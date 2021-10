Nuova giornata in arrivo per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà in particolare la giornata di giovedì 7 ottobre per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni per la prima sestina zodiacale

Ariete: in questa giornata potreste vivere dei momenti interessanti d'amore, grazie al transito di Venere favorevole. A livello lavorativo sarà meglio riflettere prima di agire.

Toro: in amore presto Venere non sarà contraria, la situazione amorosa migliorerà. In campo lavorativo possibili complicazioni, cercate di gestire al meglio le problematiche.

Vi sentite stanchi.

Gemelli: avete bisogno di maggiore energia a livello professionale, ma soprattutto di più chiarezza nelle vostre collaborazioni. Per quel che riguarda l'amore è possibile che sorgano dei contrasti.

Cancro: nel lavoro alcune questioni saranno impegnative da affrontare, non manca però vitalità in questa giornata. In campo sentimentale possibili malumori con il partner.

Leone: non mancherà nervosismo in questa giornata di giovedì 7 ottobre. Per quel che riguarda il lato lavorativo sarà meglio tenere sotto controllo alcune questioni economiche.

Vergine: sarà meglio provare a risolvere le tensioni nate con il partner negli ultimi tempi, potreste anche poter arrivare a dei compromessi.

Per quel che riguarda l'ambito professionale portate avanti le vostre idee.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in amore qualcuno potrebbe chiedersi come affrontare alcune situazioni appartenenti al passato. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo sono possibili dei cambiamenti, in arrivo una buona energia.

Scorpione: nuovi progetti in campo lavorativo, mentre per quel che riguarda l'amore con la Luna nel segno vi sentite più passionali.

Sagittario: momento di recupero nel lavoro, in queste giornate potreste poter riprendere dei progetti che, negli ultimi tempi, hanno subito dei rallentamenti. Con Venere nel segno va bene anche il campo amoroso.

Capricorno: la giornata di giovedì 7 ottobre 2021 sarà caratterizzata da un momento di recupero in particolare in serata.

In amore sarà meglio mantenere la calma, mentre per quel che riguarda l'ambito professionale la situazione è in miglioramento.

Acquario: in questa giornata potreste sentirvi particolarmente agitati, soprattutto per quel che riguarda l'ambito lavorativo, dove a causa di alcuni ritardi potreste non riuscire a rispettare alcune scadenze. Per quel che riguarda l'amore cercate di essere meno conflittuali.

Pesci: questa giornata sarà caratterizzata da Venere contraria, in amore alcune questioni dovranno essere affrontate in modo cauto. Qualcuno potrebbe comunque fare degli incontri. A livello professionale cercate di mantenere la calma, in particolare se dovrete affrontare delle nuove situazioni.