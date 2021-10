Ottobre ha già preso in mano il timone e si prepara ad avanzare verso la sua prima settimana, portando un Oroscopo pieno di novità e di buone notizie per quei segni zodiacali che si sono ritrovati a dover affrontare un periodo più o meno negativo nel corso delle ultime giornate del mese di settembre. Ad avvertire l'arrivo di questi cambiamenti positivi è proprio il segno del Toro, con gli astri che tornano ad assumere una posizione ottimale nei suoi confronti facendogli dono di momenti di relax e felicità. Un altro segno zodiacale che avrà la possibilità di godersi appieno le prossime giornate, avvolto dal manto della dea bendata e con il sorriso stampato sulle labbra, è quello della Bilancia, mentre coloro nati sotto al segno del Sagittario riusciranno a raccogliere i frutti che Venere ha seminato lungo il cammino.

Chi invece potrebbe avvertire l'innalzarsi dei livelli di stress sarà il segno del Cancro, con un repentino aumento degli impegni lavorativi e numerose scadenze ormai prossime.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - la posizione di Venere finalmente permette all'astro di donare la propria influenza positiva anche al segno zodiacale in questione. La vita di coppia subirà un miglioramento non da poco, specialmente con il sopraggiungere del weekend. Chi vive già all'interno di una relazione stabile avrà la possibilità di riscoprire quella intimità di coppia che credeva essere ormai svanita, mentre chi non ha ancora avuto modo di legare con qualcuno potrebbe imbattersi nella persona giusta proprio con il sopraggiungere delle prossime giornate.

Anche in ambito lavorativo sembra andare tutto per il verso giusto.

Toro - come già anticipato, coloro nati sotto al segno del Toro avranno finalmente la possibilità di riprendere in mano la propria vita e portarsi avanti con la realizzazione dei propri sogni. Riuscire a trovare un'occupazione stabile non è di certo semplice, ma qualche proposta lavorativa interessante potrebbe presentarsi proprio nel corso della prossima settimana.

L'oroscopo, almeno per il periodo in questione, non sembra prevedere nulla di negativo in avvicinamento.

Gemelli - sfortunatamente per il segno dei Gemelli, l'oroscopo della prima settimana di ottobre non sembra prevedere miglioramenti. In ambito relazionale e sentimentale ci si potrebbe trovare di fronte ad una o più situazioni decisamente poco piacevoli, con la nascita di discussioni che potrebbero portare ad un repentino innalzamento dei livelli di stress.

Fortunatamente, però, sul lavoro non sembrano esserci momentaneamente ripercussioni di alcun genere.

Cancro - stando alle anticipazioni dell'oroscopo, la nuova settimana che sta per sorgere non sarà poi così allegra per i nativi di questo segno zodiacale. Nonostante la vicinanza del partner e delle persone care, le giornate in arrivo potrebbero portare qualche nota di stress non preventivata ed in grado di accompagnarsi a qualche attimo di malumore. Riuscire ad affrontare le varie situazioni con il sorriso sulle labbra, purtroppo, non sarà così semplice. Sarà meglio stringere i denti ed attendere il sopraggiungere del fine settimana.

Leone - Venere sembra aver deciso di puntare il proprio sguardo anche sul segno del Leone, rendendolo affascinante agli occhi dei possibili spasimanti e favorendo il sopraggiungere di incontri non da poco.

Persone interessanti si paleseranno lungo il cammino e con qualcuno potrebbe scattare quella scintilla in grado di portare alla nascita di una relazione stabile e duratura. Attenzione però a non affidarsi esclusivamente all'influenza degli astri: affinché una storia sentimentale funzioni è necessario impegnarsi e fare dei sacrifici.

Vergine - mentre gli altri segni zodiacali possono contare sulla presenza quasi costante di Venere, coloro nati sotto al segno della Vergine non ne potranno "fare uso". L'astro in questione ha deciso di abbandonare questo segno zodiacale per donare la propria influenza ad altri, facendo così avvertire il suo allontanamento. Qualche piccola discussione, alle volte troppo fastidiosa, potrebbe nascere nel corso della prossima settimana e portare all'inasprimento temporaneo dei rapporti di coppia.

Oroscopo settimanale, da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo della prima settimana di ottobre prevede il sopraggiungere di giornate a dir poco fenomenali. Qualsiasi ambito si decide di osservare lo si vedrà avvolto dal manto della fortuna e della felicità. Chi ha in mente di cimentarsi in qualcosa di nuovo e costruttivo potrà vederne i frutti già dal primo momento. Se si ha intenzione di portare la relazione sarà meglio approfittare della situazione ed accelerare i tempi, specialmente se il partner ha ricevuto una proposta lavorativa migliore di quelle vagliate fino ad ora.

Scorpione - l'amore potrebbe non ruotare attorno al segno dello Scorpione. Venere ha deciso di volgere il proprio sguardo altrove, portando con sé la propria influenza positiva e lasciando lo Scorpione in balia delle onde.

Non sarà semplice cimentarsi in una nuova storia sentimentale e chi vive già all'interno di una coppia potrebbe trovare difficoltà nel portare alla luce i propri sentimenti e mostrare al partner ciò che si prova nei suoi confronti. Qualche piccola nota negativa potrebbe sopraggiungere anche sul posto di lavoro.

Sagittario - l'astro che ha momentaneamente abbandonato il segno dello Scorpione potrebbe cimentarsi nell'accompagnare il Sagittario durante l'intera settimana che sta per sopraggiungere. L'oroscopo prevede quindi l'avvicinarsi di momenti di gioia e felicità, specialmente per coloro che trascorreranno le prossime giornate in compagnia del partner e delle persone amate. Attenzione però a non esagerare: godersi la vita fa bene, ma le energie fisiche e mentali, sfortunatamente, non sono infinite.

Capricorno - la settimana che sta per sopraggiungere, secondo quanti anticipato dall'oroscopo, non sarà certamente tra le migliori. Qualche piccolo acciacco potrebbe far visita al Capricorno e portare con sé dei rallentamenti non graditi, sia all'interno dell'ambito lavorativo che in quello relazionale. Riuscire a mostrare le proprie capacità non sarà semplice, ma non per questo si verrà discriminati o non si avrà la possibilità di proseguire nella propria carriera.

Acquario - se si osserva la sfera relazionale e sentimentale, coloro nati sotto al segno dell'Acquario non avranno nulla di cui temere. La sensualità ed il f ascino che sono in grado in grado di sfoggiare potrebbe non avere eguali, ma non per questo si dovrà abbassare la guardia.

Riuscire restare con i piedi per terra aiuterà nella creazione di un futuro migliore. Nonostante il periodo ottimale, è consigliabile evitare di strafare e di pensare troppo in grande.

Pesci - sfortunatamente per il segno zodiacale in questione, l'oroscopo della nuova settimana di ottobre non sembra prevedere nulla di positivo all'interno della vita di coppia. Le discussioni potrebbero essere all'ordine del giorno ed in alcuni casi riusciranno a ledere l'integrità del rapporto e la fiducia reciproca creata con tanti sacrifici. L'equilibrio della relazione potrebbe quindi venire destabilizzato, ma non sarà nulla che non potrà essere recuperato con il tempo.