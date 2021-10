Secondo l'oroscopo del 12 ottobre, i nati sotto il segno del Capricorno stanno per vivere delle grandi novità. I Leone sono un po' contrariati, mentre gli Scorpione devono prendere di petto certe situazioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: le stelle sono un po' contrarie, pertanto, è meglio mantenere la calma. In ambito professionale dovreste farvi notare per le vostre qualità e non perché gli altri commettono errori.

11° Toro: le previsioni dell'Oroscopo del 12 ottobre vi invitano ad essere un po' più attenti. Siete particolarmente distratti in questo periodo e questa cosa potrebbe spingervi a commettere errori grossolani.

10° Scorpione: glissare gli argomenti scomodi non vi servirà a nulla. Nella vita è necessario prendere di petto le cose che capitano, sia belle sia brutte che siano.

9° Pesci: buon momento fervido di cambiamenti. Se non volete avere problemi, cercate di essere un po' più flessibili e malleabili. Dal punto di vista delle relazioni siete troppo indecisi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: periodo di novità e di scoperte. I nati sotto questo segno potrebbero trovarsi a fare i conti con delle situazioni nuove e davvero diverse. Cercate di essere pronti a tutto.

7° Sagittario: la Luna smette di essere contraria e questo è davvero un bene per voi. Se non sapete in che direzione andare è meglio fermarsi e chiedere consiglio.

Dal punto di vista dell'amore, i single avranno delle nuove occasioni.

6° Bilancia: se state muovendo i passi verso un grande cambiamento, è il caso di sbrigarsi secondo l'oroscopo del 12 ottobre. Cercate di cogliere al volo certe occasioni e di salire sui treni giusti al momento giusto.

5° Acquario: la vita è fatta di coincidenze, ma anche di situazioni che vengono a crearsi grazie alle nostre abilità.

Siate audaci e intraprendenti. In amore potrebbe risolversi una questione incresciosa.

Oroscopo 12 ottobre segni fortunati

4° in classifica Cancro: non abbiate paura dei cambiamenti. Le novità spesso arrivano per un motivo ben preciso, non ignoratele. Dal punto di vista professionale, invece, è meglio essere cauti e lungimiranti.

3° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 12 ottobre vi esortano a intraprendere nuove conoscenze. Questo è un periodo molto florido per quanto riguarda i rapporti, pertanto, non esitate.

2° Vergine: buon momento per il lavoro. Chi era in attesa di una risposta o di un cambiamento importante dovrebbe darsi da fare. In ambito sentimentale, invece, sono favoriti i nuovi incontri e i passi importanti.

1° Capricorno: giornata piena di cambiamenti e di colpi di scena. La vita è spesso un'avventura meravigliosa e voi ne avrete una dimostrazione. Siate intraprendenti e audaci.