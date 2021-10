Martedì 5 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole, Marte e Mercurio transitare nel domicilio della Bilancia, mentre Venere sosterà sui gradi dello Scorpione. Giove e Saturno, invece, proseguiranno l'orbita in Acquario, così come Nettuno continuerà il moto retrogrado in Pesci. Plutone, infine, permarrà in Capricorno come Urano resterà stabile nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Acquario, meno roseo per Capricorno e Ariete.

Sul podio

1° posto Gemelli: flirt. Martedì che potrebbe rivelarsi un ottimo trampolino di lancio per i single di casa Gemelli in cerca di uno stuzzicante flirt d'inizio autunno, specialmente tra coloro che hanno da poco interrotto una relazione sentimentale tossica.

2° posto Acquario: perspicaci. Il Luminare maschile e il Messaggero degli Dei a braccetto nell'amica Bilancia doneranno, con ogni probabilità, ai nati Acquario un'invidiabile perspicacia, la quale gli consentirà di mettere a segni astuti colpi nell'ambiente professionale.

3° posto Sagittario: audaci. L'animosità parrà essere la caratteristica regina del martedì di casa Sagittario, coi nativi che non proveranno timore di fronte a nessun ostacolo o provocazione altrui, in particolar modo la terza decade che risulterà particolarmente audace.

I mezzani

4° posto Bilancia: gratifiche. 24 ore durante le quali il secondo segno d'Aria, al momento baciato dallo Stellium sui loro gradi, avrà buone chance di ricevere una gratifica morale da un componente della famiglia d'origine, la quale gli riempirà il cuore colmo di gioia e soddisfazione.

5° posto Scorpione: amore top. Con Venere al giro di boa nel loro domicilio e i Luminari nell'affabile Bilancia, i nati sotto il segno dello Scorpione, soprattutto la terza decade, potrebbero trascorrere questa giornata immersi in un mare d'amore. Probabili perplessità professionali in mattinata, invece, per la prima decade.

6° posto Leone: focus comportamentale. Giornata autunnale che consentirà, c'è da scommetterci, ai felini di analizzare con spirito autocritico il proprio comportamento nella cerchia relazionale, invitandoli inoltre a risultare più concilianti anche con le persone indisponenti nei loro riguardi.

7° posto Pesci: dubbiosi. Alcune volte, come probabilmente accadrà in questa giornata, avere a che fare con qualche dubbio sul prossimo percorso esistenziale da intraprendere potrebbe risultare un grande giovamento.

Fermarsi a riflettere ancora qualche giorno, così da analizzare scrupolosamente pro e contro, farà sì che il dodicesimo segno zodiacale parta per la successiva tappa della propria vita con piglio deciso e con un entusiasmo ritrovato.

8° posto Cancro: in cerca d'affetto. Il complicato momento astrale che stanno attraversando i nati Cancro al momento avrà buone possibilità di far diminuire la loro autostima e renderli, come spiacevole conseguenza, decisamente più vulnerabili. A fronte di ciò, il primo segno d'Acqua potrebbe aver bisogno, più del solito, di sentire l'affetto delle persone care.

9° posto Vergine: lavoro flop. L'atteggiamento indolente e a tratti dispotico che la prima e seconda decade metterà probabilmente in campo nel settore professionale sarà motivo di dure discussioni con capi e parigrado.

Per evitare ciò, che sarebbe preferibile così da scongiurare eventuali licenziamenti, i nativi dovrebbero prendersi un giorno di ferie in modo da riordinare le idee e soprattutto ricongiungersi con la propria serenità interiore.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: distratti. Accidia e bassa concentrazione potrebbero essere due scomode inquiline di casa Capricorno nel corso di questo martedì, coi nativi che farebbero bene ad evitare come la peste bubbonica impegni particolarmente gravosi. Coccole a tutto spiano in tarda serata.

11° posto Ariete: contrattempi. I nati Ariete sembreranno essere alle prese con un martedì colmo di equivoci e imprevisti che scombineranno più volte i loro piani sentimentali, quasi come se il Novilunio e lo Stellium opposti, in onda mercoledì, stiano già confabulando per mettergli i bastoni tra le ruote in tal senso.

12° posto Toro: pantofolai. Uscire di casa? Al solo pensiero i nati Toro potrebbero fingersi malati, tanta sarà la voglia di crogiolarsi nel dolce far niente. Il partner, già corrucciato da qualche settimana causa Bianca Signora in opposizione, non ne sarà affatto felice visto che sperava in un martedì mondano.