Le previsioni zodiacali di lunedì 25 ottobre 2021 sono arrivate, puntuali come sempre all'incontro quotidiano con voi lettori. Cosa bolle in pentola in campo sentimentale e nel lavoro? Diciamo subito che tra i sei simboli astrali in analisi in questo contesto solo due risultano veramente fortunati, Scorpione e Pesci. Entrambi i segni sono stati valutati con le cinque stelle della buona sorte. Riguardo, invece, coloro con probabili difficoltà messe in conto dagli astri, l'Astrologia di lunedì vede in netto calo coloro nativi del Capricorno e dell'Acquario.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 25 ottobre su sentimenti e attività lavorative per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 25 ottobre

Bilancia: ★★★★. Giornata non male davvero, anche se in alcuni frangenti potrebbe sembrare poco efficace da vivere. In alcuni casi una notizia darà una carica pazzesca, sarete più energici e propositivi del normale e riceverete un sacco di complimenti per quanto state facendo. In amore, preparatevi a volare: il favore degli astri vi permetterà di ritrovare quella serenità che da tempo avevate quasi perduto. L’intesa di coppia sarà rinsaldata e vi sentirete sicuramente più che appagati.

Sforzandovi di vivere in un clima di dolcezza alcune circostanze vi permetteranno di capire molto sulla persona che avete a fianco. Single, un gesto inaspettato vi rasserenerà e distenderà i sensi invitando a riflettere su quello che avete intorno. Anche da coloro in procinto di consolidare un rapporto amoroso, il periodo dovrà essere preso seriamente: facile cadere nella trappola del 'dare per scontato' certe cose; avvisati...

sarete affabili e disponibili come non mai, suscitando dovunque interesse e simpatia.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano l'arrivo di una giornata sicuramente indirizzata al meglio, secondo le vostre più rosee attese. Sarete vincenti su tutta la linea, qualunque sia la vostra condizione: senza dubbio potrete concedervi momenti quasi indimenticabili e ciò non è affatto poco.

Per i sentimenti, vi aspetta una giornata speciale, grazie alla interessante presenza della Luna nel campo dei Gemelli, pronta a sostenervi coi suoi influssi apportando energia e luminosità per rendere il vostro rapporto a due sereno. Proverete per il vostro partner un sentimento in crescita, da tutte le angolazioni, come mai prima sperimentato. Single, tanta sarà la voglia di cambiamento, mediata però dalla logica e dal buon senso. Anche l'esperienza raccolta sul campo ora vi tornerà utile, l'importante sarà saperla filtrare! Un buon consiglio sul fronte sentimentale: accontentatevi di quello che avete. Nel lavoro, il cielo vi sorriderà e riuscirete a portare a termine velocemente alcune urgenze per poi dedicarvi agli svaghi ed ai divertimenti senza pensieri.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 25 ottobre al Sagittario preannuncia una giornata buona, potenzialmente in grado di regalare qualunque inattesa novità. Pertanto, libero corso ai sogni più reconditi con piccole possibilità che quest'ultimi si realizzino. In amore, gli influssi armonici delle stelle saranno vostri alleati per la giornata in analisi che si prospetta davvero piacevole. Sarete sereni e questa vostra allegria sarà contagiosa arrivando a toccare il cuore della famiglia, ma soprattutto quello del partner. Per i single, un amico/a, magari che non frequentavate da tempo, potrebbe comparire nuovamente nella vostra vita dando luogo ad un sentimento inequivocabile: andare al di là dell'amicizia, se gradito da entrambi, non è mai sbagliato.

La parte riguardante il lavoro, questo lunedì sarà interessante dal punto di vista pratico e finanziario. Dunque, gambe in spalla e pedalate: vi aspetta un giorno molto favorevole per mettere a punto progetti e dare vita a circostanze interessanti per carriera e affari.

Oroscopo e stelle del giorno 25 ottobre

Capricorno: ★★. Lunedì giornata davvero non buona per voi del segno. Infatti, si preannuncia un periodo classificato con due stelle da "ko": preoccupati? Non è affatto il caso, anzi, calmatevi e seguite i nostri consigli, senz'altro vi troverete bene. In merito agli affetti, le nuvolette astrali che potrebbero apparire nel periodo saranno da allontanare con una ventata di ottimismo. Non è sempre facile capirvi in questo preciso momento, ma se tenete al partner e al rapporto, dovete fare un passo indietro e pretendere che faccia altrettanto.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì indicano che l'irrequietezza potrebbe spingervi a modificare comportamenti e questioni, ma fuggire non servirà proprio a nulla, se non a rimandare il problema di fondo. Giornata non semplice nel lavoro perché ci potrebbero essere degli imprevisti che potrebbero impegnare più del necessario. Non prendetevela troppo.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di domani annunciano purtroppo (quasi sicuramente) un frangente "sottotono". Quindi potreste avere un periodo confuso in cui non saprete più chi siete e cosa volete, dove state andando e soprattutto con chi. In campo sentimentale sarete sotto pressione, perciò seguire tutti gli impegni quotidiani vi costerà abbastanza fatica: sapete bene di non potervi esimere dal non farlo.

Nonostante le stelle capricciose e l'umore grigio, in questa giornata qualcuno vi ama e vi apprezza proprio per quello che siete, senza invidia e in piena sincerità: per prima cosa il vostro partner e a seguire qualche amicizia fidata. Single, sarà difficile conservare il buonumore perché il Sole sarà in aspetto dissonante, questo in quanto risulterà in quadratura al vostro Saturno. Il periodo potrebbe mettervi seriamente in difficoltà, specialmente in pubblico, forse dispensando disagio o favorendo comportamenti inadeguati. Nel lavoro, il giorno potrebbe essere molto impegnativo su parecchi fronti. Piano piano però guadagnerete terreno se lascerete emergere la tenacia e non invece la solita impulsività.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 25 ottobre visto il periodo favorevole anticipa già da adesso buone nuove in arrivo. Diciamo che sarà più che ottimo il periodo, a tratti anche fortunato. Per tanti nativi le fatiche affrontate nel corso della settimana che sta per giungere al giro di boa potrebbero farsi sentire. In amore non siate sordi al richiamo della dolce stagione autunnale, che v'invita a concedervi qualche pausa di relax, magari in compagnia della vostra famiglia. Potrete finalmente mettere in secondo piano i vostri affari per dedicarvi a svaghi e divertimenti, perché tanta sarà la voglia d'evasione. Per coloro ancora single: sarete in splendida forma per tutta la giornata. In molti vi troverete immersi in un clima di profonda serenità e di allegria e le emozioni saranno veramente molto intense e positive.

Nel lavoro non mancheranno le buone idee: servirebbe una giusta dose di determinazione per realizzare quello che avete in mente.

Classifica oroscopo del 25 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 25 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. In evidenza nel periodo il Cancro, meritatamente considerato in giornata a cinque stelle. Molto bene l'avvio della settimana anche per altri quattro segni. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di lunedì 25 ottobre: