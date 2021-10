Giovedì 21 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna assieme a Urano transitare nel segno del Toro, mentre il Sole, Marte e Mercurio sosteranno nel domicilio della Bilancia. Venere, invece, proseguirà l'orbita in Sagittario, così come Giove e Saturno permarranno nel segno dell'Acquario. Nettuno, in ultimo, continuerà la sosta in Pesci come Plutone resterà stabile in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Toro, meno roseo per Acquario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Toro: risultati professionali. I nati Toro nel corso di questo giovedì godranno di una sfavillante congiunzione Luna-Urano nel segno, la quale gli permetterà presumibilmente di raggiungere qualche agognato risultato professionale.

2° posto Leone: lavoro top. Sistemati gli ultimi dettagli pratici e sbrigate le faccende burocratiche del caso, i liberi professionisti di casa Leone avranno ottime chance di trascorrere una giornata entusiasmante nonché produttiva sul fronte monetario.

3° posto Sagittario: ambiziosi. Le chiacchiere staranno probabilmente a zero per il terzo segno di Fuoco durante questa giornata d'autunno, coi nativi che assumeranno un mood particolarmente ambizioso nel settore lavorativo che li farà essere una spanna sopra alla concorrenza.

I mezzani

4° posto Capricorno: affettuosi. Giovedì il segno probabilmente riuscirà a dimostrare affetto alle persone care con estrema naturalezza e tale slancio emotivo sarà utile anche a ristabilire l'armonia nel focolare domestico.

5° posto Vergine: entrate extra. Una piccola somma di denaro, come un rimborso spese o la restituzione di un prestito fatto a terzi, potrebbero rimpinguare il bottino finanziario di casa Vergine, coi nativi che però non dovrebbero approfittarne per scialacquare tale gruzzoletto in spese voluttuarie.

6° posto Ariete: focus sulla casa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In queste 24 ore il primo segno zodiacale sarà probabilmente chiamato a focalizzare le proprie attenzioni sul nido domestico apportando, se necessario, alcune modifiche riguardo la sistemazione di elettrodomestici e mobili.

7° posto Bilancia: attendisti. Il secondo segno d'Aria, nel corso di questo giorno d'ottobre, si renderà presumibilmente conto della sincerità, o dell'assenza della stessa, di alcune persone che gli gravitano attorno quotidianamente.

Qualora dovesse scorgere malafede, però, preferirà attendere giorni più proficui per smascherare la persona interessata.

8° posto Gemelli: svogliati. L'indole volitiva e la dinamicità che contraddistingue il corredo astrologico dei nati Gemelli verrà, con ogni probabilità, meno questo giovedì, col segno d'Aria che risulterà poco incline a rimboccarsi le maniche.

9° posto Cancro: litigiosi. Il primo segno d'Acqua potrebbe non essere molto di compagnia nel corso di questa giornata autunnale, in quanto parrà sfruttare ogni pretesto per innescare una lite con chiunque gli capiti a tiro. Amore in stand-by.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: umore flop. Premettendo che tra poche settimane le effemeridi per i nativi diverranno splendide, può anche starci il probabile flop umorale col quale il terzo segno Fisso dovrà fare i conti nel corso della giornata.

11° posto Acquario: relax. Col ritorno al moto diretto del terzetto Mercurio-Giove-Saturno nel loro Elemento tante faccende incancrenite si sono velocemente rimesse in moto, rivitalizzando sempre più il quotidiano di casa Acquario. Essendo un segno Fisso, però, una giornata di totale relax per rimettere in ordine le idee e metabolizzare gli ultimi accadimenti sarà un vero toccasana.

12° posto Pesci: amore flop. La quadratura venusiana acuirà la retrogradazione del confusionario Nettuno sui loro gradi, catapultando il dodicesimo segno zodiacale in una giornata tutt'altro che scorrevole sul fronte emotivo.