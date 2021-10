Nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale 25-31 ottobre 2021.

A quanto pare, alcuni segni dello zodiaco dovranno affrontare delle vecchie questioni, mentre gli altri riceveranno delle notizie piacevoli, promozioni o piccole soddisfazioni. Per sapere che tipo di settimana sarà a livello amoroso, lavorativo e salutare, è consigliabile approfondire le previsioni degli astri da lunedì 25 a domenica 31 ottobre.

La settimana dal 25 al 31 ottobre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, se nelle due ultime settimane avete avuto delle divergenze di opinioni con la persona che amate, continuerete a farlo anche nei prossimi giorni.

Per i cuori solitari del segno non sarà la settimana giusta per trovare l’anima gemella, bisognerà aspettare il prossimo mese per fare breccia nel cuore di qualcuno. In campo lavorativo, verranno a galla un bel po’ di fastidi a livello finanziario, poiché dovrete sborsare molti soldi per sostenere i vostri progetti. In salute, ritroverete la voglia di di mettervi in mostra e magari anche di cambiare look.

Toro – In campo amoroso, sarà una settimana abbastanza positiva soprattutto per coloro che sono in cerca di un’anima gemella, o per le coppie in cerca di sistemazione, mentre andrà male per chi si ritrova con l’acqua al collo a causa di relazioni multiple. In campo lavorativo, qualche cambiamento o qualche spesa di troppo vi costringerà a essere molto cauti.

Sicuramente dovrete rinunciare a qualche vostro progetto oneroso e dare più spazio alle cose più urgenti da portare a termine. Questa settimana richiederà una gestione attenta per quanto riguarda l’ambito della salute.

Gemelli – Settimana passionale per le persone che amano forte, ma qualche coppia scoppierà a causa di eventi negativi accaduti negli ultimi tempi.

I single del segno potrebbero vivere delle storie davvero interessanti, ma qualcuno si stuferà subito di passare da un letto a un altro. Forse per una volta vorreste avere una persona leale e matura al vostro fianco. Sul fronte lavoro, avrete molti progetti da proporre, ma sarà meglio non essere troppo frettolosi. Non arrabbiatevi troppo anche per evitare problemi fisici.

Cancro – I sentimenti saranno terreni impervi per i nativi del Cancro, poiché per una ragione o per un’altra non riuscirete a essere chiari. L'oroscopo consiglia alle coppie che hanno preferito separarsi piuttosto che affrontare la realtà insieme, di attendere che le acque si plachino e che il dolore faccia il suo corso, per ripartire da zero e credere di nuovo nell’amore. Volendo si potrà anche tentare, fino all’ultimo, un riavvicinamento. Sul fronte lavoro, avete tanta voglia di cambiare ma la prossima settimana non sarà adatta per fare passi azzardati e folli. Chi è in attesa di un posto di lavoro, dovrà ancora pazientare. In salute, un po’ di relax sarebbe necessario, visto gli imprevisti che si sono stati nella scorsa settimana.

Previsioni astrologiche per l'ultima settimana di ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, questa settimana favorirà anche i ritorni di fiamma, quindi preparatevi a riaccogliere il passato. C’è chi si troverà a fare i conti con dei sentimenti che credeva morti e sepolti. I single, invece, avranno buone possibilità fare un incontro rivelatore, conoscere una persona con la quale scambiare quattro chiacchiere. I ritmi lavorativi saranno piuttosto lenti, ma le piccole soddisfazioni non mancheranno. Dovrete evitare i lavori che non vi competono o gli extra che vi verranno richiesti. In salute, dovrete cercare di mantenere la calma e di raggiungere la serenità perduta.

Vergine – In amore, visto che il vostro è un segno riflessivo, nei prossimi giorni potreste essere più portati a ragionare con la testa piuttosto che a lasciarvi andare alle emozioni del cuore.

Le coppie più stabili avranno le solite tensioni da superare, le coppie fresche, invece, trascorreranno una settimana tranquilla e spensierata. Sul fronte lavoro, sarete determinati e più sicuri del vostro futuro lavorativo, delle strade da percorrere. In salute, qualsiasi tipo di terapia inizierete la prossima settimana, avrete maggiori chance di ottenere il risultato auspicato.

Bilancia – In amore, sentirete il bisogno di provare delle sensazioni nuove, soprattutto i single del segno. Tuttavia, dovrete fare molta attenzione, poiché tutto ciò che vi sembra appagante all’inizio potrebbe diventare spiacevole e fastidioso. Attenzione a non fidarvi di una persona che fa promesse al vento. In campo lavorativo, arriveranno grandi cambiamenti che porteranno un grosso carico di responsabilità difficili da gestire.

Per il bene della vostra salute, dovreste organizzare un fine settimana rilassante, da soli o con la persona amata.

Scorpione – In amore, questa settimana tornerà il sereno e riuscirete finalmente a raggiungere la tranquillità persa nelle settimane scorse. Le coppie dovrebbero curare di più i propri interessi e al contempo dare uno sguardo anche a quelli del partner. In campo lavorativo, nuovi punti di vista vi porteranno a riconsiderare le occasioni ricevute nei giorni scorsi. In salute, dovrete cercare di mantenere sempre lo stesso stile di vita, evitando cibi dannosi e il sedentarismo.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 25-31 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, se il vostro cuore è solo da tantissimo tempo, la prossima settimana vi regalerà qualche avventura amorosa, ma dovrete fare attenzione perché potreste trovarvi in un vicolo cieco.

In campo lavorativo, dovrete usare molta prudenza, poiché sarete costretti a combattere a denti stretti per difendere la vostra postazione di lavoro. Finanziariamente, certe spese non dovrebbero essere affrontate se non si hanno delle basi solide. In salute, concedetevi più pause e riposo.

Capricorno – In amore, la maggior parte delle coppie viaggeranno su binari piuttosto sicuri. I single dovrebbero evitare di mostrare il proprio bisogno di affetto. È molto probabile che la delusione d’amore vi spinga a vendicarvi! Sul fronte lavoro, non mancheranno momenti di tensione, ma avrete anche modo di distendere i nervi. Ci saranno giornate consolatorie e se vi capiterà l’occasione potrete fate una capatina dall’estetista.

Acquario – In campo amoroso, arriveranno notizie piacevoli per molte coppie innamorate. I cuori solitari del segno vivranno pienamente i sentimenti e faranno degli incontri speciali. Per quanto riguarda la vita professionale, si può dire che essa non andrà male ma dovrete fare i conti con la stanchezza e con qualche imprevisto in più. In salute, grazie ai rimendi naturali riuscirete a risolvere un piccolo fastidio fisico.

Pesci – In amore, le stelle saranno benevole con voi in questa settimana e vi daranno più di una possibilità. Le coppie torneranno a essere particolarmente romantiche. Per coloro che devono cercare un lavoro o che stanno studiando, questo sarà un periodo dalle mille sfaccettature, quindi, mettetevi in gioco e cercate di farvi valere. In salute, attenzione alle intolleranze, soprattutto al cioccolato.