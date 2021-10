Secondo l'oroscopo del 4 ottobre gli Ariete dovrebbero fidarsi di meno di alcune persone. I Sagittario sono piuttosto stanchi, mentre i Vergine sono primi in classifica.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: siate parsimoniosi in quanto in questo periodo potrebbero nascere delle situazioni che vi spingeranno a dover fare delle spese impreviste. Mantenete la calma e non scattate per ogni cosa.

11° Sagittario: i nati sotto questo segno potrebbero mostrare qualche segno di stanchezza. Cercate di riposare e di non sforzare oltremodo il vostro corpo e la vostra mente.

10° Acquario: in amore è necessario avere un po' di pazienza. Non prendete decisioni affrettate se vi trovate dinanzi un bivio. L'Oroscopo del 4 ottobre esorta alla riconciliazione.

9° Bilancia: le stelle sono favorevoli per quanto riguarda il lavoro. Entro la fine di questo mese potreste ricevere delle risposte piuttosto importanti. Per quanto riguarda l'amore, invece, c'è aria di tempesta.

Previsioni astrali 4 ottobre

8° in classifica Scorpione: se siete in attesa di una risposta dal punto di vista professionale cercate di essere pazienti. Avere fretta non vi aiuterà. Dal punto di vista sentimentale, invece, è importante essere predisposti ad ascoltare l'opinione altrui.

7° Gemelli: sul lavoro siete molto indecisi e questo potrebbe portarvi a perdere delle occasioni importanti.

Non commettete gesti inconsulti, specie se avete cominciato da poco un'attività.

6° Toro: giornata impegnativa dal punto di vista professionale. Come ogni lunedì, molti di voi devono risolvere alcune questioni e recuperare il lavoro del fine settimana. Cercate di mantenere alta la concentrazione.

5° Pesci: siate aperti alle nuove conoscenze e opportunità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questo è un periodo molto importante per l'amore e l'oroscopo del 4 ottobre vi invita a cercare quante più occasioni possibili per fare nuovi incontri.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Ariete: giornata piena di novità. Sia in amore sia sul lavoro potrebbero cambiare improvvisamente le carte in tavola. Tenete gli occhi ben aperti e non fidatevi di tutti in quanto c'è anche chi non è sincero come credete.

3° Capricorno: impegnatevi il più possibile per raggiungere i vostri obiettivi. Questo è un momento decisivo per quanto riguarda la professione, quindi, non lasciatevi prendere impreparati.

2° Cancro: in amore potete recuperare. Se avete vissuto un momento un po' burrascoso sotto alcuni punti di vista di recente, adesso potrete risollevarvi. Anche sul lavoro potrebbero arrivare delle novità.

1° Vergine: ottimo momento dal punto di vista delle emozioni. L'Oroscopo del 4 ottobre vi invita ad essere pazienti e ad aspettare che gli altri arrivino sulla vostra stessa lunghezza d'onda. Sul lavoro ci sono belle novità.