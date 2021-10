Per tutti e dodici i segni zodiacali sta per prendere il via a una nuova giornata, quella del 5 ottobre. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo segni con le novità ed i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro con l'oroscopo del giorno.

Ariete: in amore giornata a metà con la mattina migliore del pomeriggio. Al momento dovete riflettere bene su come comportarvi in un rapporto. Nel lavoro una persona potrebbe essere contro di voi, per questo motivo cercate di vivere al meglio questa giornata.

Toro: per i sentimenti giornata da sfruttare per parlare con la persona amata.

Se qualcosa non va cercate di non arrendervi. Nel lavoro c'è la possibilità di iniziare qualcosa di nuovo, sono favoriti anche gli incontri.

Gemelli: a livello sentimentale ritorna una fase di maggiore stabilità. Potrete anche vivere nuove storie. Nel lavoro ci sono da risolvere alcune problematiche, il pomeriggio aiuterà.

Cancro: in amore al momento ci sono alcune situazioni difficili da gestire, per questo motivo meglio tenersi lontano dalle polemiche. A livello lavorativo con Mercurio in opposizione non mancheranno maggiori difficoltà.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata importante per ristabilire un rapporto. Nel lavoro attenzione dal punto di vista fisico, vi sentiti più stanchi in questo momento.

Vergine: per i sentimenti mattinata migliore del pomeriggio, arriveranno nuove occasioni. Nel lavoro un nuovo progetto potrebbe ora partire, programmate qualcosa di importante fin da adesso.

Previsioni e oroscopo del 5 ottobre 2021: la giornata dei segni

Bilancia: a livello amoroso giornata che vedrà la Luna nel segno, per questo motivo sono favoriti anche i nuovi rapporti dei single.

A livello lavorativo se volete portare avanti un nuovo progetto o magari discuterne, questo è il momento ideale.

Scorpione: in amore con la Luna nel segno al momento siete favoriti. Vi sentite più forte. Nel lavoro potreste ricevere nuove proposte da non sottovalutare.

Sagittario: per i sentimenti c'è un maggiore stato di stress, per questo motivo dovete evitare alcune discussioni.

Nel lavoro vi sentite più forti, potrete cominciare a programmare i nuovi progetti ma state lontani dalle difficoltà.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore mattinata migliore rispetto al pomeriggio. Nel lavoro dove cercare per risolvere un problema che al momento vi porta maggiore instabilità.

Acquario: per i sentimenti gli incontri in questa giornata saranno interessanti. Nel lavoro, nonostante diversi problemi che portate avanti da tempo ora sarà possibile riuscire a superare un ostacolo.

Pesci: in amore giornata a metà con il pomeriggio migliore della mattina, attenzione solo a qualche momento di agitazione. Nel lavoro ci sono delle scelte importanti da fare, per questo motivo meglio evitare azzardi.