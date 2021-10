Le previsioni zodiacali di sabato 2 ottobre 2021 mettono in evidenza le nuove analisi astrologiche impostate sulla prima giornata del weekend in imminente arrivo. In allerta, in questo caso, coloro appartenenti alla prima sestina dello zodiaco destinati ad essere oggetto delle odierne valutazioni relativamente ai settori dell'amore e del lavoro. L'Astrologia di sabato rivelano che, ad avere la meglio nel periodo, saranno quasi sicuramente coloro appartenenti ad Ariete, Leone e Vergine, segni super-fortunati del giorno. Dal punto di vista delle difficoltà quotidiane, previsti impegni e difficoltà abbastanza complicati per gli amici del Toro.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 2 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Leone, Vergine;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Cancro;

3° posto - ★★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 2 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 2 ottobre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata ottima, considerata al "top". In amore, sarà un sabato delizioso per il vostro segno. Fronteggerete varie situazioni con abilità, destreggiandovi in modo da conservare l'appoggio della famiglia che ha sempre piena fiducia in voi. Quanti tra voi hanno già un amore felice in corso, potranno assaporare tutta la pienezza che porterà un sentimento ricambiato e duraturo.

Single, è tempo di uscire, di incontrare amici e conoscenti, di andare tutti insieme a feste, eventi e mostre, per poi riparlare di tutto quello che avete vissuto insieme. Così con la complicità dei pianeti e di alcune vecchie conoscenze, a fine giornata potreste incontrare una persona davvero interessante. Nel lavoro, le stelle tifano per voi, quindi non risparmiate le energie per migliorare ciò che è necessario, soprattutto se si tratta di questioni come il denaro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Via libera, quindi, nella professione che assicura successo, alleanze importanti e guadagni sostanziosi.

Toro: ★★★. Weekend all'insegna della stanchezza, fisica e mentale. Pertanto partirà "sottotono" questa parte della settimana, decisamente improntata alla noia e in massima parte sotto stress da pianeti poco amichevoli. In alcuni casi se c’è stato solo un lieve recupero nei giorni scorsi non commettete ancora gli stessi identici errori.

In campo sentimentale, le stelle vi manderanno in tilt con un carosello di emozioni contrastanti. Così, se dovessero sopraggiungere incomprensioni nel rapporto di coppia, basterà un minimo di saggezza per rimettere a posto eventuali piccole incomprensioni con il partner: perché non è il caso di complicarsi la vita o di amareggiarsi per delle sciocchezze! Single, dosate le energie fisiche e mentali, anche se vi sembra di averne tante da poterne sprecare come volete. Sarà più intelligente misurare sempre le forze e tenersi una scorta di riserva per i momenti di vera stanchezza. Nel lavoro, se vi aspettate cento, vi porterete a casa cinquanta: solo abbassando il tiro e imparando ad accontentarvi, riuscirete a mantenervi sereni e a non tradire i vostri principi.

Gemelli: ★★★★. La giornata d'inizio settimana si preannuncia passabile per certi versi e per altri un po' più impegnativa, valutata in linea generale abbastanza soddisfacente. In amore, le relazioni sentimentali potranno compiere un balzo in avanti sul piano dell'intesa grazie a complicità e dialoghi nuovi. La giornata dovrebbe trascorrere nella totale serenità, anche perché il partner si sentirà molto gratificato dal vostro rapporto. Il cielo vi regalerà molti momenti piacevoli, approfittatene per rinverdire passioni e sentimenti un poco assopiti. Single, buona sarà la giornata su tutti i fronti, dove comanderanno i sentimenti: gli amici vi incoraggeranno con allegria, e le probabilità di un incontro aumenterà vertiginosamente.

Intensa complicità con i compagni di sempre, che sosterranno le vostre idee, incoraggiandovi con critiche costruttive. Nel lavoro, le influenze positive delle stelle alimenteranno il buonumore e favoriranno studi, programmi e nuovi progetti. Così, nessun traguardo sarà fuori della vostra portata, perciò mirate pure più in alto che potete.

Oroscopo e stelle di sabato 2 ottobre

Cancro: ★★★★. Questo inizio di weekend per molti di voi nativi si preannuncia con discrete possibilità sia in amore che nel lavoro. Secondo l'Astrologia del giorno, riguardo i sentimenti, forse vi state adattando alle abitudini del partner senza considerare le vostre vere esigenze. Per i sentimenti quindi, forse è giunto il momento di riaffermare il vostro peso nel rapporto e mettere in dubbio qualsivoglia pretesa di dominio su di voi.

In molti casi, idee e soluzioni brillanti si faranno vive e senza troppa fatica: riuscirete a creare un'atmosfera magica e intrigante. La stelle vi aiuteranno ad essere particolarmente ricettivi agli stimoli dell'amore, perciò la vita di coppia potrebbe avere una svolta positiva, soprattutto in serata. Single, più affascinanti e seducenti del solito realizzerete sogni e speranze tra le più ardite e le voglie più segrete. Gli eventi vi porteranno a considerare le cose in modo diverso dal solito: l'amore rappresenterà per molti la realizzazione di un sogno, il raggiungimento di un'aspirazione a lungo inseguita. Nel lavoro, pronti a recepire tutti i consigli che provengono dall’esterno? Lavorerete con costanza e impegno, fiduciosi nell’utilità del vostro operato.

Leone: ★★★★★. La giornata di fine settimana sarà sicuramente sensazionale sotto tanti punti di vista. Se ciò non dovesse essere da voi riscontrato, domandatevi questo: ho fatto tutto secondo i consigli dettati delle stelle? In amore, la vostra gioia di vivere aumenterà a dismisura dalla presenza di positiva della Luna nel segno. L'ottimismo infatti è un ottima medicina che risolleva l'anima e il corpo, così durante la serata avrete la possibilità di passare dei momenti divertenti con il vostro partner. Single, in questa giornata avrete tante belle proposte in linea con i vostri obiettivi ed il vostro aspetto comunicativo verrà messo in risalto. Ricordate, che proprio attraverso la comunicazione si riescono ad ottenere esiti sorprendenti.

Amore e amicizia vi faranno provare nuove emozioni: la condivisione delle idee e delle passioni saranno fondamentali per creare un clima di complicità, con una persona a voi cara. Il settore professionale risulterà promettente; lavorate con entusiasmo e con finalità chiarissime da raggiungere. Se avete un'attività autonoma, prendete in considerazione la possibilità di pubblicizzare in qualche modo le vostre abilità.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 2 ottobre, predice una giornata davvero ottima in diverse occasioni. In campo sentimentale, gli astri faranno a gara per rendervi felici garantendo una bella socievolezza e, senz'altro pronti a donare un po' di fortuna in più. Questo fatto potrebbe aiutare a realizzare i vostri progetti futuri.

In campo sentimentale vi muoverete veloci, con sguardo vivace e brillante. La presenza della Luna in Leone in avvicinamento al vostro segno vi renderà tonici e assai desiderosi di cambiare qualcosa nella vostra routine quotidiana. Vedrete che ci riuscirete molto più velocemente di quanto pensate. Con il partner eventuali tensioni del passato si ricomporranno nel migliore dei modi grazie alla potenza del dialogo. Single, giornata positiva, piena di impegni e di divertimenti, così la serata la trascorrerete qualche ora insieme agli amici di sempre. Continueranno a non mancarvi le novità e, per fortuna, sembrano tutte positive e pronte a realizzare i vostri desideri. Nel lavoro, il cielo di questo giorno è praticamente un invito a nozze per voi della Vergine.

Vi mostrerete più decisi, organizzati e ambiziosi che mai: le carte che avete in mano saranno buone. Giocate la partita con accortezza e rilanciate pure all'occorrenza!

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 2 ottobre.