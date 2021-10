L'Oroscopo di martedì 5 ottobre è pronto a rivelare come sarà la seconda giornata della corrente settimana. In osservazione i segni appartenenti all'intero arco zodiacale, valutati uno ad uno in base alla consistenza più o meno positiva relativa alle effemeridi quotidiane. Vediamo allora di mettere sul piatto 'buono' della bilancia i segni valutati al top e sul piatto opposto, quello della negatività, gli altri simboli preventivati sottotono. Pronti a saziare la vostra sete di curiosità?

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Questo martedì a tenere banco saranno certamente Sole e Luna, entrambi in congiunzione nel segno della Bilancia a condividere il comparto con Marte e Mercurio. Invece il pianeta dei buoni sentimenti, Venere sarà ancora stabile nel segno dello Scorpione ma si avvicina sempre più al Sagittario. In Pesci a portare fortuna è sempre Nettuno, nel frangente in ottimo sestile a Plutone e in trigono a Venere. Ottima la presenza di Saturno e Giove in Acquario ai quali fa eco la placida presenza di Plutone in Capricorno. Non male Urano, ancora presente nel segno del Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 5 ottobre su amore e lavoro, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 5 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Coccolati dalla Luna, vi godete una giornata serena e molto produttiva per i vostri affari. Nel tempo libero, lunghe passeggiate in mezzo al verde sono sempre le benvenute. La brutta notizia è il voltafaccia di Venere, che mette a repentaglio eventuali vostri progetti di conquista.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tranquilli pertanto: se siete in fase di approccio drizzate bene le orecchie, potreste cogliere indiscrezioni molto utili. Famiglia un po' noiosa, a volte rigida, nulla a che vedere con i vostri sogni, dove coppia significa condividere tutto e crescere insieme. Al lavoro prendete tutto sul serio e v’impegnate in un progetto al quale credete profondamente.

Toro - L’oroscopo del 5 ottobre al segno del Toro invoglia a mettere al centro dell’attenzione la casa e la famiglia. La Luna intanto v’invita a fare più attenzione alle persone care e alle loro necessità. Il vostro fascino miete molte vittime, ma sarete così esigenti da non accontentarvi della semplice attrazione fisica. Pretenderete di più. Buone notizie per chi lavora in proprio, nell’aria fiutate lievi segnali di ripresa. Ottimismo, socievolezza e un’insolita grinta vi garantiscono il successo in ogni campo. Acquisti e rapporti sociali filano con il vento in poppa. Siete in splendida forma. Guadagni in crescita.

Gemelli - Giornata fatta apposta per sognare, scambiarsi tenere effusioni e prenotare viaggi tropicali con il partner, per di più a prezzi stracciati.

A livello amoroso, la Luna vi carica di nostalgia, ma anziché crogiolarvi tra i ricordi del passato, vi attivate pensando a quante cose belle vi riserva il futuro. Tutto quello che riguarda emozioni e sentimenti sarà condito anche da un bel pizzico di fortuna. Nel lavoro, sapete con precisione dove volete arrivare, ma dovrete tenere a bada la fretta e attendere che si presenti l’occasione giusta per agire. In casa, vi potrà essere chiesto un piccolo sacrificio: cercate di mostrarvi pazienti e disponibili.

Cancro - La Luna in Bilancia vi riporta in quota. Risolvete questioni legali e assicurative da tempo in sospeso. Voglia di acquisti e di un nuovo look. Quando, come adesso, siete liberi “dentro”, non c’è alcun vincolo che possa imprigionarvi.

In amore, quando l’istinto e la ragione procedono affiancati, qualunque decisione presa si rivela quella giusta. A livello lavorativo, mettendo sul piatto della bilancia i torti subiti e i torti fatti, potete dormire sonni tranquilli: i conti tornano. Molte cose stanno cambiando. Non agite d’impulso e seguite una visione realistica della situazione.

Oroscopo e consigli delle stelle del 5 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Un pizzico di buona sorte vi mette al riparo dagli imprevisti e vi regala qualche entrata extra. Gli amici vi dimostrano quanto tengono a voi. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore: crogiolarsi nei ricordi tormentosi non ha senso. In amore, un rapporto di coppia alle prime battute assume un andamento armonico, vivacizzato da gesti affettuosi.

Se siete giù di corda, magari a causa di una rottura affettiva, tuffatevi nelle braccia accoglienti della famiglia, che vi darà ciò di cui avete bisogno. Nel lavoro, l’ottima capacità di relazione vi aiuta ad allargare il giro di affari. Sfruttate ogni minima opportunità per affermarvi in ambienti nuovi.

Vergine - La giornata potrebbe rivelarsi molto fortunata, quasi magica, ma molto dipenderà dal vostro atteggiamento e da quello che vorrete leggere negli occhi degli altri. Figli con smanie d’indipendenza, desiderosi delle stesse esperienze che alla loro età avete fatto anche voi. A livello sentimentale, coppie felici come nelle fiabe e single ringalluzziti da incontri stuzzicanti e dolci compagnie: cosa sperare di più dalla vita?

Nel lavoro, chiudete con gli schemi del passato inventando qualcosa di innovativo, magari una start up che contribuirà a rimpinguare le vostre finanze. Rapporti complici e sereni con i colleghi, fondati sul dialogo e la condivisione di interessi.

Bilancia - Avete puntato in alto e vi siete dati degli obiettivi molto ambiziosi. Così, presi dai vostri impegni, avete poco tempo per la vita privata. Con Luna, Sole, Marte e Mercurio presenti nel segno, in ambito affettivo, gli astri amici vi aiuteranno a cogliere nel comportamento di chi vi vive accanto l’aspetto migliore. Abbiate fiducia nelle vostre possibilità. Puntate sulle vostre risorse e la situazione volgerà in vostro favore. Nelle attività lavorative, non date retta a un collega piantagrane, che una ne fa e cento ne pensa per creare disordine e caos.

La vostra sincerità e la lealtà verranno apprezzate e riconosciute come merce rara.

Scorpione - Pimpanti, con Venere nel segno, sostenuta sia dalla Luna che da Nettuno: spirito vivace, dunque e parola pronta. Amore ed eros: il passato torna a farsi vivo, basta una vecchia foto, un incontro casuale o un discorso che entra troppo nell’intimo, può lanciarvi addosso un’ondata di emozioni. Ecco perché diventate pungenti, il cuore non vorrebbe, ma ci rimane male. Nel lavoro, tante idee, una più fresca e frizzante dell’altra. Investimenti in crescita esponenziale, fidatevi del vostro buon fiuto. Belle notizie se aspettate una risposta: sappiate fin d’ora che sarà un sì.

Astrologia di martedì 5 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno? Fatevi aiutare da un amico/a. Nel vostro modo di comunicare siate più attenti all’ascolto del vostro interlocutore, e ne sarete gratificati. Per i sentimenti, lasciate che le persone care facciano le loro esperienze, con l’autonomia che rivendicate per voi stessi. È il momento di scoccare più frecce possibili dal vostro arco. Fate appello alla sensibilità per comprendere le ragioni di chi amate: siete stati poco presenti. A livello lavorativo, il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le difficoltà odierne. Difficili ma necessari chiarimenti con un collega di lavoro.

Operate scelte precise: l’esitazione non vi fa onore.

Capricorno - In questa giornata una bella sorpresa potrebbe sistemare il vostro pessimo umore, in quanto era da tanto tempo che stavate attendendo qualcosa di simile, pertanto non vi farete guastare il momento neppure da voi stessi. A livello amoroso, la giornata sarà davvero molto tranquilla e finalmente riuscirete a rallegrarvi della serenità che provate. Sicuramente otterrete molto di più questo martedì che nei giorni scorsi nei quali eravate sempre agitati. Nel lavoro, non dovete dimostrare niente che non possiate mantenere. Avete bisogno di qualcosa di più che di un semplice scambio di idee, ma proprio di un supporto, quindi siate socievoli e disponibili.

Acquario - La Luna crea delle geometrie celesti che vi rendono impazienti, un po’ superficiali. Anche gli stati d’animo cambieranno rapidamente, sorprendendovi. Potreste dichiarare il vostro amore alla persona del cuore. Lo farete comunicando tutto il vostro sentire. Se il partner assume un atteggiamento un po’ sfuggente, non chiudetevi a riccio, ma chiedete spiegazioni. Tenerezza, complicità, intesa mentale sono gli ingredienti con cui giocherete la partita sentimentale. Nel lavoro, sfruttate questo momento per mettere la parola fine a una controversia lavorativa che si protrae da tempo. Se potete, attenetevi all’ordinaria amministrazione posticipando il restante.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 5 ottobre indica che userete la creatività per rendere più soddisfacenti le relazioni con gli altri.

Non mancheranno piacevoli occasioni di svago. Contate su voi stessi con ottimismo, ma senza cadere in eccessi o in atteggiamenti superficiali. In amore, estro ed espansività non sono il vostro forte, ma quando riuscite a lasciarvi andare, sapete sorprendere e divertire come pochi altri. Coinvolgete il partner nelle vostre iniziative. Nel lavoro, essere combattivi non vuol dire diventare aggressivi. Unite le vostre forze a quelle di chi intende uscire da una situazione di precarietà. Sarete determinati, costanti e anche abili a destreggiarvi nei rapporti interpersonali.