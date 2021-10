Nel mese di novembre troveremo sul piano astrologico tre passaggi planetari degni di nota: il Sole cambierà domicilio passando dallo Scorpione al Sagittario, mentre Venere si sposterà dai gradi del Sagittario al Capricorno e, infine, Mercurio viaggerà dalla Bilancia al Sagittario.

Oroscopo mensile sull'amore favorevole per Capricorno e Sagittario, meno roseo per Gemelli e Acquario.

Sul podio

1° posto Capricorno: passionali. Con due partner astrali d'eccezione come Mercurio nelle settimane centrali e Venere dal 6 novembre a fare il tifo per loro, i nati Capricorno potrebbero acquisire nuovamente un certo vigore sotto le lenzuola, così che le paturnie sentimentali dell'ultimo periodo possano essere spazzate via come le foglie dal vialetto davanti casa.

2° posto Sagittario: affettuosi. Da metà settembre e per l'intero mese di ottobre, il terzo segno di Fuoco si è trovato a dover fare i conti con diverse beghe relazionali e qualche qualche contrattempo di natura burocratica. Facile intuire come tali imprevisti lo abbiano irrimediabilmente reso meno presente nel focolare domestico ma, nel corso delle prime due settimane di novembre, sarà probabile che il segno Mobile torni a dimostrare il proprio affetto alle persone care, le quali ricambieranno col medesimo trasporto emotivo.

3° posto Scorpione: audaci. Ad avere una marcia in più nelle questioni amorose di novembre saranno, con ogni probabilità, i single di casa Scorpione, soprattutto durante la seconda e terza settimana del mese.

In questo periodo, difatti, riusciranno a mettere in campo un mood audace mixato al fascino comunicativo donato dal Messaggero degli Dei che li renderà irresistibili nei nuovi incontri.

I mezzani

4° posto Vergine: chiarimenti. Le giornate del 9, 10, 18 e 19 novembre risulteranno probabilmente ideali ai nati Vergine di prima e seconda decade per lanciarsi in un doveroso chiarimento con una persona cara, il quale avrà buone chance di avere un felice epilogo.

Discorso ben diverso, invece, per la terza decade nativa che dovrà fare i conti, nel corso delle ultime due settimane, con qualche rimpianto per qualche occasione sentimentale non approfondita a dovere.

5° posto Bilancia: inizio smart. Da segnare sul calendario di casa Bilancia ci sarà, c'è da scommetterci, la prima settimana di novembre, periodo in cui i nativi parranno respirare una ristoratrice armonia nel nido domestico, condita da dialoghi fluidi con l'amato bene ed una discreta propensione alle arti amatorie.

Intorno a giorno 8, invece, le frequenza planetarie cominceranno a mutare e il segno d'Aria potrebbe riscontrare un certo distaccamento del partner o della prole nei loro riguardi. Nessuna paura, però, perché l'eventuale atteggiamento sfuggente sarà soltanto figlio delle prove esistenziali che dovranno superare le persone a loro care.

6° posto Pesci: ritorni. Un ex o una stuzzicante conoscenza che è rimasta tale potrebbero far nuovamente capolino nella vita del dodicesimo segno zodiacale durante le prime tre settimane di novembre. Malgrado la palpabile eccitazione che avvertiranno i nativi, ci sarà presumibilmente da dover fare i conti con le reali intenzioni della persona in questione, le quali saranno tutt'altro che orientate verso un rapporto amoroso durevole.

7° posto Ariete: indaffarati. Sebbene la voglia di trascorrere del tempo assieme alla dolce metà sarà tanto, specialmente ad inizio e fine mese, i nati Ariete potrebbero dover, gioco forza, occuparsi di diverse faccende di natura pratica e lavorativa che inevitabilmente sottrarranno attenzioni alla sfera sentimentale. Fortunatamente, però, l'amato bene comprenderà appieno le esigenze del primo segno di Fuoco e novembre non lascerà strascichi in tal senso.

8° posto Toro: uscite economiche. Il mese di novembre, notoriamente ostico per il segno del Toro, sembrerà non fare eccezione nemmeno nel 2021, sebbene le osticità planetarie si concentreranno più che altro sul rapporto tra il loro bottino economico e le persone care.

Sarà probabile, difatti, che il primo segno di Terra dovrà aprire il portafogli per aiutare un figlio che ha da poco cambiato abitazione oppure ha messo in cantiere un erede. D'accordo l'esborso finanziario, ma l'undicesimo mese dell'anno regalerà anche belle soddisfazioni sul piano morale e affettivo al segno Fisso.

9° posto Cancro: perplessi. Il lungo transito di Venere in opposizione, che inizierà il 6 novembre e durerà sino a marzo 2022, parrà far franare il terreno sotto i piedi sul fronte sentimentale ai nati Cancro. Sino a fine dicembre, difatti, il segno d'Acqua si troverà probabilmente in balia di alcuni atteggiamenti sopra le righe del partner che lo renderanno perplesso o, nei casi limite, lo irriteranno non poco.

La medicina per uscire naturalmente da questa coltre di nebbia emotiva sarà non badare troppo alle proprie sensazioni a riguardo.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: dalla padella alla brace. Semaforo acceso sul rosso per le faccende amorose di casa Gemelli, coi nativi che dovranno fare i conti dapprima con la Bianca Signora opposta e successivamente col Sole nel dirimpettaio del Sagittario. I nodi di coppia, quindi, avranno buone chance di venire al pettine, in particolar modo dal 23 novembre quando le storie d'amore traballanti dovranno fare i conti anche con una comunicazione poco serena e scorrevole.

11° posto Acquario: gelosi. La predominanza di valori d'Acqua, capitanata dal terzetto Marte-Mercurio-Sole, che terrà banco a novembre nel parterre planetario acuirà, con ogni probabilità, l'insicurezza sentimentale di casa Acquario, rendendo i nativi oltremodo gelosi nei riguardi del partner.

Saranno soltanto impressioni, sia chiaro, ma il segno Fisso sembrerà fidarsi ciecamente dei miraggi mentali che lo spingeranno a fare scenate e a tenere musi lunghi alla dolce metà.

12° posto Leone: stand-by. Le occasioni d'incontro per i single o le opportunità di consolidare un progetto a due per gli accasati non dovrebbero mancare nel corso di novembre, ma a venire meno sarà presumibilmente la voglia felina di puntare le proprie fiches sull'amore. Le questioni sentimentali, difatti, potrebbero non essere tra le priorità di casa Leone in questo mese, coi nativi che preferiranno dedicarsi con dedizione alla professione e, sporadicamente, al divertimento.