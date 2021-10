Per la giornata di domani, giovedì 28 ottobre 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo per il segno della Bilancia e per il segno dei Gemelli. Per questi due segni si prospettano affari e tante opportunità sul lavoro per poter anche emergere. Nel mezzo si troveranno i segni del Toro e del Cancro, mentre ancora in basso saranno presenti l’Ariete e Vergine.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di domani: cambiamenti per Bilancia

1° Bilancia: potreste avere un cambiamento sul lavoro che potrebbe farvi avere una promozione o comunque un aumento dei guadagni decisamente significativo.

Concedervi un pomeriggio di shopping sarà esattamente ciò che farà al caso vostro.

2° Capricorno: sarete ancora sulla cresta dell’onda nel corso della giornata di domani, soprattutto per quel che concerne l’aspetto amoroso. Difatti qualche novità arriverà dal partner, e questo vi renderà molto contenti e appagati.

3° Scorpione: finalmente nella vostra relazione di stampo amoroso ci sarà più vivacità e una spiccata fantasia anche per quel che riguarda il settore passionale. Avrete a che fare con degli affari che superano di gran lunga le vostre aspettative.

4° Gemelli: ci sarà un grande affare da prendere in considerazione, che possa non solo far bene alle vostre finanze ma anche darvi un giro di vite sul lavoro che probabilmente non vi aspettavate.

Avrete anche ottime chance in amore.

Acquario in lenta risalita

5° Toro: avrete ancora qualche momento libero per sperimentare nuove prospettive sugli hobby, magari scoprirne uno che faccia al caso vostro. Con gli amici ci saranno delle riappacificazioni e magari anche qualche momento spensierato.

6° Cancro: ci sarà qualche piccola scaramuccia nell’ambiente familiare che probabilmente vi darà di che riflettere su alcune questioni che riguardano la quotidianità.

Di contro ci saranno delle piccole soddisfazioni nell’organizzazione lavorativa.

7° Acquario: finalmente ci sarà qualche piccolo spiraglio di luce sul lavoro, mentre in amore ci sarà un lieve periodo di incertezza che però non intaccherà in alcun modo la situazione complessiva della vostra storia d’amore con il partner.

8° Leone: riuscirete a regalare a voi stessi qualche bella soddisfazione che potrebbe cambiare in meglio le giornate successive.

Secondo l’oroscopo potrebbero comunque esserci delle divergenze all’interno della vostra squadra professionale.

Sagittario selettivo

9° Sagittario: fare attenzione a qualche amicizia non proprio sincera vi aiuterà ad essere più selettivi, a fidarvi meno di qualunque cosa. Dovrete salvaguardare di più anche il vostro fisico, che in questo momento sta attraversando un periodo abbastanza faticoso.

10° Vergine: avrete momenti di crisi significativi con il partner, e probabilmente prendervi del tempo per riflettere ed eventualmente prendere una decisione potrebbe essere una delle poche soluzioni possibili in questo periodo piuttosto stressante.

11° Ariete: avrete del nervosismo in accumulo, e probabilmente questo di domani sarà un pomeriggio decisamente tosto sul lavoro.

Nonostante ci siano delle cose che al momento non vanno, cercate di non perdere il buonumore nel pomeriggio e in serata.

12° Pesci: dovrete rivedere la vostra tabella di marcia, perché la stanchezza purtroppo si sta ripercuotendo in modo significativo sul fisico, oltre che sulla mente. Sarà necessario prendervi una serata da trascorrere in solitudine, magari con una serie o un film che amate particolarmente.