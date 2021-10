L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 ottobre 2021 è arrivato, pronto a mettere in evidenza la classifica con i voti e le pagelle segno per segno.

Le effemeridi, in relazione alla sestina sotto analisi in questo contesto sottolineano il momento straordinario riservato ai nativi del Toro (voto 8). A stare tranquilli nel frangente indicato, appoggiati da astri favorevoli, anche i nativi dell'Ariete (voto 7), quest'ultimi in compagnia di Gemelli (voto 7) e Cancro (voto 7). Riguardo alla valutazione bassa, questa settimana occhi puntati sul segno della Vergine (voto 5), sottomesso al volere poco positivo di astri decisamente contrari.

Transiti della settimana: focus su Luna e Venere

Eccoci pronti a dare le informazioni relative ai prossimi transiti della Luna. La settimana si aprirà in sordina per poi risultare tutta all'insegna della Luna in Bilancia, presente nel settore martedì 5 ottobre alle ore 14:41. A seguire un nuovo transito, giovedì 7 ottobre alle ore 16:23, con l'entrata della Luna in Scorpione. La settimana si concluderà con l'ingresso della Luna in Sagittario prevista per sabato 9 ottobre.

In settimana, sempre parlando di transiti astrali, prepariamoci ad un evento straordinario: no, non trattasi di un ulteriore passaggio imputabile alla Luna bensì riguardante il Pianeta dell'amore e dei buoni sentimenti. Stiamo parlando del passaggio di Venere nel segno del Sagittario, transito registrabile nella giornata di giovedì 7 ottobre, precisamente alle ore 11:20 della tarda mattinata.

La settimana vista dalle stelle per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Settimana abbastanza favorevole per voi nativi dell'Ariete. Venere, nel segno dello Scorpione, per tutta la settimana vi manderà buoni raggi che vi faranno star bene e faciliteranno i rapporti con gli altri. La prima decade con Saturno dissonante si sentirà un po' bloccata, mente la terza, con Giove contrario sarà fin troppo stimolata ad assumersi rischi eccessivi e poco produttivi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Valutate bene le conseguenze della vostre azioni. Scopriamo la scaletta con le stelle:

lunedì 4 ottobre - Top del giorno ;

; martedì 5 e mercoledì 6 ottobre - ★★★★★;

giovedì 7 e domenica 10 - ★★★★;

venerdì 8 ottobre - ★★★;

sabato 9 ottobre - ★★.

♉ Toro: voto 8. Le vostre antenne questa settimana captano vibrazioni profonde, sia vostre che di altre persone: fidatevi dell’intuito che vi contraddistingue, è acuto.

Il lavoro riprende quota e riceve una boccata di ossigeno. Novità in amore: le prospettive d’incontro non mancano. Ripensamenti e una malinconia ingiustificata. La lucidità non vi sostiene ma gli amici faranno di tutto per rincuorarvi, sdrammatizzando i problemi. Accontentatevi di risultati modesti. Qualche piccola imprecisione non compromette la credibilità. Scopriamo la scaletta con le stelle:

mercoledì 6 ottobre - Top del giorno ;

; martedì 5, giovedì 7 e venerdì 8 ottobre - ★★★★★;

sabato 9 ottobre - ★★★★;

lunedì 4 ottobre - ★★★;

domenica 10 ottobre - ★★.

♊ Gemelli: voto 7. I prossimi sette giorni vi vedranno disponibili al confronto con la persona amata per chiarire un malinteso, riconoscendo le vostre pecche: farete crollare le sue difese.

Multe scampate per un soffio o esitazioni in merito a un acquisto che in realtà si rivela poi in seguito come un’occasione d’oro. Qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere intuizioni brillanti in ambito professionale e finanziario. La situazione in generale è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e molta calma. Le stelle da lunedì a domenica:

venerdì 8 ottobre - Top del giorno ;

; sabato 9 e domenica 10 - ★★★★★;

lunedì 4 e giovedì 7 - ★★★★;

martedì 5 ottobre - ★★★;

mercoledì 6 ottobre - ★★.

Stelle e oroscopo per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana indica che in tanti avrete una grande forza d’animo e non vi abbatterete certo davanti ai primi problemi di incomprensione con la persona amata.

Cercate solo di essere meno critici. I single dovranno stare attenti a non dare adito ad inutili pettegolezzi. Potrebbe essere questa la settimana buona per eventuali colloqui di lavoro o per avere un consulto con i superiori. Confidate nelle vostre capacità. Una persona del passato potrebbe intrufolarsi nella vostra vita. Non fate affidamento a ciò che dice e dedicate invece più tempo alla vostra metà. I single trascorreranno una bella giornata con gli amici di sempre. Le stelle quotidiane:

domenica 10 ottobre - Top del giorno ;

; venerdì 8 e sabato 9 - ★★★★★;

martedì 5 e mercoledì 6 - ★★★★;

giovedì 7 ottobre - ★★★;

lunedì 4 ottobre - ★★.

♌ Leone: voto 6. In questi giorni siete molto presi dalle questioni di lavoro e da affari relativi a investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona.

I giovanissimi sentiranno crescere in loro l’esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia. Siate scaltri: l’abilità sta nel crearvi intorno una rete di collaboratori che vi diano man forte dove non arrivate con le vostre sole forze. Una piacevole compagnia fa nascere interessi che potete assecondare senza il timore di essere fraintesi. Scopriamo la scala di valori relativa ai giorni della settimana:

lunedì 4 e martedì 5 ottobre - ★★★★★;

mercoledì 6, venerdì 8 e domenica 10 - ★★★★;

sabato 9 ottobre - ★★★;

giovedì 7 ottobre - ★★.

♍ Vergine: voto 5. Famiglia e partner sono al centro della vostra vita, soprattutto in questo periodo così difficile per quanto riguarda gli affetti. State cercando in tutti i modi di recuperare un rapporto che ormai sembra perso da tempo.

Piano piano riuscirete a conquistare di nuovo tutti i punti. L'oroscopo della settimana 4-10 ottobre intravvede guadagni inattesi e spese pazze: saranno protagonisti di questa settimana. Buone notizie per quanto riguarda le vostre finanze, tuttavia state attenti a non esagerare con la generosità perché poi potreste pentirvene, soprattutto nei confronti di chi potrebbe girarvi le spalle. Le stelle quotidiane:

lunedì 4 ottobre - ★★★★★;

martedì 5, sabato 9 e domenica 10 - ★★★★;

mercoledì 6 e giovedì 7 - ★★★;

venerdì 8 ottobre - ★★.

È possibile proseguire con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica finale.