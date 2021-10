Per la giornata di domani, venerdì 29 ottobre 2021, l’Oroscopo prevede, per il segno dell’Acquario, un balzo al primo posto nella classifica per il settore finanziario e professionale. L’Ariete potrebbe avere un lieve rialzo, anche se non molto sensibile, mentre Pesci sarà ancora alle ultime posizioni. Ottimale il Cancro e Capricorno armonico.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di domani: Capricorno armonico

1° Acquario: finalmente le sorprese arriveranno nell’immediato, specialmente se concernono l’aspetto finanziario.

Sul lavoro avrete una marcia in più con la vostra spiccata creatività e una grande capacità di destreggiarvi con gli affari.

2° Cancro: la sintonia di coppia sarà ai massimi livelli, con una passionalità che vi darà occasione anche di fare qualche strappo alla regola che vi porterà a sperimentare nuovi orizzonti. L’oroscopo potrebbe anche riservarvi anche qualche sorpresa.

3° Capricorno: finalmente l’oroscopo prospetta per il vostro segno una armonia decisamente più solida e vivace, soprattutto all’interno del contesto domestico. Per ora, i guadagni saranno sicuramente in grado di supportare qualche spesa in più.

4° Bilancia: avrete una marcia in più sul piano professionale grazie ad un pizzico di fortuna e al tanto lavoro alle spalle.

Finalmente potrete dedicarvi alle amicizie, allo svago e allo shopping, dal momento che ora potrete concedervi qualcosa in più, secondo l’oroscopo.

Riflessioni per Scorpione

5° Scorpione: avrete un periodo di riflessioni che però vi sarà incredibilmente utile per la vostra vita privata. Finalmente potrete arrivare a delle soluzioni a problematiche molto forti riguardo a qualche questione di stampo affettivo.

6° Gemelli: avrete qualche piccolo ostacolo per i vostri progetti in corso, ma fortunatamente potreste avere qualche idea per aggirare molte situazioni che potrebbero essere “scomode”. Con il partner arriverete ad una maggiore capacità di dialogare in completa armonia.

7° Toro: avrete uno spiraglio di novità che potrebbero fare la differenza sul piano pratico, mentre dovrete ancora risolvere qualche faccenda di stampo burocratico che vi ha dato parecchie grane fino a questo momento, secondo l’oroscopo.

8° Vergine: mentre in famiglia ci sarà un po’ di tensione, che probabilmente vi trascinerete fino al fine settimana, con le amicizie riuscirete invece ad avere un clima decisamente disteso e senza discussioni negative.

Ariete stanco

9° Ariete: anche se la stanchezza riuscirete in parte a smaltirla, purtroppo non sarà lo stesso per l’ansia che potrebbe rimanere anche durante le ore lavorative. Avrete anche qualche piccola idea per ravvivare una situazione amorosa abbastanza “ferma”.

10° Pesci: per il momento potreste essere molto nervosi, finendo per discutere animatamente con le amicizie più strette anche se probabilmente non ci sarà nulla di intenzionale. Il relax dovrà essere il vostro primo pensiero una volta a casa dal lavoro.

11° Leone: avrete molte energie ma pochissima fortuna al momento secondo l’oroscopo. Fare dell’attività all’aperto potrebbe essere una soluzione contro la perenne stanchezza di queste giornate così faticose e avverse dal punto di vista anche amoroso.

12° Sagittario: purtroppo avrete in serbo qualche piccola gelosia nei confronti di qualcuno, e liberarvene al più presto dovrà essere uno dei vostri obiettivi nel corso di questa giornata di domani. Siate meno intransigenti con la famiglia, ci potrebbero essere dei contrasti troppo forti