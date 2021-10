Lunedì 25 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna e il Nodo Lunare Nord sostare nel segno dei Gemelli, mentre il Sole transiterà sui gradi dello Scorpione. Marte e Mercurio, invece, proseguiranno il domicilio in Bilancia, così come Giove assieme a Saturno permarranno in Acquario. Nettuno continuerà la sosta in Pesci come Urano resterà stabile nel segno del Toro. Plutone, infine, risiederà in Capricorno, mentre Venere sosterà nel segno del Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Gemelli e Acquario.

Sul podio

1° posto Scorpione: lavoro top. Le faccende professionali di casa Scorpione parranno avanzare col vento in poppa nel corso di questo lunedì di fine ottobre, specialmente per i nativi che smetteranno di prestare il fianco ai parigrado. Per eventuali chiarimenti amorosi, invece, sarebbe bene attendere ancora qualche giorno.

2° posto Cancro: focus sugli affetti. Se da un lato le questioni pratiche e lavorative desteranno probabilmente qualche preoccupazione in questa giornata, dall'altro lato i nati Cancro potranno focalizzare le proprie attenzioni sugli affetti che li circondano, così da rendersi conto di quante persone tengono a loro.

3° posto Leone: sereni. Nonostante i probabili contrattempi derivanti dalle reiterate ostilità planetarie, i nativi del Leone potrebbero giovare a piene mani del trigono Luna-Mercurio, nonché della splendida posizione venusiana.

Tali benevole posizioni e aspetti planetari faranno sì che la serenità sia la protagonista del loro quotidiano.

I mezzani

4° posto Sagittario: ostinati. La determinazione, quella costruttiva, avrà buone chance di impreziosire il lunedì di casa Sagittario, soprattutto nel settore lavorativo dove i nativi vorranno raggiungere prima possibile le mete desiderate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giornata probabilmente sottotono, invece, nel rapporto genitore/figlio dove sarà complicato riuscire a trovare terreno fertile per dialogare.

5° posto Vergine: serata top. Se nella prima parte della giornata sarà probabile che i nati Vergine dovranno dividersi tra mille impegni pratici e famigliari, dal tardo pomeriggio in poi, invece, ci sarà spazio per una capatina in quel locale esclusivo in centro.

6° posto Capricorno: hobby. Per stemperare le avversità astrali del periodo, Marte e Mercurio in primis, e mettere in stand-by le ansietà mentali il terzo segno di Terra opterà, con ogni probabilità, per dedicare anima e corpo a uno degli hobby prediletti.

7° posto Ariete: sospettosi. Un atteggiamento insolito del partner potrebbe far drizzare le antenne del primo segno zodiacale, in particolar modo se appartenente alla seconda decade, per poi rendersi conto in serata di aver preso fischi per fiaschi.

8° posto Bilancia: a piccoli passi. I liberi professionisti di casa Bilancia comprenderanno, c'è da scommetterci, che servirà pazienza e dedizione in questa giornata nel perseguire i loro obiettivi, così da proseguire un passo per volta e limitare al minimo gli errori.

9° posto Toro: distratti. Riuscire a mantenere alta la concentrazione del primo segno di Terra non sarà presumibilmente un esercizio semplice nel corso di queste 24 ore, coi nativi che parranno immersi nei loro pensieri nonché distratti durante lo svolgimento di qualsiasi attività si appresteranno a fare.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: provocatori. Un po' per l'opposizione Luna-Venere e un po' per la dissonanza del Luminare giallo, i nati Gemelli potrebbero assumere, durante questo lunedì, un mood provocatorio nella cerchia amicale, il quale farà storcere qualche naso.

11° posto Acquario: amore flop. Sfuggenti e concentrati sul lato materiale dell'esistenza, il quarto segno Fisso avrà buone possibilità di non dare troppa importanza alle vicende sentimentali in questa giornata e il partner non gradirà affatto.

12° posto Pesci: nostalgici. La fiammella della malinconia potrebbe rimanere accesa nelle menti del dodicesimo segno zodiacale, coi nativi che, causa retrogradazione nettuniana stimolata dal Sole d'Acqua, si convinceranno erroneamente di come in passato tutto filava liscio in amore.