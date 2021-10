Martedì 26 ottobre troveremo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno del Cancro, mentre il Sole transiterà nell'orbita dello Scorpione. Plutone, invece, proseguirà l'orbita in Capricorno, così come Giove assieme a Saturno rimarranno stabili sui gradi dell'Acquario e Urano resterà nel domicilio del Toro. Nettuno, in ultimo, risiederà nel segno dei Pesci, mentre Venere permarrà in Sagittario e Marte insieme a Mercurio continueranno la sosta in Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Cancro, meno roseo per Gemelli e Toro.

Sul podio

1° posto Cancro: abitudini mutate. Grazie alla Luna nel segno in trigono al Sole e in sestile a Urano, i nati Cancro di prima decade saranno presumibilmente invogliati dal parterre planetario a focalizzare le proprie attenzioni su alcune azioni che svolgono nel quotidiano, con lo scopo di adattarle al momento attuale.

2° posto Sagittario: lavoro top. La seconda decade del segno Mobile, specialmente per chi tra loro ha da poco intrapreso un nuovo percorso professionale, avrà buone chance di avanzare col vento in poppa al lavoro in questa giornata autunnale. I contrasti coi soci parranno un lontano ricordo mentre l'entusiasmo sarà in ascesa.

3° posto Scorpione: lucidi. Le solite elucubrazioni mentali del terzo segno Fisso potrebbero segnare il passo nel corso di questo martedì, coi nativi che risulteranno particolarmente lucidi e percettivi nell'anticipare le mosse altrui, così da essere sempre un passo avanti a tutti.

I mezzani

4° posto Pesci: nuovo capitolo. Se il Luminare maschile trasferitosi sabato nel loro Elemento aveva sancito l'inizio di un nuovo modo di approcciarsi alla propria esistenza, ecco che l'avvento della Luna in Cancro parrà non lasciare spazio ad alcun dubbio in tal senso. I nati Pesci, consapevoli anche del 2022 che li attende, potranno iniziare ad abbandonare nostalgie e rancori pregressi, spianando la strada ad un fresco e ottimistico atteggiamento.

5° posto Acquario: investimenti. Malgrado i continui bisticci tra Urano e Saturno, i nati Acquario potranno comunque contare su un trittico niente male, ovvero Venere-Marte-Mercurio, che gli potrebbe suggerire di investire su sé stessi, magari iscrivendosi ad un corso d'aggiornamento o sostituendo l'attrezzatura professionale con una più all'avanguardia.

6° posto Leone: attendisti. Il primo mese di quadratura al loro Sole di nascita dal periodo del compleanno è entrato nel vivo, coi felini che potrebbero avvertire la scomoda sensazione di dover decelerare o, in casi limite, fermarsi nel sentiero intrapreso. Tale percezione verrà percepita più acutamente dalla terza decade, la quale dovrà fare i conti con un pizzico d'insofferenza.

7° posto Ariete: compromessi. Nel settore lavorativo di casa Ariete sarà necessario, c'è da scommetterci, scendere a compromessi con parigrado e subalterni, così da acquietare gli animi burrascosi dell'ultimo periodo.

8° posto Vergine: umore flop. Giornata presumibilmente grigia per il tono umorale del secondo segno di Terra, in particolar modo per la prima e seconda decade, dove a pagarne le conseguenze sarà la cerchia amicale, la quale dovrà fare i conti con il loro atteggiamento sfuggente e poco partecipativo.

9° posto Bilancia: focus domestico. Martedì in cui il secondo segno d'Aria potrebbe essere chiamato a dedicare tempo ed energia all'ambiente domestico, ultimando ciò che aveva lasciato in sospeso e/o cominciando le attività procrastinate nei giorni scorsi.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: amore flop. Alcuni lati ombra caratteriali del partner avranno buone chance di risultare più evidenti questo martedì agli occhi dei nati Gemelli, col segno Mobile che preferirà limitarsi ad osservare senza rimarcare alcuna manchevolezza.

11° posto Toro: bizzosi. Alla stregua di un liquido infiammabile, i nati Toro potrebbero accendersi alla minima provocazione, anche presunta, delle persone con le quali avranno a che fare in questa giornata.

Sarà bene, però, mordersi la lingua perché il rischio di deteriorare irrimediabilmente alcuni rapporti relazionali sarà alto.

12° posto Capricorno: incerti. La solidità e le certezze tanto amate dal terzo segno di Terra saranno, con ogni probabilità, messe in discussione dai pianeti generazionali in queste 24 ore inducendo, come conseguenza, i nativi a vivere giorno dopo giorno senza programmare ossessivamente il prossimo futuro.