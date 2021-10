Le previsioni zodiacali di lunedì 25 ottobre 2021 sono pronte a "sfornare" una nuova tornata di previsioni. In ballo quest'oggi c'è il lunedì di avvio settimanale: curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati nel periodo? Bene, diciamo subito che a gongolare nel frangente tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine saranno gli amici del Cancro, superfavoriti grazie all'arrivo della Luna nel segno. Altrettanto positivo il periodo anche per il Toro e la Vergine, tutti valutati alla pari, quindi al "top" con cinque stelle.

L'Astrologia di lunedì invece, sempre secondo quanto evidenziato dalle previsioni zodiacali del 25 ottobre, indica difficoltà in arrivo per coloro appartenenti al segno del Leone, nel frangente classificati "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 25 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro (Luna in Cancro);

2° posto - ★★★★★: Toro, Vergine;

3° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli;

4° posto - ★★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 25 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 25 ottobre al segno dell'Ariete in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica un lunedì discreto in tutti i campi.

Diciamo che in determinati momenti potrebbe restituire perplessità o lievi confusioni. In amore, le stelle porteranno gioia e allegria alla vostra giornata, vi sentirete amati e desiderati dal partner. Avrete una magica intesa fisica, spirituale e mentale e non riuscite a sfuggire al richiamo della passione che vi tiene uniti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Single, la presenza di Urano in Toro aiuterà ad ampliare il giro delle vostre conoscenze. Non per questo però sarete socievoli con tutti coloro che incontrate, anzi, sarete selettivi e frequenterete solo le persone che possono darvi qualcosa di profondo e duraturo. Nel lavoro, il cielo vi suggerisce di fare il punto della situazione finanziaria, che sommariamente dovrebbe essere buona.

C certamente in netto recupero rispetto ai giorni scorsi: potrete così gestire con maggiore sicurezza le vostre finanze e concedervi quei piccoli piaceri che fanno bene allo spirito.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrali di competenza del segno concordano sul fatto che potrebbe maturare una giornata buona soprattutto in campo sentimentale. In amore infetti, questo è un buon periodo per la vita di coppia: chi sta già vivendo un rapporto duraturo potrà fare dei progetti impegnativi e dagli orizzonti molto vasti. Magari un matrimonio, oppure potrete decidere di allargare la famiglia con l'arrivo di un neonato o semplicemente un animale domestico: a voi la scelta. Single, state ritrovando fiducia in voi stessi e questo è molto importante.

Sappiate che il cielo del periodo consentirà di superare tutte le difficoltà con slancio, anzi quasi con gioia! Siete pronti a qualsiasi sfida in questo momento e sicuramente anche a quella di innamorarvi di nuovo, ma questa volta, per davvero. Nel lavoro, giocate le vostre carte con la massima tranquillità: godrete infatti di speciali favori celesti che non mancheranno di rivelarsi in tutto il loro splendore.

Gemelli: ★★★★. L'Astrologia sulla giornata di lunedì annuncia a voi nativi un inizio settimana tutto sommato buono, anche se valutato con quattro semplici stelle non affatto male. In amore, le stelle vi faranno vivere ogni emozione in maniera più forte con la Luna amica presente nel segno.

La vostra vita sentimentale vi regalerà momenti piacevoli e felici da trascorrere tra le braccia del partner. Vi aiuterà a raggiungere grandi risultati e la sfera sentimentale sarà sicuramente quella in cui state investendo maggiori energie, rendendovi passionali e travolgenti. Single, le amicizie rivestono un ruolo importante nella vostra giornata, dovrete però evitare di pensare ad una delusione sentimentale e divertirvi in compagnia di chi vi vuole veramente bene. Poi penserete a sistemare tutto quello che turba il vostro cuore, ma non oggi perché vi rilasserete in compagnia di persone davvero simpatiche. Tutto in ordine al lavoro, le vostre mansioni si svolgono in armonia con i colleghi e se avete un'attività autonoma, andate col vento in poppa.

Ottimo momento per mettere a fuoco strategie di lavoro, per cambiare magari attività.

Oroscopo e stelle di lunedì 25 ottobre

Cancro: 'top del giorno'. In arrivo un periodo favoloso. Senz'altro la giornata di lunedì si prospetta in grande stile, per finire ancora meglio di quanto sperato. In moltissimi casi comincerete a vedere la luce alla fine del tunnel, soprattutto grazie all'impegno profuso ultimamente. Per i sentimenti, per quello che vi riguarda ci sarà un cielo particolarmente armonico e promettente, in cui le stelle vi eleggeranno superfavoriti del giorno. Avrete così dei momenti gratificanti e molto felici, il partner vi coccolerà, capirà i vostri bisogni emotivi e vi farà sentire un re o una regina per l'intera giornata.

Anche i single più impenitenti potrebbero capitolare di fronte al richiamo dell'amore. Grazie alla benefica presenza della Luna, le vostre emozioni si faranno di ora in ora più intense e vi sarà veramente difficile resistere al richiamo dei sentimenti. Nel lavoro, attivi e intraprendenti lo siete sempre, e se avete un'attività autonoma senz'altro potrete contare su buone stelle, almeno per incrementare gli affari e i guadagni

Leone: ★★★. L'oroscopo del giorno al segno indica l'arrivo di una giornata simulata sulla carta astrologica con l'odiosa spunta relativa ai periodi "sottotono". Pertanto, questo lunedì non promette nulla di interessante. Non fatevi vincere dall'inquietudine o dall'ansia perché comunque tutto andrà bene.

In amore, una nuvola temporalesca potrebbe minacciare di oscurare lo splendore di questo giorno, scatenando problemi sia in casa, che nella coppia. Così se ci saranno litigi, smettetela di portare rancore al vostro partner. Se di ogni sciocchezza ne fate un monumento sbagliate di grosso: datevi da fare per risolvere ogni problema, insieme. Single, gli astri consigliano di prendervela comoda, di non investire troppe energie e aspettative in questo giorno sottotono. Potreste trovarvi, infatti, nella spiacevole situazione di impegnarvi tanto e di ricevere niente, e questo sarebbe davvero molto umiliante per voi. Nel lavoro, sapete bene che i fatti contano più delle parole. Per questo siete molto concentrati sugli impegni senza proferire parola: il silenzio aiuterà a concentrarsi senza distrarre.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 25 ottobre, preannuncia una giornata al massimo delle possibilità. Ovviamente, tutto o quasi sarà da investire in campo sentimentale. In amore, dopo una giornata faticosa sarà proprio la passione a rimettervi in sesto con coccole, tenerezze e tanta complicità. Davanti a voi si prospetta così una giornata meravigliosa, libera da affanni e pensieri. Mai quanto oggi sentirete di avere dentro una gran voglia di vivere ed avere intorno a voi gli affetti più cari, a cominciare dal partner: vi farà sentire sereni. Single, il buonumore vi farà essere ancora più belli di quello che siete, e sarete apprezzati da tutti. Sarete veramente felici e sereni, forse perché non avete alcun pensiero negativo per la testa.

Approfittate di questo momento e divertivi senza pensare a nulla! Al lavoro la vostra capacità d'impegno sarà ripagata da una notizia positiva. la soluzione di un problema pratico, forse finanziario. La comunicazione sarà davvero importante, infatti grazie al dialogo migliorerete il rapporto con i colleghi e risolverete ogni problema insieme.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 25 ottobre.