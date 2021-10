Le previsioni zodiacali di sabato 16 ottobre 2021 portano all'attenzione di tutti un transito molto interessante in Astrologia. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Bene, in arrivo questo sabato una splendida Luna in Pesci, pronta ad insediarsi nel settore del segno d'Acqua a partire dalle ore 04:21 della primissima mattinata d'inizio weekend. Parlando di analisi astrologiche, in questa sede cono presi di mira i comparti legati all'amore e al lavoro inerenti gli ultimi sei segni dello zodiaco. Dunque, focus mirato e in esclusiva verso Bilancia, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Secondo quanto estrapolato dalla Carta Astrale sarà l'Acquario ad avere la peggio tra i sei segni sotto la lente di ingrandimento. Ovviamente i migliori risulteranno Bilancia, Scorpione e Sagittario, oltre ovviamente allo scontato Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 16 ottobre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 16 ottobre

Bilancia: ★★★★★. Partirà egregiamente questo vostro sabato di fine settimana, senza intoppi insormontabili né problemi irrisolvibili. Interessante e romantica, la serata che vi aspetta potrebbe essere per alcuni piena di eventi piacevoli organizzati dal vostro lui o dalla vostra lei.

In coppia venti di passione aleggeranno intorno a voi, qualunque sia la vostra condizione sentimentale: ne resterete affascinati e ci farete un pensierino. Single, l'energia non vi mancherà in questa giornata, dunque spazio al divertimento con gli amici e a nuove conoscenze. Nel lavoro invece, molte idee vi daranno la spinta giusta per portare avanti progetti apparentemente complessi: sfruttate la creatività e la fantasia del momento.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato prospettano una giornata altamente positiva. In amore una superba Luna, nel frangente in entrata nel segno dei Pesci, darà senz'altro una mano nel portare a compimento problematiche e situazioni in bilico. Avrete occasione di mettere a frutto la vostra sensibilità, specialmente in coppia, e non sarà certo qualche sacrificio in più del previsto a spaventarvi.

Gli astri invitano a lasciarsi andare alla vostra voglia di coccole, il partner vi verrà incontro con piacere. Single, ascoltate il vostro istinto, troverete di certo le parole giuste per confessare i vostri sentimenti a chi vi fa battere il cuore. Nel lavoro una interessante occasione si presenterà nella giornata di inizio weekend: mantenete comunque la calma cercando di non farvi prendere dall'agitazione.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 16 ottobre al Sagittario prefigura un inizio di weekend altamente positivo, quasi sicuramente super-fortunato per la stragrande maggioranza di voi del segno. Secondo le previsioni del giorno, ottima la Luna in Pesci per quanto riguarda l'amore. Tutto procede bene nel rapporto con il partner: forse, è il momento di valutare seriamente scelte di una certa importanza, ultimamente sempre rimandate.

Incontri mordi e fuggi per chi ama scappatelle fuori dal menage: birichini! Per i single, chi fosse in cerca dell'anima gemella sapesse che Venere è già pronta da un pezzo per regalare grandi emozioni: afferratele al volo! Nel lavoro, avrete la possibilità di tenere in pugno ogni situazione. Approfittate di questo momento estremamente positivo per la carriera, eventuali acquisti o progetti a lunga scadenza.

Oroscopo e stelle del giorno 16 ottobre

Capricorno: ★★★★. La giornata di sabato sarà mediamente discreta, anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi abbastanza impegnativi. Le previsioni zodiacali del giorno 16 ottobre pertanto, parlando d'amore, invitano alla calma: qualcuno potrebbe essere messo alla prova dei fatti.

Fate tesoro dei consigli disinteressati di un amico/a che ha a cuore il vostro bene. Giocando bene i vostri assi, riuscirete a renderlo unico come non mai. Single, i sentimenti che nutrite per una persona, che fino a questo momento era solo un amico(a), stanno lentamente cambiando indipendentemente dalla vostra volontà e questo vi meraviglierà molto. Nel lavoro invece, sarete più determinati del solito e questo vi permetterà di fare passi in avanti, se in carriera, poi anche se avete un'attività in proprio.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un fine settimana poco chiaro. La presenza della Luna in Pesci non sarà troppo a favore, spesso mettendo a repentaglio alcune situazioni sentimentali già precarie.

Secondo quanto estrapolato dalla carta astrologica sul periodo, riguardo l'amore, l'invito è nel cercare di favorire quei piccoli gesti capaci di fare la differenza, oggi più che mai, dato che sarete molto sensibili e molto dolci verso il partner e negli affetti in generale. Single, visto il periodo un po' così, le stelle vi anticipano che potrebbe sfumare una buona occasione per un incontro. Vi si invita alla calma: non demoralizzatevi, usate massima pazienza nel saper aspettare. Nel lavoro, avete in mente grandi progetti, questo si, ma non si sa se potete sostenere le spese necessarie per portarli avanti. Valutate bene, comunque, eventuali costi e guadagni certi, prima di decidere.

Pesci: 'top del giorno'.

L'oroscopo del giorno 16 ottobre predice l'arrivo di un sabato davvero speciale, soprattutto nelle situazioni legate ad affetti e sentimenti in senso lato. In amore la positiva presenza di Nettuno e l'arrivo nel settore di una meravigliosa Luna infonderanno fascino e sensualità. Se già vivete un legame fisso, potrete contare su una più incisiva fusione di sentimenti con emozioni davvero fuori dall'ordinario. Sarete così sicuri che la persona al vostro fianco rimarrà estasiata. Single, buone notizie per chi è in cerca dell'anima gemella: forse, se non questo sabato almeno entro i prossimi tre o quattro giorni, farete un'incontro molto fortunato che vi cambierà la vita. Il lavoro andrà molto bene: fate tesoro di ciò che avete e apprezzatelo.

Se proprio non siete contenti, datevi da fare per cambiare quello che non vi soddisfa, ne avete possibilità.

Classifica oroscopo del 16 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 16 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In questo caso vi annunciamo che ad avere massima compatibilità con sentimenti, amicizia e famiglia saranno coloro nativi dei Pesci. Il tenero segno di Acqua potrà contare sull'ottimo supporto derivante dalla presenza della Luna, in entrata nel comparto proprio questo sabato. Andiamo subito a scoprire qual è la posizione in scaletta riservata dall'Astrologia ai restanti segni analizzando il prospetto preposto a tale scopo.

Le stelline di sabato 16 ottobre: