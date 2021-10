Per il fine settimana di sabato 16 e di domenica 17 ottobre 2021 l’Oroscopo prevede un rialzo significativo per i nati sotto il segno dell’Acquario, grazie a una bellissima novità in arrivo, mentre i segni di Fuoco rimarranno prevalentemente alle ultime posizioni. In calo il segno dei Pesci. I segni di Terra saranno ancora alle prime posizioni della classifica.

A seguire le previsioni dell’oroscopo per il weekend e la relativa classifica.

L’oroscopo del weekend: novità per Acquario

1° Acquario: una bella novità vi renderà entusiasti e pronti per sperimentare nuovi orizzonti, probabilmente dal punto di vista lavorativo.

Con gli affetti si raggiungerà una tranquillità che probabilmente stavate attendendo da tanto tempo a questa parte.

2° Capricorno: la mole di affari sarà sempre più ingente e le remunerazioni sempre più numerose. Potrete finalmente godervi qualche ora di relax e sgomberare la mente dai pensieri negativi, nonostante questi vi abbiano tartassati a lungo.

3° Cancro: i guadagni vi permetteranno di fare qualche piccola follia o dello shopping per smorzare lo stress di queste giornate. L’oroscopo prevede anche una domenica all’insegna del romanticismo e dei progetti a due.

4° Vergine: la voglia di trascorrere del tempo con il partner, per progettare un futuro insieme o per perseguire un obiettivo ben definito, sarà sempre più forte e sincera.

Sul lavoro avrete qualche piccolo semplice affare, che sicuramente farà la differenza con i guadagni successivi. Continuate così.

Amicizie per Toro

5° Toro: le amicizie saranno quelle che più di ogni altra cosa vi renderanno più sicuri di voi stessi e della vostra metodica quotidiana. Dedicarvi interamente alla famiglia forse sarà inevitabile, ma allo stesso tempo avrete anche quella piccola dose di divertimento a portata di mano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° Gemelli: avrete qualche piccola difficoltà a livello lavorativo, ma nel complesso ci saranno soddisfazioni professionali e guadagni che sicuramente faranno al caso vostro, specialmente in un periodo turbolento come questo. Secondo l'oroscopo i momenti di svago vi daranno anche qualche novità.

7° Pesci: le energie potrebbero venire a mancare nel corso del weekend, però la concentrazione nelle questioni pratiche sarà ottimale e senza alcuna distrazione.

Prestare attenzione alle amicizie e agli affetti sarà più utile che mai in questo momento.

8° Ariete: avrete molta sintonia sia con il partner, che con i colleghi, nonostante le diatribe delle ultime settimane, soprattutto sul lavoro. La stanchezza potrebbe farsi sentire in serata, dunque evitate di strapazzarvi quando dovreste riposarvi adeguatamente.

Bilancia sottotono

9° Bilancia: purtroppo finirete la settimana sottotono, probabilmente con qualche piccola incrinatura nella vostra relazione, che per adesso necessita di una pausa. Per il momento il lavoro vi sta dando soddisfazioni, però sentite che questo non è abbastanza per voi.

10° Scorpione: se ci saranno colleghi con cui purtroppo entrerete in contrasto per questioni legate all’organizzazione, dall’altra parte potreste riscontrare una relativa stabilità e armonia con altri che probabilmente avete sempre visto in modo diffidente.

L’oroscopo prevede anche qualche piccolo contrattempo nella giornata di domenica.

11° Leone: purtroppo la settimana finirà sottotono, però con la prospettiva di trovare qualche affare adatto per la prossima. Con qualche piccolo sforzo in più riuscirete anche a fare più lavoro del previsto, nonostante ci sia qualche piccola situazione che stona all’interno del contesto domestico.

12° Sagittario: secondo l’oroscopo questa settimana, fatta di alti e bassi, potrebbe concludersi in modo abbastanza negativo, però la vostra volontà di ferro vi suggerirà di non demordere davanti alle sfide che dovrete affrontare nel corso dei prossimi giorni. Fate del vostro meglio anche sul piano amoroso.