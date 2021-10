Le previsioni zodiacali di martedì 2 novembre 2021 è pronto ad analizzare insieme a voi lettori l'andamento riservato dagli astri alla giornata di martedì. In evidenza in questo contesto le previsioni zodiacali in esclusiva per i segni della seconda tranche zodiacale: le predizioni su amore e lavoro saranno messe in relazione ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primissimo piano l'ingresso della Luna in Bilancia, portatrice di opportunità da sfruttare in ambito non solo sentimentale ma anche in famiglia, nelle amicizie e in ambito interpersonale.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 2 novembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 2 novembre

Bilancia: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 2 novembre indica un ottimo martedì, tutto all'insegna della buona sorte. Grazie alla Luna in entrata nel comparto, certamente potrebbe essere il momento perfetto per prendere in mano le redini del proprio rapporto di coppia e cercare di spingerlo verso condizioni ancora più ottimali. In amore, andranno benissimo quelle coppiette che hanno ancora voglia "di volare" o magari stanno pensando di ripartire da zero su alcuni aspetti del rapporto. Sarete invogliati ad intraprendere un percorso nuovo, forse più impegnativo ma in grado di regalare tantissime emozioni.

La parte riguardante il lavoro, invece, potrebbe riservare qualche sorpresa. Al top l'umore e la fiducia in se stessi.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di martedì preannunciano l'arrivo un periodo 'sottotono'. Ebbene si, almeno questo è quanto trapelato dalle stelle: la giornata potrebbe essere abbastanza difficile da sbarcare soprattutto in campo interpersonale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per la parte legata ai sentimenti, diciamo pure che non sarà proprio malaccio. Certo, qualcuno potrebbe sentirsi scarico di energia o non avere nessuna voglia di affrontare i compiti quotidiani, ma visto il periodo ci può stare. Anche i rapporti con la famiglia non saranno del tutto idilliaci: cercate di mantenere la calma.

Nel lavoro, l'Astrologia invita a lasciar perdere gli impegni non necessari: per trascorrere una giornata serena e tranquilla dovrete saper bene bilanciare il dovere con il piacere..

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 2 novembre al Sagittario predice una giornata non troppo complicata o difficile da far vostra. Importante sarà il saper giostrare con intelligenza alcuni momenti non proprio entusiasmanti del periodo. In amore, molto confortevole sarà la Luna in Bilancia con Venere in sestile a Giove, Mercurio e Marte, decisiva nei rapporti sentimentali un po' in crisi. In coppia dunque, non restate imbambolati a guardare i soliti incresciosi problemi tra voi ed il partner: fate qualcosa! Muovetevi dunque con attenzione perché la situazione generale non depone a vostro favore.

La parte riguardante il lavoro, le stelle vi sosterranno alla grande e vi aiuteranno a capire quale direzione prendere. Non abbiate timore di esprimere i vostri pensieri o le vostre opinioni.

Oroscopo e stelle del giorno 2 novembre

Capricorno: ★★. Giornata valutata dalle stelle certamente impegnativa. Purtroppo, contro il volere degli astri (leggasi qualità della carta astrale), poco o nulla possiamo fare. In merito agli affetti, d'obbligo muoversi con cautela. In amore tenderete a perdere la vostra solita calma. Questo martedì i doveri vi staranno stretti, facendo sentire in una sorta di prigione o guastandovi l’umore. Single, non siete ben allenati ad essere pazienti, ma in questa giornata avrete a che fare con persone alquanto complicate.

Sarà quindi possibile che non riusciate a gestire la situazione. Nel lavoro, dovete darvi forza dinanzi alle difficoltà e cercare di mettere in risalto il lato migliore di voi: dice il saggio "Chi la dura la vince!".

Acquario: ★★★★★. La Luna in Bilancia vi aiuta a ritrovare il buonumore e a vedere tutto con maggiore ottimismo. In amore riuscirete a risolvere un problema grazie all’intervento di una persona che a voi cara: seguite i suoi consigli mettendo da parte eventuali questioni di principio, come anche la vostra perenne voglia di sbrigarvela da soli. Diciamo che ci sono tutte le premesse affinché questa sia una buona giornata, a patto che non andiate alla ricerca di scorciatoie. La vita di coppia procede bene, lasciate fare al partner se ha in mente qualcosa di nuovo e/o particolare.

Nel lavoro, gli astri favoriranno una novità che vi riguarda e che risulterà essere determinante per il vostro successo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 2 novembre mostra la possibilità che possa intervenire per voi nativi un martedì potenzialmente positivo. In amore qualche riserva potrebbe esserci in merito ai rapporti di amicizia o in famiglia. In particolare, non vi sentirete molto soddisfatti di voi stessi o di come andranno le cose nel corso del periodo. Da evitare gelosie verso il vostro partner: voi amate molto la vostra metà e sarebbe stupido spezzare un'unione sentimentale per le vostre supposizioni (sbagliate) che non stanno né in cielo né in terra. Per coloro ancora single Con un po' di buona volontà potreste migliorare un rapporto amoroso a cui tenete davvero tantissimo, ma occorrerà tirar fuori tutto quel vostro meraviglioso modo di amare.

Nel lavoro, qualcuno sentirà il bisogno di iniziare nuove avventure lavorative.

Classifica oroscopo del 2 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 2 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di martedì 2 novembre: