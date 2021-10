Nella settimana da lunedì 25 a domenica 31 ottobre troveremo sul piano astrologico la Luna viaggiare dai gradi dei Gemelli alla Vergine, mentre Marte si sposterà dal segno della Bilancia (dove risiede Mercurio) all'orbita dello Scorpione (dove sosta il Sole). Giove assieme a Saturno, invece, proseguiranno l'orbita in Acquario, così come Urano continuerà il domicilio in Toro. Venere, infine, rimarrà stabile in Sagittario come Nettuno resterà nel segno dei Pesci e Plutone permarrà in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Capricorno e Scorpione, meno entusiasmante per Toro e Ariete.

Sul podio

1° posto Scorpione: intraprendenti. Ad avere una marcia in più durante la settimana saranno, con ogni probabilità, i single di casa Scorpione, i quali metteranno in campo una buona dose di intraprendenza nelle nuove conoscenze affettive. Audacia e carisma del terzo segno Fisso, quindi, renderanno il primo approccio particolarmente intrigante.

2° posto Capricorno: determinati. Il segno Cardinale, da venerdì mattina in poi, darà presumibilmente prova di grande tenacia nel settore professionale, sia nel contrastare gli eventuali colpi bassi dei parigrado e sia nel perseguire i risultati desiderati.

3° posto Leone: soluzioni. L'ostile quartetto Urano-Giove-Sole-Saturno verrà mitigato dai favori di Marte (sino a sabato) e di Mercurio nell'affine Bilancia, inducendo presumibilmente i felini a trasformare contrattempi ed equivoci in opportunità, quindi scorgere soluzioni laddove gli altri vedono problematiche.

I mezzani

4° posto Cancro: inizio smart. Le giornate di martedì, mercoledì e sino al tardo pomeriggio di giovedì saranno, con tutta probabilità, le più favorevoli per i nati Cancro, soprattutto per ciò che concernerà l'ambito sentimentale. La prima decade su tutti risulterà affettuosa e conciliante nel ménage amoroso e il partner ricambierà col medesimo trasporto emotivo.

5° posto Pesci: mondani. Staccare la spina dal tran tran quotidiano e concedersi una parentesi mondana sarà probabilmente il desiderio che verrà in mente ai nati Pesci nel corso del weekend, giornate in cui il loro look mozzafiato calamiterà parecchi sguardi.

6° posto Acquario: focus comportamentale. Ad essere sotto la luce dei riflettori planetari saranno probabilmente i nati Acquario di terza decade, i quali saranno chiamati dal parterre astrale a modificare il proprio comportamento per adattarlo ai nuovi contesti relazionali in cui si sono insediati.

7° posto Vergine: vizi da eliminare. I splendidi aspetti che Plutone di Terra ingaggerà sia con Urano che col Sole intimeranno, c'è da scommetterci, ai nati Vergine di eliminare alcuni abitudini malsane sul fronte monetario, come il gioco d'azzardo o l'ossessione per i capi d'abbigliamento firmati.

8° posto Sagittario: puntini sulle "i". I nati Sagittario, durante le giornate di inizio e fine settimana, avranno buone chance di assumere un mood particolarmente puntiglioso, il quale gli permetterà di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e, al contempo, rimettere in riga alcune nuove conoscenze invadenti.

9° posto Bilancia: check point. Ottima questa settimana per fare il punto della situazione in casa Bilancia, soprattutto a seguito dei nuovi percorsi esistenziali intrapresi, così che i nativi possano ponderare a dovere le prossime mosse da attuare a riguardo.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: lavoro flop. Se c'è un ambito che non girerà a dovere nel corso di questa settimana sarà probabilmente quello professionale, coi nati Ariete che parranno dover sudare le cosiddette sette camicie per raggiungere dei risultati anche minimi.

11° posto Toro: sfide relazionali. Con l'inizio del mese dell'anticompleanno, i nati Toro potrebbero trovarsi di fronte a qualche complicata sfida relazionale da affrontare. Sarà bene, in particolar modo per la prima decade, riuscire a comprendere le reali motivazioni del comportamento altrui e, mettendo da parte arroganza e irruenza, provare a cercare un compromesso con la persona interessata.

12° posto Gemelli: amore flop.

Semaforo acceso sul rosso per il settore sentimentale di casa Gemelli nel corso di questa settimana, specialmente per coloro che vivono una storia d'amore traballante. Sarà facile, difatti, che vecchie ruggini riemergano in maniera prorompente rovinando la già precaria serenità nel nido domestico.