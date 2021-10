Le previsioni zodiacali di sabato 16 ottobre 2021 anticipano come potrebbe evolvere il prossimo sabato in relazione ad amore e lavoro. In evidenza un transito (è proprio il caso di dirlo!) davvero "spettacolare": l'ingresso della Luna in Pesci, pronta a tingere di passione l'amore ed i sentimenti in generale. Nel nostro caso analizzeremo i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere come andrà la partenza del prossimo weekend? Andiamo subito a scoprirlo insieme, in primis analizzando la nuova scaletta relativa all'indice di positività giornaliera espressa dalle stelle del giorno e, a seguire, l'Oroscopo di domani 16 ottobre segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★: Leone;

4° posto - ★★: Toro, Cancro.

Previsioni zodiacali del 16 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 16 ottobre al segno dell'Ariete annuncia un inizio weekend prevalentemente positivo, pregevole per la maggior parte del periodo. Secondo le previsioni di questo sabato, per quanto riguarda l'amore, Venere vi renderà allegri, spensierati, vogliosi di inventarvi qualcosa da condividere con chi amate. In amore, la Luna vi sorriderà con affetto, così questa giornata sarà perfetta per tutti coloro che vogliano risvegliare la passione all'interno della loro relazione di coppia o anche solo vivacizzare il dialogo.

Single, il giorno vi riscalderà e vi trasmetterà una bella energia, utile per sentirsi bene, per realizzare i propri sogni, anche quelli finora tenuti nel cassetto. In breve, tutto si sta muovendo in vostro favore: approfittate del momento, perché spiccherete per la capacità di motivare, collaborare, integrarvi in ambienti anche molto differenti dai consueti, con delle belle novità in campo amoroso.

Nel lavoro, gettatevi nelle imprese professionali e/o finanziarie. Ci sono diverse persone che hanno bisogno di una vostra consulenza ed apprezzano il vostro esser sempre informati. La capacità organizzativa andrà fatta emergere in tempi stretti, anche nei momenti più difficili.

Toro: ★★. In arrivo un giorno poco positivo, classificato con le classiche due stelle relative ai periodi con il "ko".

Abbastanza accentuato in voi potrebbe essere il bisogno di certezze a livello di coppia. In ambito familiare, poi, avete bisogno di circondarvi di persone incoraggianti. In campo sentimentale, affrontare questo giorno non sarà certo una cosa facile da fare. Avendo come handicap la Luna nemica, diventerà impresa pressoché impossibile: instabili, soggetti a repentini sbalzi di umore, sarete da prendere con le molle. Se non vi calmate un po', in coppia sarà una giornata tremenda; saranno così messe a dura prova le relazioni meno solide. Single, la vostra difficoltà è lasciare il passato alle spalle, rimuginate troppo senza mai venire a capo di niente. Dovreste invece provare a staccare, eliminando qualsiasi cosa che vi faccia tornare col pensiero a quello che è stato.

Gradualmente vedrete che le salite da affrontare si mostreranno meno ripide del previsto. Nel lavoro, la giornata di sabato si svolgerà nella sostanziale normalità, con qualche intoppo quotidiano che però avete già incontrato e superato senza problemi, ma che stranamente vi sembrerà più problematico del solito.

Gemelli: ★★★★. Giornata di fine settimana valutata col le quattro classiche stelline relative ai periodi normali. In qualche caso, mettete pure in conto una battuta d’arresto o qualche intoppo in famiglia. In amore, grazie alla benevola presenza di Venere in Sagittario, imparerete ad assaporare le piccole gioie del quotidiano, come una passeggiata al tramonto mano nella mano con la persona amata, una cena piena di risate con gli amici, il sorriso di un familiare.

Single, sebbene la giornata non prometta meraviglie in fatto di divertimento, in compenso aleggia un senso di pace, grazie a un solido equilibrio emotivo. Atmosfera serena, ideale per dedicarsi a voi stessi: massaggi e cure di bellezza. Non è escluso che il desiderio di prendere una strada tutta vostra non possa essere realizzato; naturalmente però, ci vuole coraggio e voi di certo, ce lo avete. Nel lavoro, per le stelle questa sarà la giornata delle riflessioni e delle prese di coscienza: realizzerete che il vostro percorso sta assumendo dei contorni più concreti e sempre più in linea con ciò che inseguite da tempo, i vostri ideali.

Oroscopo e stelle di sabato 16 ottobre

Cancro: ★★. Non andrà troppo bene questa parte della settimana, con un avvio di weekend destinato a subire turbolenze astrali certamente negative.

In amore, potrebbe esserci qualche attimo di stanchezza e qualche incomprensione di troppo. Per i sentimenti e affetti in generale, qualche tensione tra le mura domestiche vi metterà addosso ansia e agitazione: avvertite ogni attività come estremamente pesante, come un enorme sacrificio. Per risolvere la situazione dovreste sciogliere i nodi utilizzando il dialogo e mostrandovi più disponibili con il partner e la famiglia. Single, tutto sembra andarvi storto, amici del Cancro, forse sarà colpa della Luna che prende di mira il segno, non solo il rapporto con gli amici, ma anche la famiglia, la vostra sfera privata. In giornate come questa, movimentate da imprevisti, astenersi dall'agire sarà la cosa più saggia.

Nel lavoro, non tutti riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati in modo tanto rapido ed efficace come voi. Cercate di mettervelo nella testa e di essere più comprensivi nei loro confronti. Per risultare meno antipatici e altezzosi potreste anche chiedere se qualcuno necessita di un aiuto.

Leone: ★★★. Si prevede poco positiva questa parte della settimana, con un sabato valutato con la sigla del "sottotono". In generale, tante questioni reclamano la vostra attenzione ma voi continuate a fare spallucce. In amore, contraddizioni e sbalzi d'umore saranno i veri protagonisti! Certamente non mancherà chi ve lo farà notare, per prima il partner, e dovrete contare fino a dieci, cento, mille prima di rispondere e reagire di impulso.

Per quanto possibile, cercate quindi di mantenere la calma, è solo una giornata storta: passerà! Single, ve ne state per conto vostro tenendovi alla larga da tutto ciò che è rumore, movimento, confusione; non avete alcuna voglia di socializzare. Rimuginate sul comportamento di alcune persone oppure di un'amica/o che forse vi ha ferito, ma non serbate rancore: chiaritevi! Nel lavoro, avete molte qualità e appoggi astrali prestigiosi. Dovreste però evitare superficialità o distrazioni; magari farsi sfuggire commenti o osservazioni che potrebbero essere mal interpretati o mettervi in cattiva luce.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 16 ottobre, preannuncia una giornata abbastanza scorrevole, certamente positiva quel che basta per fare le cose più importanti con discreto successo.

In campo sentimentale, le stelle vi avvolgono e vi proteggono con un'aurea positiva che vi irradia di gioia: il vostro benessere sarà percettibile a chiunque, a pelle. Sarà questa una giornata indimenticabile in cui vi sentirete pronti a conquistare il mondo e a guardare avanti, senza più voltarvi indietro, grazie all'amore del vostro partner. Single, avete un grande intuito che riuscirete a mettere a frutto sia nelle questioni pratiche che negli affetti. A proposito di affetti, potrebbero accadere fatti imprevisti: in effetti la possibilità che nascano situazioni insolite, questo sabato, vi sembrerà molto strano. Qualcosa o qualcuno vi farà tuffare in un mare di emozioni. Nel lavoro, sarete la dimostrazione vivente, in questi giorni, che il buonumore influenza il benessere.

La vostra serenità si rifletterà sulle vostre attività. Se qualcuno volesse scommettere, poco convinto, sulla riuscita dei vostri progetti, siate certi che vincerete!

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 16 ottobre.