Il mese di settembre ha finalmente abbandonato la barca e ha lasciato il timone di tutto ad un ottobre ormai prossimo. L'Oroscopo del primo weekend del nuovo mese si prospetta essere abbastanza discreto per la maggior parte dei segni zodiacali, soprattutto se si considera la celere ripresa di alcuni di essi. L'Ariete rientra proprio tra i segni in questione, grazie alle varie novità che potrebbero sopraggiungere proprio con l'avvicinarsi dei prossimi giorni. Coloro nati sotto al segno della Bilancia non saranno certo da meno, con la fortuna che continuerà ad accompagnarli fino alla giornata di domenica 3 ottobre.

La stessa fortuna avvolgerà i nativi dei Gemelli senza fare alcuna distinzione, mentre Venere e la sua influenza positiva accompagneranno lo Scorpione nella creazione di un rapporto di coppia duraturo e basato sulla fiducia reciproca con il partner. Le energie non mancheranno di certo, ma a causa della mole di lavoro qualcuno potrebbe ritrovarsi con uno scarso quantitativo.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo del primo weekend di ottobre prevede, con l'avvicinarsi delle prossime giornate, il sopraggiungere di novità importanti e notizie a dir poco interessanti. La fortuna potrebbe riversarsi sull'Ariete nella giornata di sabato, accompagnandolo fino al termine della domenica, ma non tutto potrebbe andare come sperato.

Affrontare da solo determinate situazioni non è consigliabile. Meglio affidarsi a persone fidate e sincere.

Toro - sfortunatamente per il segno zodiacale in questione, l'oroscopo non sembra prevedere giornate ottimali neanche con l'arrivo del weekend. Riuscire a sopportare determinate situazioni potrebbe non essere così semplice ed in alcuni casi sarà necessario affidarsi all'aiuto delle persone amate.

Attenzione a non perdere mai il controllo dei livelli di stress, in quanto un eccessivo sfogo potrebbe far allontanare molte amicizie.

Gemelli - la fortuna accompagnerà coloro nati sotto al segno dei Gemelli anche durante il fine settimana in questione, rendendo questo periodo uno tra i migliori di tutto il mese di ottobre.

Circondarsi di persone fidate aiuterà nella realizzazione dei propri desideri e nel raggiungimento dei propri obiettivi, ma sarà importante darsi da fare e non affidarsi esclusivamente alle competenze altrui. In amore non ci sarà nulla di cui potersi lamentare.

Cancro - anche il segno del Cancro, secondo le previsioni dell'oroscopo, potrebbe imbattersi in un weekend non poco fortunato. Attorno al segno zodiacale in questione ci saranno solo persone fidate ed affidabili, mentre la negatività sarà allontanata in maniera definitiva. Attenzione a coloro che promettono il mondo senza volere nulla in cambio, se non si tratta della persona amata e della propria famiglia nasconde sicuramente un secondo fine.

Leone - un segno come quello del Leone non può che tuffarsi in un weekend decisamente ottimo. Grazie alla carica di energia accumulata ad inizio settimana, il Leone avrà la possibilità di completare i vari incarichi che gli sono stati affidati e riuscirà ad avvicinarsi sempre più al raggiungimento dei propri obiettivi. La complicità del partner, nonostante possa risultare mancante in alcune occasioni, risulterà un incentivo in più per superare eventuali avversità.

Vergine - l'oroscopo del primo weekend di ottobre prevede l'arrivo, se non addirittura il proseguimento, di giornate pregne di fortuna. La gioia e la serenità avvolgeranno il segno della Vergine in ogni ambito, rendendo così ottime le giornate lavorative e terapeutiche e rigeneranti quelle trascorse in compagnia delle persone amate.

Riuscire a ritagliare qualche attimo di tempo da trascorrere con il partner potrebbe non essere una cattiva idea.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - coloro nati sotto al segno zodiacale in questione avranno modo di godersi le prossime giornate senza troppi problemi. La fortuna ha deciso di donare il proprio favore anche alla Bilancia, accompagnando i suoi nativi fino alla giornata di domenica. Il sorriso non mancherà di certo e l'intimità di coppia verrà rafforzata grazie, soprattutto, alla complicità ritrovata con il partner. Attenzione a sperimentare situazioni nuove: se non si è sicuri dei rischi che si potrebbero correre è meglio lasciar perdere.

Scorpione - la vicinanza di Venere si farà sentire e porterà non poca luce all'interno della vita di coppia.

L'amore nei confronti del partner, con tutti gli altri sentimenti annessi, si farà sentire maggiormente con l'avvicinarsi della giornata di sabato e contribuirà a rendere il weekend in questione magico ed indimenticabile. Riuscire ad organizzare qualche sorpresa non sarà di certo impossibile.

Sagittario - le difficoltà, secondo quanto previsto dall'oroscopo di questo nuovo weekend, non abbandoneranno il Sagittario neanche durante le prossime giornate, rendendo così movimentate le varie situazioni. Riuscire a mantenere il controllo potrebbe non essere semplice come sperato e spesso ci si dovrà affidare alla vicinanza della famiglia per affrontare ciò che si paleserà lungo il cammino. Attenzione a non sfogare la propria rabbia contro le persone sbagliate.

Capricorno - la stanchezza accumulata durante le giornate appena trascorse ha permesso al Capricorno di analizzare attentamente le varie situazioni, ricercando qualche attimo di quiete per riuscire a riposare. Il weekend che sta per sopraggiungere, fortunatamente per il segno in questione, si farà portatore di buone notizie e di attimi di relax che permetteranno alle energie, fisiche e mentali, di riscaricarsi il più possibile.

Acquario - stando alle previsioni dell'oroscopo, la fortuna non osserverà completamente il segno dell'Acquario. Anche il fine settimana in questione, così come la settimana appena trascorsa, risulterà essere abbastanza imprevisto ed incerto al punto da rendere difficoltoso il raggiungimento dei vari obiettivi.

La vicinanza dei familiari si farà comunque sentire e risulterà utile nel ritrovare quell'equilibrio ormai perduto.

Pesci - l'amore accompagnerà anche il segno dei Pesci durante il periodo compreso tra venerdì 1 e domenica 3 ottobre. La felicità si paleserà sul viso dei Pesci in maniera spontanea e quasi indelebile, rendendo le prossime giornate decisamente uniche ed irripetibili. Trascorrere alcuni momenti di gioia con i propri cari e con le persone amate non sarà certo errato.