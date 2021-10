A novembre troviamo sul piano astrale tre passaggi planetari rilevanti: Mercurio cambierà domicilio passando dalla Bilancia al Sagittario, nel frattempo il Sole si sposterà dall'orbita dello Scorpione al Sagittario e, in ultimo, Venere viaggerà dal segno del Sagittario al Capricorno.

Oroscopo mensile su fortuna e lavoro favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Toro e Vergine.

Sul podio

1° posto Scorpione: risalita finanziaria. Il bottino economico di casa Scorpione ha risentito dagli sgoccioli della primavera e per l'intera stagione estiva di una fase altalenante, condita da uscite inaspettate e doverosi prestiti ad amici o famigliari.

Il trend finanziario, fortunatamente, sarà probabile che verrà invertito, soprattutto dal 6 al 22 novembre grazie al sostegno del duetto Mercurio-Sole nel segno, coi nativi che vedranno lentamente ma inesorabilmente rimpinguare le proprie casse. Giorni fortunati: 6, 10 e 14.

2° posto Pesci: nuove alleanze. Avere dei compagni fidati al proprio fianco nel settore professionale è fondamentale per la buona riuscita dei progetti, specialmente se questi ultimi sono particolarmente ambiziosi. A fronte di ciò, è possibile che la prima e seconda decade dei nati sotto il segno dei Pesci, nel corso delle settimane centrali del mese, debbano valutare la valenza di alcuni soci o collaboratori e, qualora non fossero all'altezza, prendere il coraggio a quattro mani e dargli il benservito.

La terza decade, invece, parrà essere in balia di una baraonda emotiva che si acquieterà soltanto gli ultimi giorni novembrini. Giorni fortunati: 1, 13 e 29.

3° posto Sagittario: dritti alla meta. Ostacoli lavorativi e imprevisti pratici di qualsiasi natura potrebbero non scalfire minimamente la voglia di emergere che avvertiranno i nati Sagittario durante la seconda metà di novembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Più che di ambizione, però, si tratterà presumibilmente di un ancestrale desiderio di mettere un punto all'ultimo capitolo professionale vissuto, zeppo di contrasti relazionali e fastidiosi compromessi, convogliando ogni energia verso il nuovo che avanza. Giorni fortunati: 8, 25 e 26.

I mezzani

4° posto Cancro: inizio smart.

Novembre avrà buone chance di partire a vele spiegate per il primo segno d'Acqua, il quale godrà di un ritrovato entusiasmo nel settore lavorativo ma anche di una buona di fortuna negli incontri affettivi, che gli permetteranno di essere al posto giusto nel momento giusto. Dalla seconda settimana, invece, le frequenze planetarie diverranno probabilmente meno entusiasmanti, considerando che Plutone si congiungerà a Venere nel dirimpettaio Capricorno, coi nativi che dovranno fare i conti con un pizzico d'insofferenza e nervosismo, soprattutto il 9 e 10 novembre. C'è da dire che il transito della Bianca Signora in opposizione durerà sino a marzo 2022, quindi inficerà inizialmente i raggi benevoli di Giove in Pesci da fine anno, inducendo i nativi ad assumere spesso e volentieri un insolito mood austero ma, al contempo, efficace nel raggiungere i propri obiettivi.

Giorni fortunati: 2, 5 e 24.

5° posto Capricorno: focus sulle priorità. Anche i nativi più materialistici e venali potrebbero rendersi conto, nel corso della seconda e terza settimana di novembre, della fondamentale importanza delle piccole cose nell'incedere quotidiano. Tale risveglio coscienzioso, più evidente nella prima decade e parte della seconda, indurrà il terzo segno di Terra a mutare irrimediabilmente le proprie priorità esistenziali, mettendo sul podio la famiglia e gli amici a scapito di tutto ciò che riguarderà la sfera lavorativa, pratica e il denaro. Quando il mese starà per chiudere i battenti, però, tale scala delle priorità sarà probabilmente stravolta di nuovo, così da tornare agli antichi fasti.

Giorni fortunati: 9, 10 e 27.

6° posto Leone: step by step. La fretta e l'impazienza dovranno essere bandite dal vocabolario felino durante il mese di novembre, o almeno nelle prime tre settimane quando il parterre planetario, Urano e Saturno in primis, parranno divertirsi a disseminare sfide e imprevisti ovunque. I pianeti generazionali in posizione ostica sollecitati dal Sole quadrato, difatti, intimeranno probabilmente ai nati Leone di proseguire un passo per volta nelle vicende lavorative, fermandosi ad analizzare pro e contro ogni qualvolta ne avranno la possibilità. Dal 23 del mese, invece, l'avvento del Luminare giallo e del Messaggero degli Dei nel loro Elemento gli doneranno una produttiva fluidità mentale e un ritrovato entusiasmo nei riguardi delle proprie idee, così che il segno Fisso possa dirigersi a passo trionfale verso uno sfavillante ultimo mese del 2021.

Giorni fortunati: 25, 27 e 30.

7° posto Acquario: fine mese top. La terza decade di casa Acquario, che dovrà fare i conti col quadrato Giove-Sole sino al 22 novembre, potrebbe soffermarsi esclusivamente su ciò che non gira a dovere sul versante pratico e lavorativo, divenendo a tratti indolenti con capi e colleghi. Atteggiamento che, com'è lecito attendersi, non li porterà da nessuna parte, quindi sarebbe meglio mordersi la lingua e, ove necessario, accettare qualche compromesso. Tenendo duro, difatti, il quarto segno Fisso potrà avvicinarsi alla fine del mese con dei sostegni astrali niente male che, finalmente, gli faranno scorgere gli enormi passi avanti messi in atto da fine estate. Prima e seconda decade, invece, avranno ottime chance di ricevere un agognato incarico di responsabilità.

Giorni fortunati: 3, 25 e 26.

8° posto Ariete: focus relazionale. Più che concentrarsi sugli effettivi risultati che potrebbero raggiungere in questo mese autunnale, i nati Ariete dovrebbero porre la propria attenzione sui rapporti con parigrado, subalterni e vertici aziendali. La partita astrologica del mese, difatti, il primo segno zodiacale se la giocherà su tale fronte, dove servirà addolcire lo sguardo bellicoso, limare gli artigli e divenire un pizzico più diplomatici in ogni scambio di vedute. Sicuramente un esercizio non particolarmente semplice per un segno che rappresenta la scintilla del Fuoco, una sorta di incarnazione dell'impulsività che, però, dovrà necessariamente tenuta a bada per non condizionare sfavorevolmente ciò che li attenderà al lavoro nei promessi mesi.

Giorni fortunati: 15, 16 e 27.

9° posto Bilancia: check-point. I progetti pratici e lavorativi di casa Bilancia dovranno, come da suggerimento del parterre planetario, essere messi sotto revisione, analizzandone scrupolosamente sia la sfera finanziaria che quella burocratica. Nulla, quindi, dovrà essere lasciato al caso perché il rischio di pagare una mora per una svista sarà alto. Facendo il punto della situazione con dedizione nel corso delle prime tre settimane i nati Bilancia si avvieranno a fine novembre consci di aver tutto sotto controllo, così da scongiurare inutili stress o uscite economiche evitabili. Per premere il piede sull'acceleratore, però, bisognerà attendere tempi più proficui.

Giorni fortunati: 2, 4 e 30.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: nostalgici. Novembre potrebbe essere un periodo che solleciterà la malinconia in casa Gemelli per ciò che è stato nel settore professionale, ma che oramai non fa più parte della loro esistenza. Rapporti con colleghi talentuosi o con capi cordiali e rispettosi che hanno fatto il loro tempo, quindi, avranno buone chance di ritornare nelle menti native come un loop nostalgico e controproducente. Questo accadrà presumibilmente per la poco stabile situazione lavorativa che il segno d'Aria vivrà durante l'undicesimo mese del 2021, la quale si farà sempre più intricata e destabilizzante, inducendolo a lasciarsi trasportare dalla fantasia malinconica piuttosto che fare i conti con la realtà.

Giorni fortunati: 3, 20 e 22.

11° posto Vergine: ruoli da concordare. Semaforo acceso sul rosso per le faccende professionali di casa Vergine durante il mese di novembre, specialmente per coloro che lavorano alle dipendenze altrui da svariati anni. Alcuni stravolgimenti aziendali o, nel caso della terza decade, per un capriccio di un superiore potrebbero costringere il segno di Terra a concordare nuovamente la propria posizione all'interno del luogo lavorativo. Sarà probabile, quindi, che il segno Mobile dovrà decidere se accettare una decurtazione dello stipendio mantenendo la posizione attuale oppure cambiare mansione, dovendo acquisire nuove conoscenze, ma percependo lo stesso denaro mensile.

C'è da dire che a dicembre vi sarà lo Stellium in quadratura oltre allo sbarco del Grande Benefico in opposizione, quindi sarebbe meglio che i nativi concordino questo nuovo accordo lavorativo sapendo che altre possibilità professionali probabilmente scarseggeranno. Giorni fortunati: 1, 6 e 19.

12° posto Toro: svogliati. D'accordo che questo mese dell'anticompleanno si presenterà al cospetto dei nati Toro con l'aggiunta del duetto quadrato Giove-Saturno, ma il segno di Terra potrebbe tendere a scoraggiarsi già dai primi giorni a causa di qualche imprevisto o rallentamento di sorta. Perdersi d'animo e rallentare considerevolmente i ritmi, ciò che probabilmente accadrà al segno Fisso, andrebbe evitato perché, se liberi professionisti, la concorrenza prenderebbe il sopravvento e, se alle dipendenze altrui, vi sarà il rischio di essere licenziati inaspettatamente.

I nati Toro, nel corso di questo intricato periodo, dovrebbero far propria una frase detta dall'imprenditore cinese Jack Ma Yun, ovvero: "Non mollare mai. Oggi è difficile, domani sarà peggio, ma dopodomani ci sarà il Sole." Giorni fortunati: 1, 9 e 18.