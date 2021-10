Le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute lasciano presagire una giornata di recupero per l'Ariete. Continuano le inquietudini per il Toro. Scorpione fuori forma, discussioni in famiglia e nel lavoro per i Gemelli. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di giovedì 28 ottobre 2021 per tutti i segni.

Oroscopo del giorno 28 ottobre 2021

Ariete: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di essere più ottimisti. Avete delle ottime carte in mano non vi resta che aver fiducia ed iniziare a giocare.

Toro: dopo i conflitti nati in amore durante le giornate precedenti questa giornata potrebbe rivelarsi un po’ inquieta per il segno, agitato da strani pensieri.

Meglio prendersi un momento di riposo e cercare mettere ordine nella vostra mente.

Gemelli: l’oroscopo del 28 ottobre lascia presagire una giornata faticosa per i rapporti interpersonali. In ambito lavorativo con i colleghi e in famiglia con i parenti potrebbero nascere delle discussioni, cercate di mantenere la calma ed evitare di dire qualcosa di cui potreste pentirvi.

Cancro: passo dopo passo siete vicini al raggiungimento di una meta importante. Entro la fine del mese di ottobre qualcuno potrebbe ricevere una notizia tanto aspettata.

Leone: nonostante le insidie che le stelle potrebbero mettere sul vostro cammino durante le prossime 24 ore, avete la sicurezza di avere le spalle coperte di poter contare sulle su delle persone di fiducia.

Vergine: potrebbe essere una giornata frenetica e ricca di impegni per il segno. Con una buona organizzazione riuscirete a concludere con successo tutti i compiti assegnati.

Bilancia: durante questa giornata avrete modo di tirar fuori il vostro lato più vanitoso e chic. È il momento di indossare un bel vestito e uscire a divertirsi.

Scorpione: l’oroscopo del 28 ottobre lascia presagire una giornata faticosa per il segno, che potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare fastidi soprattutto alle articolazioni e alla schiena. Il consiglio delle stelle è quello di concedersi un po’ di riposo e se necessario sottoporsi ad un controllo medico.

Sagittario:l'oroscopo di fine ottobre lascia presagire una giornata interessante per il segno, alle prese con nuove scoperte sempre più vicino a nuovi orizzonti.

Sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda l’amore il cielo è sereno e lascia presagire momenti di grande positività.

Capricorno: gli astri lasciano presagire una giornata faticosa per i rapporti interpersonali. Soprattutto in ambito lavorativo e nei rapporti con i colleghi potrebbero nascere delle discussioni, qualcuno potrebbe trovarsi a fare braccio di ferro per difendere le proprie opinioni.

Acquario: giornata faticosa in ambito lavorativo, dove potrebbero nascere delle discussioni con un socio o un superiore. Al contrario è un buon momento in amore e in ambito familiare.

Pesci: si presagiscono 24 ore impegnative dal punto di vista pratico dove potrebbero esserci spartizioni e divisioni, probabilmente di natura patrimoniale, da regolare. Serenità in amore.