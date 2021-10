Il weekend si sta per concludere ed è interessante capire quali sono i presagi astrologici su amore, lavoro e salute per i 12 segni per la giornata di domani.

È un momento di grande energia per l'Ariete e per la Vergine, che tuttavia potrebbe incontrare qualche grattacapo in ambito lavorativo. Contrasti in amore per lo Scorpione, al contrario il Toro ritrova serenità. Di seguito l'Oroscopo completo per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di domenica 10 ottobre 2021.

Previsioni astrologiche del 10 ottobre 2021

Ariete: il weekend si conclude con serenità e positività.

Sono 24 ore piene di vitalità, ideali per stare all’aria aperta, praticare sport e dedicarsi ai propri hobby.

Toro: è un buon momento per parlare d’amore. C’è serenità all'interno dei rapporti di coppia e i single potrebbero fare degli incontri intriganti. Bene il fisico.

Gemelli: l’oroscopo del 10 ottobre lascia presagire una giornata non priva di preoccupazioni per il segno, che soprattutto in amore potrebbe trovarsi a discutere con il partner o con un ex coniuge.

Cancro: questa giornata è da dedicare alla cura della famiglia. Nell’ambito domestico potrebbero esserci dei lavori da fare o delle migliorie da apportare. Ok il fisico.

Leone: il consiglio dell’oroscopo è quello di non portare da soli tutti i pesi.

Parlatene con il partner o con una persona di fiducia che possa aiutarvi ad alleggerire questo fardello. Bene il lavoro.

Vergine: è un buon momento per quanto riguarda il fisico, energia e voglia di fare non mancano. Bene anche l’amore e i rapporti famigliari. Il lavoro crea un po’ di stress, meglio occuparsi di una cosa per volta.

Bilancia: le stelle proteggono l’amore e favoriscono i nuovi incontri. È un buon momento per chi desidera sposarsi, andare a convivere o avere un figlio. Nel lavoro siete determinanti e verrete ricompensati.

Scorpione: è una giornata faticosa per i rapporti interpersonali e l’amore, a causa della vostra gelosia. Mostrate a chi sta al vostro fianco fiducia e attenzioni .

Bene il lavoro.

Sagittario: l’oroscopo del 10 ottobre lascia presagire una giornata vantaggiosa per l’amore e i nuovi incontri. Bene la salute. Contrasti nel lavoro.

Capricorno: il consiglio delle stelle per le prossime 24 ore è di moderare gli sforzi e preservare le energie o rischiare di iniziare la nuova settimana svantaggiati. Amore al top.

Acquario: in ambito lavorativo è un periodo di cambiamento e il consiglio dell’oroscopo è quello di cercare i giusti alleati. Serenità in amore e in ambito familiare.

Pesci: è il momento di rimboccarsi le maniche e iniziare a lavorare con impegno e dedizione per raggiungere la meta. Amore romantico e passionale.