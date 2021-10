Nel fine settimana del 30 e 31 ottobre troveremo sul piano astrale Marte spostarsi dall'orbita della Bilancia (dove risiede Mercurio) al segno dello Scorpione (dove staziona il Sole). Giove e Saturno, invece, permarranno in Acquario, così come Urano continuerà il transito in Toro e Plutone proseguirà la sosta in Capricorno. La Luna, in ultimo, passerà dal segno del Leone alla Vergine, mentre Nettuno risiederà nel domicilio dei Pesci e Venere rimarrà stabile in Sagittario.

Oroscopo del weekend favorevole per Vergine e Scorpione, meno roseo per Toro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Vergine: incontri. Weekend che si preannuncia stuzzicante in casa Vergine sul fronte delle nuove conoscenze affettive, specialmente domenica quando un'amica potrebbe presentare al secondo segno di Terra una persona oltremodo intrigante.

2° posto Scorpione: entusiasti. L'uscita di Marte dall'esilio e la conseguente entrata sui loro gradi sancirà, c'è da scommetterci, una ritrovata vitalità ed entusiasmo per i nati Scorpione che andrebbero indirizzati in un nuovo progetto professionale, così da ricavarne ottimi risultati già a fine anno.

3° posto Cancro: lavoro top. Semaforo acceso sul verde per le questioni lavorative del primo segno d'Acqua nel corso di questo fine settimana, coi nativi che riceveranno delle gratifiche morali anche dai superiori più abbottonati in tal senso.

I mezzani

4° posto Leone: sabato top. La giornata del 30 ottobre avrà buone chance di rivelarsi la più interessante di questo weekend autunnale per i felini, in quanto sarà semplice dimostrare e ricevere affetto sia nei riguardi della dolce metà che della prole.

5° posto Gemelli: mondani. Una viscerale voglia di spensieratezza e divertimento potrebbero pervadere le menti dei nati Gemelli nel corso di queste due giornate di fine ottobre, col segno d'Aria che si concederà una rigenerante parentesi mondana assieme al partner.

6° posto Capricorno: in fermento. Sta per iniziare un periodo di grande sostegno astrale per i nati Capricorno, e questo weekend fungerà come una sorta di aperitivo per il segno di Terra, il quale probabilmente comincerà ad avvertire il favorevole cambiamento delle frequenze planetarie.

7° posto Pesci: perplessi. 48 ore dove il dodicesimo segno zodiacale sarà presumibilmente vittima di un equivoco sul versante lavorativo oppure prendere lucciole per lanterne nel settore amicale.

Fortunatamente, però, la perplessità iniziale della giornata di sabato sarà spazzata via dalle splendide effemeridi domenicali.

8° posto Ariete: svogliati. La voglia di rimboccarsi le maniche verrà, con ogni probabilità, meno ai nati Ariete di prima e seconda decade nel corso dall'ora di pranzo di sabato in poi, col segno di Fuoco che preferirà starsene in disparte a gustarsi una nuova serie tv.

9° posto Sagittario: focus dettagli. Rallentare i ritmi degli impegni pratici e dedicarsi appieno alla sistemazione di alcuni dettagli professionali sarà ciò che, c'è da scommetterci, il parterre planetario suggerirà ai nati Sagittario in questo weekend. Facendo proprio il consiglio delle stelle, infatti, il segno Mobile scongiurerà alcuni controproducenti errori di valutazione.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: umore flop. Il tono umorale di casa Bilancia potrebbe non essere ai livelli standard in queste 48 ore, coi nativi che risulteranno meno affabili del solito e le persone con le quali si rapporteranno non faticheranno a rendersene conto.

11° posto Toro: pessimisti. Con lo stellium opposto che prenderà forma tra qualche giorno, i nati Toro comprenderanno probabilmente che li aspettano quattro settimane di sfide e imprevisti, divenendo un pizzico pessimisti riguardo al prossimo futuro.

12° posto Acquario: stand-by. Sabato la Luna opposta e domenica il duetto Sole-Marte in quadratura intimeranno al quarto segno Fisso di porsi in attesa, mettendo in stand-by ogni mossa esistenziale fissata per queste giornate. Amore in secondo piano.