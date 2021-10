Continua una nuova settimana del mese di ottobre 2021. Approfondiamo in particolare come andrà la giornata di mercoledì 6 ottobre con l'Oroscopo e le stelle relative al campo professionale, sentimentale e salutare per i tutti segni, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: con la Luna in opposizione in campo amoroso potreste vivere dei momenti di disagio. Per quel che riguarda il lavoro è possibile che arrivino delle nuove proposte, ma potreste essere non troppo convinti.

Toro: sarà meglio affrontare la giornata in campo amoroso con maggiore positività, evitate le discussioni.

Per quel che riguarda il lavoro è possibile che dobbiate affrontare dei cambiamenti positivi.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale è possibile che a livello lavorativo ci siano diverse situazioni da gestire, questo potrebbe creare della stanchezza. In amore sarà meglio chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso con il partner.

Cancro: possibili complicazioni a livello lavorativo, ma riuscirete a trovare il modo per poter portare avanti i progetti a cui tenete particolarmente. In campo amoroso sarà possibile vivere delle belle emozioni, evitate di creare problematiche d'amore.

Leone: con la Luna favorevole potrete portare avanti il vostro rapporto, senza dover pensare a situazioni che in passato che hanno creato dei fastidi.

Per quel che riguarda il lavoro avete iniziato un nuovo percorso, presto potrete trovare il giusto equilibrio.

Vergine: per i nati sotto il sesto segno zodiacale la giornata di mercoledì 6 ottobre sarà caratterizzata da possibili sconti a livello amoroso. In campo lavorativo potrete guardarvi intorno per cercare nuovi collaboratori.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: con la Luna nel segno sarà possibile vivere un momento di riavvicinamento alle persone che amate. Avete voglia di mettervi in gioco. Nel lavoro non manca energia, i progetti procedono.

Scorpione: nell'ultimo periodo desiderate avere maggiori certezze per quel che riguarda il lato amoroso.

Nel lavoro presto ci saranno nuove energie.

Sagittario: in amore sono possibili degli avvicinamenti in questo periodo, le coppie che hanno vissuto delle problematiche possono trovare delle soluzioni. Per quel che riguarda il lato lavorativo potreste poter desiderare maggiori ricompense per il vostro lavoro.

Capricorno: nonostante i contrasti degli ultimi tempi, potrete vivere un momento di complicità con il partner. Per quel che riguarda il lavoro qualcuno potrebbe dover affrontare dei cambiamenti.

Acquario: con la Luna favorevole potrebbero risolversi alcune tensioni d'amore. Nel lavoro presto arriveranno delle novità e opportunità.

Pesci: fasi di stanchezza per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale, possibili difficoltà anche ad avvicinarsi a nuove persone. Nel lavoro miglioramenti in vista.