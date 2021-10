Per la giornata di domani, lunedì 25 ottobre 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo per i segni di acqua fino ad arrivare alle prime posizioni. I segni di fuoco, fra cui l’Ariete e il Leone, potrebbero avere invece delle problematiche significative che li spingeranno ancora alle ultime posizioni della classifica. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della giornata.

L’oroscopo di domani: Capricorno ottimale

1° Scorpione: avrete una carica energetica tale da sbaragliare ogni concorrenza e avere anche dei salti di qualità significativi nel lavoro.

Con gli affetti ci sarà finalmente l’armonia e l'affiatamento che stavate cercando da qualche giorno a questa parte.

2° Pesci: procrastinare il lavoro in questa giornata significherà riposarvi qualche ora in più, e ciò sarà fondamentale per poter ripartire con una settimana abbastanza buona, se non eccellente. Cercate di divertirvi il più possibile e di distrarvi dalla quotidianità.

3° Capricorno: finalmente avrete le occasioni lavorative che stavate aspettando, soprattutto se siete alla ricerca di un impiego che potrebbe cambiare drasticamente il vostro stile di vita. La stabilità in amore vi darà un'inaspettata carica e del buonumore.

4° Cancro: finalmente il lavoro girerà per il verso giusto per il vostro segno, e probabilmente anche qualche affare sarà di più alla vostra portata rispetto alla settimana scorsa.

L’oroscopo prevede la risoluzione di faccende in sospeso.

Amicizie per Gemelli

5° Gemelli: con le amicizie respirerete un'atmosfera decisamente brillante, e magari produttiva se siete affiatati anche con i colleghi di lavoro. Con il partner avrete una serata molto positiva che probabilmente vi porterà anche qualche novità.

6° Acquario: avrete ancora qualche impegno importante a cui far fronte, ma farete del vostro meglio per dare una spinta più efficace ai vostri guadagni.

Forse ci sarà qualche investimento che potrebbe fare decisamente al caso vostro, secondo l’oroscopo.

7° Leone: dovrete fare attenzione a qualche dettaglio sul lavoro, perché probabilmente alcune lacune potrebbero rendere un progetto decisamente più difficoltoso. Lavorare in squadra vi darà l’opportunità di risolvere delle questioni importanti quanto prima.

8° Toro: qualche piccola discussione potrebbe non essere congeniale alle esigenze di questo momento, facendovi sentire fortemente disturbati. Sul piano lavorativo si aprirà una piccola prospettiva a vostra vantaggio, secondo l'oroscopo.

Decisioni per Bilancia

9° Bilancia: dovrete calibrare bene le decisioni che in questo momento dovrete prendere per dare un nuovo assetto alla vostra situazione complessiva. In amore si presentano delle discussioni che probabilmente stanno decretando un epilogo.

10° Sagittario: probabilmente ci sarà un po’ di malumore nella giornata di lunedì. Però prestare attenzione ai rapporti familiari e a non essere troppo intransigenti: potreste fare meglio e stressarvi meno, secondo l’oroscopo.

11° Ariete: fare del vostro meglio negli affari in questo momento vi renderà solamente una piccola parte dei guadagni che effettivamente meritate. Evitate di arrabbiarvi facilmente e di discutere.

12° Vergine: dovrete evitare lo stress e le persone che lo causano. Ora come ora il vostro equilibrio dipenderà quasi esclusivamente dalle probabilità di rimanere soli con voi stessi e con i vostri pensieri, secondo l’oroscopo.