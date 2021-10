Venerdì 8 ottobre troveremo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno dello Scorpione, mentre Giove assieme a Saturno risiederanno sui gradi dell'Acquario. Plutone, invece, continuerà lo stazionamento in Capricorno, così come Nettuno proseguirà il moto in Pesci. Urano, in ultimo, rimarrà stabile nel segno del Toro come il Sole, Mercurio e Marte resteranno nel domicilio della Bilancia e Venere permarrà in Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Scorpione, meno roseo per Toro e Leone.

Sul podio

1° posto Scorpione: verità svelate.

24 ore durante le quali i nati Scorpione, specialmente di terza decade, avranno ottime chance di apprendere una verità sentimentale non troppo entusiasmante, la quale li farà riflettere sulla valenza della relazione amorosa in essere.

2° posto Sagittario: passionali. Dopo una stagione estiva colma di impegni lavorativi e ostacoli di natura pratica ed economica, i nati Sagittario potrebbero trascorrere il giorno che precede il weekend dotati di una ritrovata carica passionale, apprezzata di buon grado dall'amato bene.

3° posto Pesci: realisti. La retrogradazione mercuriale d'Aria unita al trigono Luna-Nettuno nel loro Elemento farà sì, con ogni probabilità, che i nati Pesci assumano un mood realista nel corso del venerdì, analizzando ogni accadimento senza sfociare in inutili pessimismi.

I mezzani

4° posto Acquario: sereni. Godersi l'affetto delle persone care, famiglia in primis, sarà presumibilmente l'esercizio preferito di casa Acquario nel corso di questa giornata autunnale, con i nativi che parranno respirare un'armoniosa atmosfera nel focolare domestico.

5° posto Capricorno: step by step. Il terzo segno di Terra potrebbe accorgersi, durante l'8 ottobre, che premere sul pedale dell'acceleratore non risulterà utile per l'avanzamento dei progetti in essere, mentre sarà più indicato procedere un passo alla volta.

6° posto Vergine: tenaci. Dall'ambiente professionale, complice l'opposizione Urano-Luna, sarà probabile che provenga qualche impedimento o ostacolo di sorta, imprevisti che i nati Vergine sapranno superare con grande determinazione e spirito di adattamento alle circostanze che subentreranno.

7° posto Bilancia: straniti. Il comportamento ambiguo di un'amica potrebbe far drizzare le antenne dei nati Bilancia nel corso di questa giornata, con i nativi che cominceranno a investigare sul perché dello stesso senza, però, venirne a capo.

8° posto Leone: orecchie da mercante. Semaforo acceso sul giallo per le faccende lavorative di casa Leone, giornata durante la quale i felini avranno presumibilmente a che fare con qualche collega che si divertirà a mettergli i bastoni tra le ruote. Fare orecchie da mercante, evitando di replicare a tono, sarà la mossa saggia da prendere in considerazione.

9° posto Ariete: parole col contagocce. A causa dello Stellium in opposizione sommato alla machiavellica Luna in Scorpione, i nati Ariete sembreranno nutrire qualche timore a esporre i loro veri pensieri al mondo esterno, quindi probabilmente misureranno con attenzione ogni parola proferita.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: distratti. Nel nido domestico di casa Cancro sarà probabile che venga richiesto l'intervento pratico dei nativi per qualche attività di manutenzione, sebbene il primo segno d'Acqua non sarà particolarmente lucido mentalmente durante lo svolgimento delle stesse.

11° posto Toro: impazienti. Il tallone d'Achille del primo segno Fisso, durante questa giornata d'autunno, potrebbe essere rappresentato dalla predisposizione ad attendere il naturale corso degli eventi. Sarà, quindi, preferibile che i nativi evitino di forzare la mano in tal senso.

12° posto Gemelli: gelidi. Venerdì dove parrà calare il gelo nel ménage amoroso di casa Gemelli, con il primo segno d'Aria che riesumerà vecchie ruggini che parevano finite nel dimenticatoio facendo inalberare il partner. Lavoro in stand-by.