inventarvi ogni pretesto per uscire.

Cancro - Ottima domenica per i nativi del segno. La Luna in Sagittario vi sorprenderà: un familiare, infatti, vi farà una donazione che vi permetterà di concretizzare un sogno che inseguite da tempo. Non rifiutate i messaggi subliminali di una persona conosciuta da poco, potrebbe essere amore. Quando l’amore c’è ed è profondo, passa anche attraverso uno sguardo. Giornata proficua e vantaggiosa, ma anche impegnativa. Lasciate indietro quello che non riuscite a concludere: riorganizzatevi, prendete la mira e agite immediatamente.

Se un progetto non dovesse seguire la strada che avevate studiato, non scoraggiatevi e riprovate subito.

Oroscopo e consigli delle stelle del 10 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Venere in Sagittario vi fa l’occhiolino, donandovi tutti gli strumenti utili per definire i dettagli che renderanno il vostro umore un capolavoro. L’amore entrerà nella vostra vita, facendovi rivoluzionare i programmi, le abitudini e i ritmi di vita. Il partner è così preso dall’amore per voi, che è pronto a chiudere non un solo occhio, ma tutti e due, sulle vostre inefficienze! Voi però non esagerate! Non fatevi assorbire dal pensiero di cose e persone del passato che potrebbero condizionare le vostre scelte.

Guardate con ottimismo al futuro, anche se avreste voglia di chiudervi in casa.

Vergine - Questa domenica la visione delle cose sarà abbastanza completa. Vi aiuterà a schivare i trabocchetti nettuniani a cui siete soggetti in questo periodo. Con Marte che sorride a Giove, sarete più ottimisti del solito e tratterete le questioni con piglio e intelligenza. Cercate di capire quello che volete veramente, prima di prendere impegni che con tutta probabilità non riuscirete a rispettare. Oculatezza! Avrete la sorpresa di potervi occupare, finalmente, di cose che vi entusiasmano e vi stanno a cuore da tempo. Via libera a un progetto. Riuscirete a convincere chi desiderate, dicendogli che i suoi propositi combaciano con i vostri e darete così avvio a un accordo.

Bilancia - Anche se farete mille cose, grazie al tris Sole-Marte-Mercurio nel segno, questa domenica la stanchezza non si farà sentire fino a tarda sera, dato che potrete godere di energie fisiche quasi inesauribili. In quattro e quattr’otto la casa è sistemata e avete tutto il tempo che volete per divertirvi con gli amici. Piuttosto che organizzare pranzi e cene domenicali, preferireste uscire, ma le incombenze familiari forse non ve lo consentiranno. Riuscirete a dare il meglio anche nelle situazioni più complesse, grazie alla vostra spiccata sensibilità. Con l’appoggio del partner non c’è soluzione che non possiate trovare, anche perché avrete bisogno di vivere in un clima di pace e armonia.

Scorpione - Una domenica in cui vi sentirete veramente al top, fortunati e pieni di buona volontà. Potete costruire tutto ciò che desiderate senza sforzo. Riposare? Non se ne parla, dato che avete in mente cento cose e non vedete l’ora di sperimentarle. Eliminata ogni preoccupazione, non vi resta che godervi la giornata festiva in tutta libertà, senza sentirvi oppressi o annoiati da qualcosa. Anche se in giro non trovate nulla di vostro gradimento, l’importante è stare in buona compagnia! Una giornata di riposo, al riparo dallo stress, è proprio quello che fa per voi, a meno che non riusciate proprio a sopportare la solitudine. Potreste ascoltare buona musica mentre sistemate la casa, senza faticare troppo però.

Astrologia di domenica 10 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Con la domenica davanti, ogni vostra reticenza scompare. Lasciatevi ogni residuo di pigrizia alle spalle grazie a un rinnovato entusiasmo. Estroversi ed espansivi, non vedete l’ora di buttarvi nella mischia, comunque sempre senza esagerare. Forse il vostro giorno di riposo potrebbe essere meno piacevole del previsto, specialmente se è in arrivo una visita di parenti poco opportuna. Dovrete fare buon viso a cattivo gioco e dimostrarvi gentili e affabili anche con chi non vi va a genio. Se non vedevate l’ora di cambiare aria, ne avrete ben presto l’occasione e nel frattempo preparatevi a dovere, senza mai tralasciare nulla. Riuscirete a cogliere ogni opportunità che bussi alla vostra porta.

Capricorno - È davvero un buon giorno, grazie a Venere e alla Luna, ideale per dare una festa, mettersi in viaggio, occupare la scena con tono allegro e scanzonato. L’amore vi sorride nelle vesti di un’avventura maliziosa, capitata senza neppure averla cercata. Saprete circondare chi vi piace di mille attenzioni romantiche e seducenti. In famiglia clima sereno e collaborativo. Sogni premonitori. Una persona simpatica e spensierata entra all’improvviso nella vostra vita, sconvolgendo i vostri piani. Pace fatta con il partner dopo un litigio. Concedetevi una gita culturale. Nel cielo di oggi gli nastri che affinano l’intuizione e la fantasia vi sollevano a un palmo da terra.

Acquario - Aggregatevi a persone di spessore, che sappiano aiutarvi a far emergere e mettere a frutto le vostre risorse, anche quelle fin qui mai espresse.

Non fingete di essere quello che non siete: il partner vi ama con i vostri pregi e difetti. Vi sentirete trascinati da un’energia che vi spingerà a far valere i vostri diritti, costi quel che costi, siete certi dei vostri punti di forza. Di fronte a un contrattempo cercate di non reagire in modo impulsivo, puntate sul ragionamento. Se siete single, e stanchi di esserlo, buttatevi. Individuate quali tasti emotivi sfiorare per far capitolare una volta per tutte chi vi affascina! Circondatevi di persone vicine al vostro sentire ed evitate accuratamente quelle che danno giudizi su tutto.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 10 ottobre indica un umore altalenante, la Luna nel segno del Sagittario un po’ vi sostiene e un po’ vi fa lo sgambetto.

Procedete con calma e riducete il carico di impegni. Non siate intransigenti nel pretendere che tutti rispettino i vostri principi, lasciate libertà di scelta. Forse faticherete un po’ ad entrare in sintonia con i ritmi incalzanti di questa domenica. Difendetevi, creando uno spazio tutto per voi. In amore non date per scontato ciò che non lo è: il rapporto di coppia va coltivato giorno per giorno. Coinvolgerete gli amici in una serie di progetti, in realtà ancora tutti da definire, ma quel che conta, almeno per adesso, è l’entusiasmo.