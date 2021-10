Le previsioni zodiacali di venerdì 8 ottobre 2021 mettono a disposizione i risultati delle analisi astrologiche relative alla quinta giornata dell'attuale settimana. In evidenza in questo contesto sono i soli segni appartenenti alla seconda sestina, ossia quella rappresentata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ad avere il massimo appoggio dall'astrologia quotidiana saranno Scorpione e Pesci, orgogliosi di avere le cinque stelline della buona sorte a corredo del segno. Invece, un po' più in difficoltà rispetto a tutti gli altri saranno i nativi dell'Acquario, nel frangente indicati in periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 8 ottobre su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 8 ottobre

Bilancia: ★★★★. Partirà abbastanza bene questo vostro venerdì di fine settimana, anche se potrebbe in alcuni casi dover sottostare a qualche inatteso stop. In amore, sentirete certamente di essere sulla strada giusta per ritrovare il vostro equilibrio all'interno della coppia. Attraverso le piccole cose quotidiane, anche le più insignificanti purché ad alto valore affettivo, riuscirete a riappropriarvi di quella complicità che mancava da un pezzo. Single, il momento è positivo per tutti coloro che cercano una persona con cui costruire qualcosa di concreto e duraturo.

L'unica cosa da fare sarà solo crederci, il resto conta poco! Nel lavoro, una telefonata a persone che contano si rivelerà utilissima. Non otterrete subito ciò che cercate, ma avrete delle buone dritte.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì preannunciano un giorno pimpante, di grande positività. In amore, l'attuale situazione astrale vi permetterà senz'altro di guardare ogni cosa in maniera molto positiva.

Potrete contare su una rinnovata fiducia soprattutto nella vita di coppia, il cielo vi regalerà molte parentesi dolci e tutto scorrerà per il giusto verso. Sappiate approfittare di questi influssi tanto benevoli, anche per rinverdire alcune vostre passioni. Single, andrete alla grande a patto di saper nascondere i vostri sentimenti.

Se quest'ultimi sono rivolti ad un collega o ad una persona già impegnata, potrebbe crearsi una situazione imbarazzante, occhio. Nel lavoro, potreste unire l’utile al dilettevole: accettate pure quell’attività che sapete, di certo vi aiuterà a conoscere tanta gente nuova o vi permetterà di scoprire luoghi affascinanti.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 8 ottobre al Sagittario preannuncia l'arrivo di un giorno indirizzato prettamente sulla normale amministrazione. Anche se non sarà del tutto ottima, la giornata di fine settimana potrebbe restituire a più di qualcuno di voi attimi di discreta fortuna. In amore, visto il periodo un po' così, potreste avrete la strada spianata da situazioni apparentemente facili, però occhio.

Non sarà tutto in discesa, di certo da qui all'essere felici ce ne vorrà davvero tanta. Nel frattempo riceverete soprattutto da chi vi è vicino affettivamente, suggerimenti, consigli e aiuti efficaci. Per i single, più che ad una relazione stabile sarete interessati ad un legame poco impegnativo (come al solito!), ovviamente che non limiti il vostro desiderio di libertà. Nel lavoro un contrattempo, una telefonata che non arriva o un diverbio con i collaboratori è da includere nelle odierne complicazioni. Regolatevi.

Oroscopo e stelle del giorno 8 ottobre

Capricorno: ★★★★. Partirà abbastanza normale questo venerdì di fine settimana, anche se in alcuni momenti potrebbe restituire ottime occasioni (attimi!) da sfruttare.

In amore, badate soprattutto al sodo e siate fiduciosi: scoprirete che tutto andrà secondo i vostri calcoli. In coppia alcuni problemi potrebbero nascere se vi lascerete sopraffare dalle solite chiacchiere di corridoio: vivete l’amore attimo per attimo godendovi ogni piccola emozione. Single, spostando lo sguardo su un orizzonte diverso da quello consueto vi accorgerete che ci sono altre strade per raggiungere lo stesso obbiettivo. Opportunità mai prese in considerazione? Meditatela per bene questa cosa... Nel lavoro, intanto, potrete contare su grandi energie sicuramente capaci di regalare buoni frutti. Indirizzatevi verso una fase creativa mantenendo alta la concentrazione.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno annunciano un venerdì abbastanza piatto, valutato con la spunta del "sottotono".

In amore, mettete pure da parte la vostra inguaribile gelosia cercando di non essere troppo assillanti con il vostro partner. Perché rovinare un bel rapporto con le vostre assurde ipotesi o strane sensazioni? Alla fine finirete per dare il colpo di grazia al rapporto con le vostre stesse mani. Single, vi mostrerete malleabili, tuttavia sarete estremamente vaghi e molto riservati sul contenuto dei vostri progetti futuri. Nel lavoro, se dovessero verificarsi intralci o cambiamenti alla vostra iniziativa, mantenete saldo il vostro distacco e tutto andrà per il meglio. Nel lavoro, non fate assolutamente leva sulla competizione: rilassatevi, per godervi i frutti dei vostri sacrifici fin qui fatti, e se non dovessero esserci, allora rilassatevi e basta.

Da metà pomeriggio provate ad essere più attenti e meticolosi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 8 ottobre predice l'arrivo di un venerdì decisamente fuori dai soliti schemi: meraviglioso? Diciamo pure che potrebbe esserlo per davvero a tutti gli effetti. Pertanto, la giornata di fine settimana sarà bella e molto intensa soprattutto in amore. A tanti di voi già perfettamente in coppia non mancheranno né l'energia, né tanto meno la forza di volontà: non siate irremovibili nelle prese di posizione, a tutti capita di sbagliare. Insomma, siate più malleabili col partner se non volete rischiate di perdere il buonumore. Per i single, lanciatevi alla conquista di una persona che sappia capire certi vostri modi di fare, forse un po' confusi, ma certamente affabili e degni di quella persona buona quali siete.

Nel lavoro, non ci sarà alcun tipo di problema, mentre la situazione finanziaria migliorerà rispetto ai giorni precedenti: con ogni probabilità continuerà a farlo anche nella prima parte della prossima settimana.

Classifica oroscopo del 8 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa della giornata del 8 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In questo ultimo giorno della settimana lavorativa ad avere ottime chance di centrare gli obbiettivi quotidiani sono gli amici Gemelli, valutati al top del giorno e meritatamente inseriti al primo posto in scaletta. Si prospetta un venerdì sicuramente molto positivo anche per altri quattro segni super-fortunati: Toro, Cancro, Scorpione e Pesci.

Andiamo subito a scoprire i segni restanti analizzando il prospetto preposto a tale scopo.

