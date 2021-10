Le previsioni zodiacali di giovedì 7 ottobre 2021 sono pronte a dare consigli e dritte in merito a questa parte della settimana. Come sempre, anche oggi a dettar legge è l'Astrologia, nel contesto applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco. Prima di iniziare a dare le giuste indicazioni in merito alla giornata ci preme mettere in evidenza due eventi astrologici molto importanti. Il primo, l'ingresso della Luna in Scorpione; il secondo, non meno importante, il transito di Venere in Sagittario.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 7 ottobre su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 7 ottobre

Bilancia: ★★★★★. In arrivo un giovedì 7 ottobre davvero stupendo. La giornata di metà settimana sarà soprattutto molto piacevole nelle cose legate all'amore: siate quindi ottimisti, vi aiuterà senz'altro a ritrovare slancio e voglia di fare le cose con gusto. In coppia riuscirete a superare indenni alcuni contrasti grazie ad un dialogo fatto con calma e riflessione: provate per una volta ad indossare "i panni dell'altro/a". Single, in amore potrebbero capitare belle opportunità per incontri, diciamo pure "piccanti": pronti a darvi da fare? Nel lavoro invece bisognerà che abbiate più fiducia in voi stessi: potreste poter contare su un leggero vantaggio sui soliti colleghi, soprattutto verso quelli un po' troppo stacanovisti incalliti.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di giovedì annunciano l'arrivo di un periodo quasi certamente "spettacolare". La giornata di centro settimana partirà e terminerà alla grande con l'amore in primissimo piano. La passione esploderà come d'incanto nella vostra vita rendendo indimenticabile ogni istante che trascorrerete col partner.

A tanti di voi infatti sembrerà di vivere davvero in un sogno: divertitevi! Single, calibrate le avance: troppa foga potrebbe essere controproducente, ok? Diciamo che le nuove configurazioni astrali tenderanno a far prevalere creatività, intuito e sensibilità. Nel lavoro, potrebbe essere molto forte la voglia di andare "controcorrente": giocate bene le vostre carte evitando di farvi prendere da facili entusiasmi o dalla voglia di strafare.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 7 ottobre al Sagittario predice una giornata più che ottima, da mettere in conto sia per quanto riguarda i sentimenti che gran parte delle attività che si andrà a svolgere nel periodo. In amore, la giornata sarà ideale per fare un elenco dei vostri buoni propositi cercando di metterli in pratica appena possibile. Intanto iniziate pure a stilare gli obbiettivi che vorreste raggiungere invitando il partner a partecipare attivamente all'iniziativa: ne rimarrete stupiti e il tutto sarà anche molto divertente. Per i single, imparate a viaggiare con l'istinto prima che con il cervello, ok? Riuscendo ad intavolare un dialogo appropriato e sereno con chi sapete, forse ne uscirete vincenti.

Nel lavoro, potrebbero mancare le premesse per mettersi in luce o per sperimentare nuove strategie. Un aiuto in vista potrebbe fare la differenza.

Oroscopo e stelle del giorno 7 ottobre

Capricorno: ★★. In arrivo un giorno classificato con le due stelle relative ai periodi segnalati con il "ko". Pertanto, la giornata di questa parte della settimana partirà decisamente in salita per tanti di voi. In amore, mettete da parte l'aggressività e le rivendicazioni. Se ci fossero motivi di attrito con lui/lei, cercate di chiarirli in seduta stante con tranquillità e diplomazia. Single, questa volta confrontarsi con una realtà non troppo positiva toccherà anche a voi: un’attrazione all'apparenza speciale potrebbe risultare in seguito una vera miniera di guai.

Occhio dunque a non lasciarci le penne. Nel lavoro, invece, se nei giorni scorsi siete stati tarpati da qualcosa a voi contraria, difficilmente riuscirete a superare indenni la cosa (almeno non in questo frangente).

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che questo giovedì partirà e chiuderà in modo abbastanza anonimo. Tranquilli, c'è chi sta peggio! In amore, avrete la possibilità di trascorrere momenti abbastanza piacevoli con la persona amata soprattutto nell'ultima parte della giornata. Inizialmente però dovete stare un po' sul chi va là, solo così ritroverete una buona sintonia. D'altronde, il vostro bel carattere e il vostro sorriso non potranno che favorirvi in eventuali situazioni traballanti.

Single, saprete dimostrarvi intraprendenti e, grazie a questo, raggiungerete un discreto successo con la persona che vi piace. Puntate sul gioco di sguardi: di solito funziona alla grande. Nel lavoro, vi dimostrerete attivi e propositivi con buone idee e/o progetti da mettere in pratica: senza pensarci troppo, agite adesso o mai più.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 7 ottobre preannuncia un periodo normale, sottoscritto con le solite quattro stelle di rito. In amore approfittate della felice (parziale) disposizione delle stelle per ammorbidirvi e assumere un atteggiamento più dolce per ottenere un miglior equilibrio nella vita di coppia. L'intimità con il partner può sembrarvi un'oasi di relax tra i tanti impegni quotidiani.

Ritagliatevi del tempo per stare con la persona amata e non ve ne pentirete. Per coloro ancora single, cercate di non cedere ad una vita di clausura, tutto quello che vi promettono le stelle sarà amore e sfrenata allegria. Pronti a cedere e lasciarvi andare ai sentimenti? Nel lavoro, cogliete al volo un'occasione che potrebbe dare una svolta al vostro operato. Vi serviranno però maggiori capacità organizzative e più efficienza per migliorare il tutto.

Classifica oroscopo del 7 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa sulla giornata del 7 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ad avere massimo support da parte delle effemeridi quotidiane, questo giovedì saranno coloro nativi dello Scorpione, segno sottoposto ai buoni flussi della Luna, in giornata in entrata nel segno.

Molto bene la quarta giornata della corrente settimana anche per altri tre segni tra i quali figura il Sagittario, super favorito dall'arrivo di Venere nel comparto. Andiamo subito a scoprire i restanti segni analizzando il prospetto preposto a tale scopo.

Le stelline di giovedì 7 ottobre: