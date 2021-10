Le previsioni zodiacali di venerdì 8 ottobre 2021 torna alla carica con nuove interessanti previsioni, questa volta impostate sui primi sei simboli astrali. Sotto analisi nel contesto i settori della vita riguardanti l'amore e il lavoro. Massima attenzione e curiosità alle stelle, quest'oggi, soprattutto per la nuova classifica stelline quotidiana. Ansiosi di mettere nero su bianco i simboli astrali più fortunati di questo venerdì? Allora iniziamo pure a dare voce al segno migliore del momento, giustamente valutato al "top del giorno": Gemelli.

A dare man forte, nonché buona compagnia nella parte alta della classifica quotidiana, altri due fortunati: Toro e Cancro, giustamente scelti tra i sei simboli sotto analisi in questa sede. Tra i segni indicati come "flop", Ariete, Acquario e Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 8 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli

2° posto - ★★★★★: Toro, Cancro;

3° posto - ★★★★: Leone, Bilancia, Sagittario, Capricorno;

4° posto - ★★★: Ariete, Acquario;

5° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 8 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 8 ottobre al segno dell'Ariete predice una giornata buona, anche se poco reattiva nei diversi campi interessati.

In amore, una buona serenità interiore vi consentirà di assaporare con calma e partecipazione il vostro rapporto di coppia. Ci sarà un certo interesse per esperienze nuove, riuscirete così e dialogare bene con il partner rendendolo assolutamente partecipe dei vostri pensieri. Single, le stelle in questi giorni vi amano, vi aiutano a trascorrere bene sia i giorni che le notti.

Il loro influsso vi dona benessere, sensibilità, audacia, riflessi pronti e una loquacità che incanta persino i vostri nemici (se ne avete). Il cielo sopra di voi parlerà della necessità di esplorare talenti nascosti e di lasciar emergere la vostra vena più romantica. Nel lavoro, ci saranno grandi opportunità in tutti i settori secondo le stelle: tenete gli occhi ben aperti e non lasciatevi scappare alcuna occasione.

Potreste anche trovare una piccola entrata positiva che non potrà che essere la benvenuta.

Toro: ★★★★★. Partirà benissimo questo venerdì di fine settimana, sotto molti punti di vista. Vi attende una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di sana gelosia che non guasta. In campo sentimentale, avrete la possibilità di trascorrere momenti molto piacevoli con la persona amata, soprattutto nella prima metà della giornata. La voglia di novità sarà molta e non aspetterete troppo tempo prima di sperimentare l'ebbrezza di un nuovo modo di amare. Fate sentire quello di cui siete capaci, vi basterà infatti guardare il vostro partner e questi cadrà affascinato ai vostri piedi. Single, grazie a Venere, un amore importante potrebbe nascere dall'oggi al domani, ma affinché questo possa avvenire occorrerà che vi rendiate disponibili, aperti al dialogo ed alla conoscenza di nuove persone.

L'influsso degli astri sarà dalla vostra parte, sarete propensi a dimostrare emozioni che qualche giorno fa tenevate nascoste. Nel lavoro, è arrivato il momento di farsi avanti, nel modo giusto. Con grinta e determinazione otterrete molto, giocate le carte che avete in mano e dimostrate a tutti quello che sapete fare.

Gemelli: 'top del giorno'. Una giornata ottima in quasi tutti i settori della vita, in primis su quello interessante i rapporti interpersonali. In amore, le cose stanno finalmente per cambiare: restate vigili e soprattutto in sintonia con ciò che vi accade intorno. C'è una meravigliosa carica di energia che vi circonda, quindi fate la vostra parte per aiutare la famiglia. Perché quando il pianeta disegna aspetti astrali positivi, aiuta a realizzare progetti di grande portata, così se ci sono discorsi in sospeso con la vostra dolce metà, ecco il giorno giusto per ritrovare un’intesa perfetta.

Single, partirete alla scoperta di una nuova dimensione dell'amore, sfuggente e proprio per questo capace di catturarvi e di non lasciarvi più. Per questa sera datevi da fare nel cercare una nuova conquista, perché le stelle vi manderanno influssi molto positivi. Nel lavoro, in questa giornata sarete in ottima forma grazie alle ottime congiunzioni astrali. Avrete energia da vendere ed idee originali, in molti faranno a gara per starvi vicino, cosa che non farà che ingrandire il sorriso sul vostro volto.

Oroscopo e stelle di venerdì 8 ottobre

Cancro: ★★★★★. Giornata di fine settimana valutata a cinque stelle, quindi splendida per fare o per disfare ciò che più avete a cuore. Questo periodo potrebbe farvi sentire attratti più che mai dalla magia dei sentimenti.

In amore infatti, finalmente vi renderete conto di quanto siete fortunati e di quanto sia bella, unita e forte la vostra famiglia. Farete progetti insieme ed all'orizzonte potrebbe esserci l'idea di un viaggio da programmare subito, per passare dei divertenti momenti insieme a chi avete nel cuore. Single, non chiedetevi troppo spesso, se la vostra compagnia è gradita oppure no. Le persone si fidano di voi e si sentono tranquille in vostra presenza, perché sapete mettere gli altri a loro agio senza nessuno sforzo e, anche in questo caso, emerge la classe, la vostra elegante diplomazia, riuscendo a captare ciò di cui tutti hanno necessità. Nel lavoro, ci sono gli influssi astrali ideali per sollecitare crediti, effettuare operazioni speculative e investimenti a lungo termine.

Impegnatevi per aumentare le entrate e dare impulso a nuovi guadagni.

Leone: ★★★★. Il prossimo venerdì si annuncia sicuramente buono per la quasi totalità di voi nativi. Vi anticipiamo che potreste non essere di ottimo umore soprattutto al mattino: forse avrete piccoli inconvenienti da risolvere. In amore, le stelle vi stanno sorridendo con calore. A trarre maggiore giovamento da questi influssi planetari sarà la vostra sfera sentimentale. Oggi sarete un perfetto mix tra purezza e trasgressione, che lascerà tutti affascinati e incuriositi da voi, soprattutto il vostro partner, che vi regalerà con sentimento, il suo tempo. Single, le passioni torneranno concrete, le sentirete, le percepirete e sarà nel vostro interesse sfruttarle appieno.

Buone notizie anche dal fronte sociale dove avrete la possibilità di allargare la cerchia delle vostre amicizie e godere di nuove interessanti conoscenze. Nel lavoro, le collaborazioni professionali dovranno essere seguite con molta attenzione. Vigilanza costante pure nelle trattative d'affari per essere pronti a raccogliere i frutti più avanti.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, venerdì 8 ottobre, prevede una giornata molto piatta per voi nativi, valutata con le sole due stelle relative ai frangenti da 'ko'. Non demoralizzatevi, anzi, prendetevi pure cura di voi stessi e aspettate momenti migliori per fare e osare. In campo sentimentale, interiormente vi sentirete agitati: provate emozioni difficilmente decifrabili e gestibili che vi porteranno a respingere ciò che vi circonda.

Fate attenzione a non calcare troppo la mano con le persone più care che potrebbero finire per allontanarsi da voi, soprattutto con il partner, perché è stanco dei vostri sbalzi d'umore. Single, la vostra mente è un pozzo senza fondo, enciclopedia sterminata, ricordate tutto. Non dimenticate, ad esempio gli sgarbi ricevuti negli ultimi giorni, per molti di voi il periodo sarà faticoso, ma presto avrete occasione di chiudere una pagina e ripartire in quest'inizio. Sul posto di lavoro, vi sarà richiesta una maggiore flessibilità e un piccolo cambiamento di abitudini personali che, voi stessi, sapete non essere troppo utili alla vostra produttività. Accettate i consigli di buon grado, non spaventatevi, perché non si tratterà di niente che possa stravolgere la vostra vita.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 8 ottobre.