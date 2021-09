Un'altra settimana di settembre sta giungendo al termine e con il suo quarto weekend si prepara a lasciare il posto ad un periodo nuovo e probabilmente migliore per alcuni dei segni zodiacali. L'Oroscopo di questo fine settimana sembra preannunciare l'avvicinarsi di momenti poco felici per coloro nati sotto al segno dell'Ariete, costretti a districarsi tra i vari battibecchi che potrebbero nascere sia all'interno della vita di coppia che in ambito lavorativo. Sfortunatamente, neanche il Toro potrà godersi al meglio le prossime giornate, a causa delle varie situazioni lasciate in sospeso nei giorni precedenti e che necessitano di una risoluzione più o meno rapida.

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda coloro nati sotto ai segni di Cancro e Scorpione, in grado di avvertire il caldo abbraccio della fortuna. Per loro, secondo le previsioni dell'oroscopo, si prospetta un weekend ricco di emozioni.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, coloro nati sotto al segno dell'Ariete potrebbero imbattersi in situazioni poco piacevoli da affrontare. Osservando la sfera sentimentale, specialmente per coloro che vivono già all'interno di una vita coppia, è possibile visionare la nascita di piccoli battibecchi che, a lungo andare, potrebbero creare delle vere e proprie discussioni.

Attenzione a giocare le proprie carte nel migliore dei modi, poiché in casi estremi si potrebbe danneggiare l'equilibrio creato con vari sacrifici.

Toro - l'oroscopo di questo quarto weekend di settembre non sembra preannunciare nulla di così allegro, specialmente se si tengono in considerazione le discussioni che potrebbero nascere all'interno della vita di coppia e non solo.

L'opposizione e l'allontanamento di alcuni astri porterà qualche rallentamento anche in ambito lavorativo, con un conseguente innalzamento dei livelli di stress.

Gemelli - il segno dei Gemelli, contrariamente ai suoi due predecessori, potrà godere del favore della fortuna. Le prossime giornate, quindi, trascorreranno nel migliore dei modi e niente e nessuno potrà intaccare il sorriso e la gioia palesata da questo segno zodiacale.

Attenzione però a non strafare: le energie non sono di certo infinite e la stanchezza potrebbe sopraggiungere improvvisamente.

Cancro - anche per coloro nati sotto al segno del Cancro, l'oroscopo preannuncia l'arrivo di momenti intensi ed indimenticabili. Riuscire ad organizzare le prossime giornate non sarà di certo facile, grazie soprattutto ai vari impegni ed alle varie proposte che potrebbero sopraggiungere. In amore non vi è nulla in grado di ledere l'integrità e la complicità di coppia, così come in ambito lavorativo si potrà fare affidamento su persone sincere ed amichevoli.

Leone - sfortunatamente, anche il segno del Leone non avrà modo di godersi al meglio le prossime giornate. Le discussioni nate all'interno della vita di coppia potrebbero prolungarsi ed essere trascinate anche all'interno del posto di lavoro, creando un ambiente di tensione ed in cui ogni tentativo di dialogo potrebbe essere prontamente interrotto.

Non alleggerisce il carico neanche la sensazione di stanchezza che si aggiunge allo stress ed al nervosismo.

Vergine - l'amore continuerà ad essere nell'aria anche durante il prossimo weekend. L'oroscopo, per quanto riguarda il segno della Vergine, preannuncia l'arrivo di momenti indimenticabili da trascorrere in compagnia del proprio partner e delle persone amate. Se si ha in mente l'intenzione di fare il passo decisivo per dare una svolta alla propria vita, questo sembra essere decisamente il momento migliore.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la fortuna sembra aver deciso di offrire il proprio favore anche a coloro nati sotto al segno della Bilancia. Si avrà la possibilità, quindi, di trascorrere giornate favolose in compagnia delle persone amate ed anche in ambito lavorativo ci si potrebbe imbattere nell'arrivo di notizie positivamente importanti.

Riuscire a trattenere l'emozione, in alcuni casi, non sarà così semplice.

Scorpione - secondo quanto anticipato dall'oroscopo del quarto weekend del mese di settembre, chi è nato sotto al segno dello Scorpione avrà la possibilità di trascorrere le prossime giornate nel migliore dei modi, accogliendo il favore della fortuna ed avvertendo una carica energetica non indifferente. Il modo migliore per non sentirsi soli è quello di organizzare feste e gite fuoriporta in compagnia delle persone care.

Sagittario - Venere ha deciso di elargire il proprio favore anche a coloro nati sotto al segno del Sagittario, facendogli dono di attimi di intimità e gioia da trascorrere con la persona amata. Anche in ambito lavorativo, secondo quanto previsto dall'oroscopo, ci si potrebbe imbattere in situazioni positive e in grado di portare il sorriso a chiunque.

Nonostante la fortuna e la presenza costante di Venere, potrebbe essere necessario razionare le proprie energie ed evitarne lo spreco.

Capricorno - anche per il segno zodiacale in questione, il mese di settembre ha deciso di donare uno dei weekend migliori di tutto il periodo. La fortuna giungerà ad abbracciare i nativi del Capricorno permettendo loro di superare tutte le eventuali difficoltà con il minimo sforzo e senza troppe problematiche. In qualunque situazione ed in qualsiasi momento si potrà sempre contare sulla vicinanza della famiglia e delle persone amate.

Acquario - per quanto riguarda l'Acquario, invece, non sembra esserci nulla di positivo in vista. Le discussioni con il partner avranno la possibilità di ledere l'integrità della vita di coppia e far tentennare così l'equilibrio e la fiducia reciproca.

Riuscire a mantenere in piedi le colonne dell'amore potrebbe non essere così semplice come sperato, ma se quello che si vive è vero amore non ci sarà nulla in grado di distruggerlo.

Pesci - il romanticismo sembra essere all'ordine del giorno per il segno dei Pesci. Riuscire ad organizzare momenti magici per la persona amata non è complicato e grazie alla complicità che vi è all'interno della coppia si potranno trascorrere situazioni interessanti in compagnia delle persone giuste. l'oroscopo consiglia di non strafare, neanche sul lavoro.