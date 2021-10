Continua l'ultima settimana del mese di ottobre 2021. Approfondiamo come andrà in particolare la giornata di martedì 26 ottobre per tutti i segni zodiacali, con l'Oroscopo e le stelle dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in campo sentimentale potrete risolvere alcune divergenze rimaste in sospeso con il partner, sarà meglio però mantenere la pazienza. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo prendete del tempo prima di iniziare nuovi progetti.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di martedì 26 ottobre potrebbe essere caratterizzata da polemiche sentimentali, non mancherà nervosismo.

Nel lavoro sarà meglio mettere in chiaro alcune questioni.

Gemelli: in ambito sentimentale questa giornata potrà essere sfruttata per risolvere delle problematiche d'amore. A livello lavorativo se prendete una decisione portatela avanti senza farvi influenzare.

Cancro: in campo amoroso è una giornata con la Luna favorevole, potrete ottenere delle risposte importanti. I single è possibile che facciano degli incontri. A livello lavorativo potrete vivere delle soddisfazioni.

Leone: in ambito sentimentale la giornata sarà caratterizzata da delle possibili tensioni. Nel lavoro sarà meglio non stressarsi troppo.

Vergine: per la sfera lavorativa non mancano idee in questo periodo. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale delle questioni potrebbero essere risolte.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in ambito sentimentale vi sentite sottotono in questo momento. Possibili intoppi riguardano invece il lato lavorativo.

Scorpione: meglio non arrabbiarsi in ambito sentimentale, potreste vivere dei riavvicinamenti interessanti. Mantenete il controllo anche a livello lavorativo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sagittario: per i nati sotto questo segno la giornata di martedì 26 ottobre sarà caratterizzata da belle sensazioni sentimentali. Nel lavoro i progetti avviati in precedenza possono prendere il via, bisognerà però ancora pazientare.

Capricorno: a livello sentimentale potrete risolvere dei piccoli problemi d'amore. In ambito lavorativo cercate di mantenere sotto controllo il nervosismo.

Acquario: bisognerà evitare polemiche per potersi godere al meglio un recupero sentimentale. Sarà possibile anche vivere delle belle emozioni. In ambito lavorativo sono possibili dei contrattempi, che potrebbero essere causati anche dai vostri collaboratori.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale sarà possibile realizzare dei progetti lavorativi, non manca l'energia per farlo. Per quel che riguarda l'amore, se tenete ad una persona, potrete farvi avanti.