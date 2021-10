Martedì 2 novembre troveremo sul piano astrale Luna e Mercurio sostare in Bilancia, mentre Sole e Marte stazioneranno nell'orbita dello Scorpione. Urano, invece, proseguirà il domicilio in Toro, così come Giove e Saturno resteranno stabili nel segno dell'Acquario e Plutone permarrà in Capricorno. Nettuno, in ultimo, rimarrà nel segno dei Pesci e Venere risiederà sui gradi del Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Acquario, meno roseo per Toro e Cancro.

Sul podio

1° posto Bilancia: speranzosi. Una sferzata di ottimismo e speranza verso il prossimo futuro saranno i protagonisti del martedì di casa Bilancia, coi nativi che godranno a piene mani del trigono che la Luna nel segno ingaggerà con Saturno d'Aria.

2° posto Acquario: focus sui dettagli. Il Messaggero degli Dei al giro di boa nel loro Elemento donerà, con ogni probabilità, ai nati Acquario di terza decade un'ottima lucidità e percettività mentale, le quali lo aiuteranno a perfezionare alcuni dettagli dei loro progetti pratici e/o lavorativi del momento.

3° posto Scorpione: lavoro top. La settima casa sarà irradiata dal sestile tra i Luminari e dalla congiunzione Sole-Marte nella loro orbita inducendo, c'è da scommetterci, il terzo segno Fisso, che opera alle dipendenze altrui, a premere il pedale dell'acceleratore, così da raggiungere anzitempo le mete agognate.

I mezzani

4° posto Leone: contatti. Una conoscenza affettiva fatta dai felini tra fine primavera e inizio estate potrebbe farsi sentire nuovamente in questa giornata autunnale, col segno di Fuoco che, superato lo stupore iniziale, comprenderà che tale persona ha tutt'altre intenzioni rispetto all'ultima volta.

5° posto Pesci: sereni. Ventiquattro ore armoniose, nonché sgombre da ansietà e preoccupazioni, saranno quelle che probabilmente trascorrerà il dodicesimo segno zodiacale, specialmente le prime due decadi che vorranno contagiare con la loro serenità di spirito anche le persone care.

6° posto Sagittario: accordi. La Bianca Signora sui loro gradi in sestile al binomio Mercurio-Giove favorirà, con ogni probabilità, il raggiungimento di un accordo nel ménage amoroso per i nati sotto il segno del Sagittario e così sarà ristabilito il quieto vivere in coppia.

7° posto Gemelli: osservatori. Martedì in cui il secondo segno d'Aria potrebbe vestire i panni dello stratega, soffermandosi a osservare scrupolosamente le mosse altrui senza dare nell'occhio e soprattutto senza esporsi in alcun modo. Il tempo per dire la propria e lanciarsi in una o più contromosse non sarà probabilmente ancora maturo.

8° posto Capricorno: affaccendati. Tante, forse troppe, le attività pendenti alle quali dovranno, gioco forza, dedicarsi i nati Capricorno nel corso di questa giornata novembrina, specialmente per coloro che hanno da poco dato alla vita un erede.

9° posto Ariete: umore flop. Malgrado sia soltanto una falsa impressione, i nati Ariete potrebbero ingigantire gli accadimenti routinari della giornata, divenendo a tratti gelosi verso la dolce metà e corrucciati nei riguardi di un famigliare.

Ultime posizioni

10° posto Toro: bizzosi. Semaforo acceso sul rosso per la seconda decade di casa Toro durante questo martedì, coi nativi che dovranno presumibilmente fare i conti con un controproducente nervosismo che li porterà a dare di matto per un nonnulla.

11° posto Vergine: amore flop. Riuscire a instaurare un dialogo costruttivo con l'amato bene potrebbe essere alquanto difficoltoso per il secondo segno di Terra in questa giornata d'inizio novembre, in quanto il partner sembrerà voler avere ragione a ogni costo.

12° posto Cancro: svogliati. L'accidia avrà buone chance di essere il vizio capitale preferito dai nati Cancro questo martedì, in particolar modo quando si tratterà di dare una sistemata all'ambiente domestico, il quale andrebbe riassettato già da qualche giorno.