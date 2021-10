Le previsioni zodiacali di mercoledì 27 ottobre 2021 portano in primo piano le previsioni astrologiche relative all'amore e al lavoro impostate sulla prima sestina zodiacale. Focus pertanto su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di scoprire quali sono i segni più fortunati del giorno? Allora, diciamo subito che ad avere una giornata positiva saranno certamente gli amici nativi nel segno dell'Ariete, in questo caso valutato al "top del giorno". Altrettanto positivo il periodo, sempre secondo quanto estrapolato dall'Astrologia dalle effemeridi di mercoledì, per Leone e Vergine.

Non troppo favorevole la giornata invece per gli appartenenti a Gemelli e Toro, rispettivamente indicati con la spunta del "sottotono" e del "ko".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 27 ottobre su sentimenti e attività lavorative, segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete

2° posto - ★★★★★: Leone, Vergine;

3° posto - ★★★★: Cancro;

4° posto - ★★★: Gemelli;

5° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 27 ottobre, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 27 ottobre al segno dell'Ariete predice che partirà deliziosamente bene questo mercoledì di metà settimana. In amore, non avrete nessun pensiero negativo nella mente, così grazie alla positività di Venere, il vostro unico desiderio sarà quello di godervi la vita.

Fatelo nel modo più spensierato e sereno possibile, insieme al vostro partner che vi ama come il primo giorno. Così, grazie alla simpatia e alla comunicativa che vi contraddistinguono, il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile. Questo stato vi permetterà di trascorrere una serata davvero speciale. Single, eccellente sarà la giornata per voi dell'Ariete.

Ben protetti dalle stelle, sarete euforici e le prospettive per il futuro vi sembreranno più rosee. Se avete un sogno d'amore da realizzare, questo mercoledì potrebbe bussare alla vostra porta una persona speciale, disposta a offrire un regalo grande e inaspettato. Nel lavoro, vi stupirete nel vedere la magnificenza dei vostri risultati, soprattutto perché saranno dovuti soltanto al vostro impegno.

Continuate con determinazione e realizzerete molto.

Toro: ★★. In arrivo un giorno abbastanza difficoltoso, davvero al di sotto delle attese! Per molti di voi del segno questa non ci voleva, proprio adesso che le cose sembravano andare per il meglio. Non disperate, una soluzione di ripiego la si trova sempre; basta impegnarsi e cercare. In campo sentimentale, la vostra pazienza e l'intesa con il partner sarà messa a dura prova da sbalzi d'umore continui, in qualche caso anche da faccende finanziarie. Eventuali nodi verranno al pettine e quei rapporti già scricchiolanti rischieranno di subire colpi durissimi: fate attenzione! Single, se vi dicono che non sapete più ridere o sorridere, probabilmente è vero.

Forse vi state facendo sopraffare dai problemi o dagli affanni, tanto da non riuscire più a farvi una gran bella risata. Ogni cosa diventa un potenziale dramma ai vostri occhi: rilassatevi e preoccupatevi solo per cose realmente gravi e importanti, non delle futilità. Nel lavoro, sarà una giornata impegnativa. Dovrete fare dei conti, rivedere tutta una situazione finanziaria, effettuare dei pagamenti.

Gemelli: ★★★. Giornata da considerare impegnativa, poco collaborativa verso intenzioni e/o progetti. Il periodo, valutato "sottotono", non dovrà essere preso troppo sottogamba: gli astri non mentono e se ignorati potrebbero anche essere vendicativi. In amore, se il partner vi dice che state avendo delle mancanze nei suoi confronti non significa che vi stia criticando, bensì che soffre per il vostro comportamento.

Ascoltate quindi tutto quello che avrà da dire sul vostro conto, soprattutto se a parlare sarà anche la famiglia: magari chiedete scusa a tutti per il vostro comportamento aggressivo. Questo potrebbe essere il primo passo per migliorare i rapporti di coppia. Single, sarete a tratti sorridenti, a tratti imbronciati. Il segreto del giorno consiste nell'arrendevolezza o, quanto meno, nell'evitare di forzare le situazioni. Sappiate pertanto essere tanto saggi da lasciare che le cose vadano per il loro corso, senza cercare di modificarne la loro direzione. Nel lavoro, la vostra capacità progettuale sarà sempre ad altissimo livello. Scalpitate quando vi sentite ostacolati da una cieca burocrazia o da regole che appesantiscono e rallentano la vostra azione.

La pazienza, anche nei casi più difficili, darà frutti eccellenti.

Oroscopo e stelle di mercoledì 27 ottobre

Cancro: ★★★★. La giornata di questo 27 ottobre è da considerare buona, anche se con possibili piccoli diversivi potenzialmente dannosi per il vostro umore. In alcuni casi però sarete abbastanza convinti delle proprie capacità, avendo le energie giuste per portare a termine gli impegni. Per i sentimenti, questo mercoledì ha in serbo per voi dolci sorprese, ma anche qualche contrarietà che supererete con disinvoltura, facendo leva su una forte fiducia in voi stessi. Partner affettuoso, tenero, a volte puntiglioso: tutto sommato non potete lamentarvi, specie perché la vita affettiva gode di un momento positivo nel quale a dominare risulta sempre la buona comunicazione.

Single, sarà un giorno positivo molto amico del segno: vi consentirà di osservare le situazioni che più vi interessano da prospettive del tutto nuove. Mentre le stelle vi stimoleranno sul piano intellettuale, ampliando i vostri orizzonti e regalandovi euforia, ottimismo e una gran voglia di fare progetti sentimentali a lungo termine. Nel lavoro, con l'appoggio delle stelle state raccogliendo, dopo una lunga attesa, ciò che avete già seminato in passato.

Leone: ★★★★★. In previsione una giornata altamente fortunata: si prospetta l'arrivo di belle novità in merito a qualcosa che state aspettando da tempo. In amore, la vostra gioia si riflette nella coppia: sarete molto affettuosi, complici e disponibili con il partner condividendo le vostre idee e rispetterete quelle altrui.

Altresì, riuscirete ad instaurare un'atmosfera quanto mai piacevole e rilassata. Single, sarà un'ottimo giorno siatene certi. Di sicuro sarete intraprendenti e ricchi di spirito di iniziativa, sicché avrete modo di cimentarvi in molteplici attività e in divertimenti di tutti i generi. Il felice supporto di Venere non potrà che far risplendere maggiormente il vostro fascino, così che ogni incontro risulti molto promettente. Nel lavoro, le stelle con i loro influssi armonici, vi aiuteranno a recuperare terreno e a rimediare ad eventuali errori commessi nelle settimane passate. Saprete istintivamente come fare ammenda e convincere gli altri delle vostre capacità.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 27 ottobre, preannuncia una giornata "esplosiva" per la maggior parte di voi nativi.

Diciamo che tutto (o quasi) vi sarà possibile. Grazie ad astri altamente di parte non avrete troppe difficoltà nello svolgere le incombenze quotidiane. In campo sentimentale, le stelle vi saranno di grande supporto in questa giornata, sarete molto permeabili al romanticismo e il cuore in effetti potrebbe battervi più forte del solito. Sarete pronti a vivere nuove e inaspettate emozioni con il partner, e sarà proprio quello che vi ci vuole per sentirvi a proprio agio. L'amore, infatti, non influenza soltanto il mondo dei sentimenti ma tutto ciò che nella vita vi fa stare bene, appagando l'anima e il corpo. Single, una più accentuata vena mondana vi potrà aiutare, facilitando sia le nuove conoscenze sia il desiderio di evitare i consueti impegni domestici.

Un breve viaggio, magari organizzato per il fine settimana, potrebbe soddisfare egregiamente la necessità di ampliare le vostre conoscenze. Nel lavoro, la fantasia durante questa giornata sarà galoppante, potrete sviluppare dei nuovi progetti che vi permetteranno di conquistare la stima e la fiducia dei vostri superiori.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 27 ottobre.