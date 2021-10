L'oroscopo di sabato 23 ottobre ha in serbo tantissime novità per tutti segni zodiacali: lavoro, amore e amicizie subiranno le influenze dei segni zodiacali.

Osservando il cielo di domani, si potrà individuare l'esatta configurazione astrale. La Vergine e l'Acquario trascorreranno del tempo di qualità con il partner, mentre il Leone preferirà la compagnia degli amici. L'Ariete sarà pronto a rischiare, al contrario della Bilancia che vorrà vivere dei momenti sereni in famiglia.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 23 ottobre.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 23 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: mostrerete tutta la vostra intraprendenza. Non avrete paura di esporvi perché saprete di avere tutte le carte in regola per poter trionfare. Il lavoro vi sarà da stimolo, ma non vi basterà per sentirvi soddisfatti. Avrete bisogno di qualcosa in più, che stimoli la vostra curiosità e vi offra nuove avventure.

Toro: dovrete prendere delle decisioni che comporteranno una lunga serie di riflessioni. Avrete paura di commettere degli errori e, per questo, non farete altro che rimandare. L'oroscopo di domani vi consiglia di non sopportare questo peso da soli e di provare a chiedere consiglio a una amico fidato.

Gemelli: potrebbe essere il momento giusto per prendervi una piccola pausa dal lavoro.

Lo stress eccessivo, infatti, avrà delle ricadute non indifferenti sulla vostra psiche. L'oroscopo vi consiglia di trascorrere più tempo a contatto con la natura e di non farvi influenzare dalle cattive compagnie.

Cancro: sarete alla ricerca del vero amore. Vorrete avere accanto un'anima affine, che vi comprenda e vi doni tutto il suo amore.

Non sarà semplice e, nella maggior parte dei casi, vi imbatterete in persone poco in sintonia con voi. Per fortuna, la giornata vi riserverà anche interessanti sorprese.

Previsioni zodiacali di sabato 23 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi sentirete un po' abbattuti a causa di alcuni avvenimenti. Vorreste riprendere la vostra vita in mano, ma non sarà facile superare i numerosi timori.

Per fortuna, potrete contare sulla vostra energia interiore e sulla presenza di amici sempre disposti ad aiutarvi.

Vergine: il rapporto con la persona amata andrà a gonfie vele. Vi sentirete pronti a fare il salto di qualità e a vivere più intensamente i sentimenti. Forse, non sarete d'accordo su tutte le questioni, ma riuscirete sempre a trovare un compromesso. L'amore sarà per voi come un faro nella notte.

Bilancia: sentirete il bisogno di prendere le distanze dal caos e dalla routine quotidiana. Metterete al primo posto i valori con cui sarete cresciuti e darete la priorità alla vostra famiglia. Vi divertirete a organizzare nuove attività da fare insieme e a ideare dei modi per vivacizzare il clima domestico.

Scorpione: vorrete confrontarvi con il partner per comprendere alcuni aspetti del vostro rapporto. Ci saranno alcuni suoi atteggiamenti che vi lasceranno perplessi e che non vi consentiranno di prendere le decisioni desiderate. Le previsioni zodiacali consigliano di dare spazio al dialogo.

Previsioni astrali del 23 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: tenderete a fidarvi poco del prossimo. Sarete piuttosto diffidenti nei confronti degli sconosciuti e preferirete evitare il gioco di squadra. Anche sul posto di lavoro, darete poca confidenza ai vostri colleghi per paura di essere presi in giro. In famiglia, al contrario, tutto andrà per il meglio.

Capricorno: avrete voglia di stare con gli amici e di socializzare.

Eviterete le riflessioni profonde e vi lancerete in un vortice di allegria e simpatia. Per voi, non sarà affatto difficile conoscere nuove persone perché saprete usare le parole a vostro favore. La situazione romantica sarà un po' più incerta.

Acquario: l'amore vi sorriderà e renderà la giornata ancora più bella. Metterete al centro di tutto il partner e vi impegnerete per cercare di renderlo felice. Adorerete organizzare attività di coppia, ma non disdegnerete la compagnia degli amici. Potrebbero esserci delle belle sorprese in arrivo.

Pesci: sarà una giornata importante perché troverete il modo per superare le vostre difficoltà. Vi confronterete con una parte nascosta di voi stessi e darete voce a tutte quelle paure che, fino a questo momento, sono rimaste sepolte. Il supporto degli amici sarà fondamentale.