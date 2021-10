Le previsioni zodiacali di mercoledì 6 ottobre 2021 sono pronte a regalare nuove speranze a coloro appassionati di Astrologia. In evidenza quest'oggi la classifica con le stelline relative al giro di boa settimanale con le immancabili previsioni zodiacali. Sotto analisi in questa sede i comparti dedicati al lavoro e all'amore indirizzati ai soli segni della prima sestina, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Parlando di segni positivi e negativi, il prossimo mercoledì a fare la differenza sarà l'ingresso la congiunzione astrologica in corso tra Luna, Sole, Marte e Mercurio nel campo della Bilancia.

Tra i segni indicati a massima positività uno solo: domani la palma d'oro di migliore in assoluto spetterà al Toro, meritatamente al "top del giorno". Ottima giornata anche per i nativi dell'Ariete, anch'essi valutati a massima positività con cinque stelle, giusto un pelino al di sotto del primo in assoluto.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 6 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro

2° posto - ★★★★★: Ariete;

3° posto - ★★★★: Cancro, Leone;

4° posto - ★★★: Vergine;

5° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 6 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 6 ottobre al segno dell'Ariete preannuncia una splendida giornata, al massimo delle possibilità.

In amore tutto molto bene: in questo periodo il rapporto con il partner è contrassegnato da molta dolcezza e tranquillità: il sostegno che vi offre è incondizionato e questo rende migliori le vostre giornate. I problemi e le preoccupazioni passano in secondo piano perché quello che volete è vivere pienamente questo momento idilliaco.

Single, se l'avventura è ciò che cercate o desiderate, questo giorno è tutto dalla vostra parte, rendendovi lieve e facile ogni percorso. Opportunità e viaggi per molti, non per tutti. Preparatevi a un'esplosione di vitalità, di entusiasmo, di vivacità personale, di attivismo: non starete mai fermi! I rapporti affettivi vivranno un momento molto speciale.

Buone occasioni per divertirsi o ampliare il proprio raggio d'azione. Nel lavoro, con un cielo così positivo nulla riuscirà a nuocervi, saprete gestirti con grande disinvoltura ogni situazione risolvendole agilmente.

Toro: 'top del giorno'. La giornata di mercoledì si prevede possa essere davvero meravigliosa, in particolare nei rapporti sentimentali. In arrivo momenti di recupero per tanti di voi, soprattutto per chi risente un po' del logorio del tempo: il consiglio per quest'ultimi è quello di non avventurarsi in cose nelle quali non si è sicuri di riuscire. In campo sentimentale, comincerete la giornata molto bene: siete motivati, forti, allegri e pieni di fiducia. Gli astri porteranno una ventata d'aria nuova tra coloro che hanno una vita affettiva serena, anche perché l'intesa con il partner sarà eccellente.

Single, vi attende un mercoledì generoso di spunti per la sfera affettiva, per i rapporti di amicizia. Periodo divertente per chi ama i rapidi e passeggeri innamoramenti. Non per questo si esclude la possibilità di un bel colpo di fulmine, con i giusti attributi per sfociare in un rapporto stabile e duraturo. Insomma, ce n'è per tutti i gusti: dovete solo darvi da fare! Nel lavoro, le stelle vi regalano energie benefiche capaci di alimentare la voglia di fare. Possibilità di stringere nuovi accordi.

Gemelli: ★★. Questo mercoledì si preannuncia un po' duro per tanti del segno, senz'altro alle prese con turbolenze astrali non di poco conto. Infatti il periodo è stato classificato con il 'ko'. In questo periodo di certo molti di voi saranno indaffarati nel cercare di tenere sotto controllo le normali faccende quotidiane.

Anche in amore, gli ostacoli da superare non saranno proibitivi: potreste essere voi stessi a ingigantire eventuali difficoltà se cederete al pessimismo. Non incrinate l'atmosfera di questo giorno con lamentele o discussioni per questioni d'interesse, potrebbero diventare motivo di lite col partner o familiari. Single, l'ansia e irrequietezza sono da calmare al più presto se non volete che l'agitazione rovini la vostra giornata. La vostra sensibilità è a fior di pelle e potreste reagire in modo esagerato a una battuta sarcastica. Nel lavoro, giornata decisamente no, sia che siate in proprio che sotto contratto. In questo periodo verranno accumulati ritardi e contrarietà, a cui si aggiungeranno imprevisti difficilmente gestibili.

Avete già i nervi a fior di pelle ma non dovete gettare la spugna: cercate solamente di sbrigare i vostri impegni prioritari con rapidità.

Oroscopo e stelle di mercoledì 6 ottobre

Cancro: ★★★★. Il prossimo mercoledì si prevede nella media per voi del segno, pur senza necessariamente essere assediati da pesanti negatività. Non abbandonate la speranza di appianare eventuali spigolosità. Per i sentimenti, grazie a un cielo parzialmente generoso, lascerete che la fantasia vi prenda la mano per escogitare qualcosa che vivacizzi il ménage di coppia. Vi distinguerete per verve, brio ed esuberanza: il vostro entusiasmo e la vostra positività coinvolgeranno anche il vostro entourage. Cosa fareste senza il vostro partner?

Concreto, capace di condividere e apprezzare i vostri stessi obiettivi: persona affabile e irrinunciabile. Single, la vostra immagine in questo periodo ne esce rinforzata, dopo una fase nella quale siete riusciti a brillare per allegria e capacità di coinvolgere gli altri. Se appartenete alla prima decade, vi attendono nuovi incontri, belle amicizia e stuzzicanti avventure con una persona dei Gemelli, del Toro o del Sagittario. Nel lavoro, potrete concludere un affare vantaggioso o proporvi per una mansione differente. Magari chiedere anche un avanzamento professionale: cercate di trovare i toni giusti.

Leone: ★★★★. In arrivo un mercoledì abbastanza buono, anche se in modo parziale. Diciamo che la giornata di centro settimana sarà buona nella prima parte, poi andrà un po' a scendere nel finale.

In amore, giorno ideale per prendere una decisione o per buttarsi in qualche nuova iniziativa. Le stelle saranno dalla vostra parte dalle 15:00 in poi. In campo sentimentale, lasciatevi andare a tenerezze e coccole col partner, e non nascondete i vostri desideri: è il momento di fare progetti importanti. Single, per trasformare il vostro eventuale rapporto in un legame duraturo è necessario garantire l'equilibrio e la stabilità. Questa è una giornata positiva per chi si sente solo e magari vorrebbe fare un incontro felice: viaggi e spostamenti in genere portano fortuna. Sappiate che questa è anche un'ottima giornata per concedersi uno svago extra che possa rimettervi in pace con il mondo, dopo un periodo intenso di stress e incomprensioni.

Approfittatene magari anche per cambiare qualcosina alla vostra immagine, senza esagerare! Nel lavoro, con un costante impegno potrete condurre in porto progetti importanti: risultati superiori alle aspettative.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 6 ottobre, predice a tanti di voi nativi nel segno una giornata valutata con la poco piacevole spunta del "sottotono". In campo sentimentale la domanda è: come mai siete così malinconici? Forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a quello che avete sfiorato, ma mai raggiunto? Se così fosse, allora perché non provate a voltare pagina? Non è mai troppo tardi per provarci e le sorprese piacevoli della vita sono spesso dietro l'angolo ad aspettarvi.

Single, i problemi che vi affliggono in questo momento non sono poi così gravi, ed è facile trovare soluzioni. L'importante è non perdere la calma. Se siete stanchi, magari reduci da un periodo faticoso o stressante, è arrivato il momento di riposarsi, di rilassarsi con la mente, forse anche di mettersi a dieta in modo da smaltire qualche chilo di troppo. Nel lavoro, infine, non statevene con le mani sui fianchi ad aspettare che la fortuna arrivi: rimboccatevi le maniche e datevi da fare, cominciando da questa giornata. Tutto dipende da voi: solo voi siete i protagonisti della vostra vita e per questo siate pronti anche a lottare per poter realizzare quel che più desiderate.

