Per la settimana dal 1° al 7 novembre 2021, le previsioni dell’Oroscopo annunciano un Venere favorevole per i segni di acqua e qualcuno di terra, in particolare per il segno dello Scorpione, del Cancro e del Capricorno. I segni di fuoco saranno in mezzo, con la settimana letteralmente “divisa in due”, mentre quelli di aria prevalentemente si troveranno alle ultime posizioni.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di domani: Scorpione romantico

1° Capricorno: sia l’aspetto amoroso che quello che professionale saranno al massimo nel corso di questa settimana.

Secondo l’oroscopo gli affari andranno a gonfie vele, così come si presenteranno numerose novità positive all’interno del contesto di coppia, ma anche in quello familiare.

2° Scorpione: Venere vi sarà molto favorevole per le questioni di cuore e per qualche piccola conquista nei confronti della persona che vi piace. Finalmente anche il lavoro avrà la sua fetta di fortuna, soprattutto nel corso del fine settimana. Sarà in quel momento in cui si concentreranno gli affari più remunerativi.

3° Acquario: finalmente il dialogo sarà presente nelle vostre giornate, soprattutto nel contesto familiare, mentre sul lavoro la collaborazione con la vostra squadra di lavoro sarà quella che avrà delle ripercussioni positive non solo sulla carriera ma anche sui guadagni, secondo l’oroscopo.

4° Cancro: avrete la fortuna e l’amore di Venere a regalarvi delle giornate molto romantiche e piene di creatività, potrete rendere la vostra relazione sentimentale più evoluta e dinamica. In famiglia ci sarà una buona dose di vivacità che potrebbe fare la differenza e rendervi sempre più affiatati. Ci sarà un fine settimana decisamente impegnativo sul piano professionale.

Ariete in rialzo

5° Ariete: avrete una settimana che sicuramente sarà migliore della precedente, probabilmente con tante opportunità lavorative e molte chance in amore. Vi sentirete infatti non soltanto molto propensi a innamorarvi ma anche piuttosto romantici. Nelle coppie già datate si respirerà una atmosfera molto armonica grazie alla Luna.

6° Pesci: ci sarà qualche occasione in cui potrete fare una conoscenza molto interessante, soprattutto per quel che riguarda le amicizie. In ambito amoroso per il momento potreste non essere propriamente affine alle vicende di cuore, mentre avrete un' inaspettata concentrazione per l’ambito professionale.

7° Leone: avrete moltissime faccende da risolvere su cui dovreste assolutamente mettere un punto per evitare troppi dissidi, soprattutto se tali questioni concernono la famiglia o la cerchia dei colleghi. Sicuramente dovrete impegnarvi anche sul piano lavorativo, perché avete procrastinato qualche affare importante.

8° Sagittario: vi converrà mettere a disposizione di voi stessi molta pazienza se volete raggiungere i traguardi che vi siete prefissati.

Ora come ora concentrarsi potrebbe risultare difficile, a causa di qualche distrazione e dell’opposizione di Venere che non vi permetterà di ottenere molta fortuna, secondo l’oroscopo.

Fortuna per Toro

9° Toro: purtroppo questa settimana potrebbe presentarsi molto dura sul piano professionale, probabilmente con molte sfide e poche prospettive di ottenere le energie che effettivamente vi serviranno. Però la fortuna potrebbe darvi qualche bella novità, soprattutto nella seconda parte della settimana, specialmente nel weekend, secondo l’oroscopo.

10° Gemelli: le opposizioni di Marte e Venere potrebbero darvi qualche problema sul fronte della fortuna e della salute. Le energie - che purtroppo non collaboreranno - potrebbero essere di ostacolo per il settore professionale.

Purtroppo anche le faccende d’amore potrebbero essere messe a dura prova dalla scarsa partecipazione emotiva all’interno della coppia.

11° Bilancia: potreste avere delle difficoltà sul lavoro per gran parte della settimana, mentre nel weekend si prospetta del riposo che però dovrete utilizzare al meglio se volete riprendere le energie perdute. Evitate di essere troppo puntigliosi su alcuni affari che potrebbero essere presi molto più tranquillamente. Purtroppo non si potrà parlare molto di romanticismo, in questo periodo.

12° Vergine: purtroppo le questioni amorose potrebbero darvi molto nervosismo e stress mentale, inoltre potrebbero anche impedire il dialogo e la comunicazione in generale. Con il lavoro potreste avere delle problematiche legate all’organizzazione e alla gestione di qualche progetto sul quale avete procrastinato molto.