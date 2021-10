Ottobre è ormai prossimo al sopimento e con il suo ultimo weekend ha preparato i vari segni zodiacali alla nascita di un nuovo mese. L'Oroscopo della prima settimana di novembre, quella compresa tra lunedì 1 e domenica 7, preannuncia l'arrivo di notizie importanti per coloro nati sotto al segno dell'Ariete ed un'impennata di fortuna a livello sentimentale per il Capricorno. Il momento in questione può essere definito di ripresa per il segno dei Gemelli, mentre la Bilancia potrà contare sulla congiunzione astrale della Luna. La vicinanza delle persone care potrebbe risultare d'aiuto per alcuni segni zodiacali, mentre per altri potrebbe risultare una settimana abbastanza opprimente ed incasinata.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, coloro nati sotto al segno dell'Ariete faranno meglio a prepararsi ad accogliere qualsiasi tipologia di notizia. Le novità che sopraggiungeranno saranno per la maggior parte positive, ma in mezzo a tutta questa positività potrebbe nascondersi qualcosa di decisamente negativo. Riuscire ad organizzare le proprie idee e trovare l'occupazione ideale potrebbe non essere semplice, ma grazie alla perspicacia ed alla forza di volontà si potranno perseguire i propri sogni e le proprie ambizioni.

Toro - con Mercurio in opposizione, i nativi di questo segno zodiacale potranno imbattersi nella nascita di qualche intoppo in grado di portare rallentamenti in ambito lavorativo, ma nonostante ciò si potranno immergere in una nuova settimana ricca di emozioni e sensazioni positive.

L'oroscopo di questo nuovo periodo prevede infatti momenti gioiosi a livello sentimentale e relazionale.

Gemelli - l'oroscopo della prima settimana di novembre preannuncia l'arrivo di un periodo da poter dedicare interamente al recupero delle energie, sia fisiche che mentali. Le redini della propria vita potranno finalmente essere riprese in mano e grazie all'aiuto di persone sincere e fidate si potranno risolvere le situazioni poco piacevoli che erano state lasciate a metà durante i giorni precedenti.

Circondarsi di persone fedeli, quindi, fornirà un aiuto ed una spinta non da poco.

Cancro - Venere sta lentamente modificando la propria posizione e potrà non garantire più il suo influsso positivo. A causa di questa opposizione astrale, il segno del Cancro potrebbe imbattersi nella nascita di qualche battibecco in grado di destabilizzare l'equilibrio tanto faticosamente creato all'interno della vita di coppia.

Se si osserva all'ambito economico/lavorativo, invece, l'oroscopo prevede un periodo di crescita esponenziale.

Leone - le uniche giornate fortunate di questa nuova settimana di novembre sembrano essere quelle di martedì e mercoledì. Per quanto riguarda i giorni a seguire, invece, l'oroscopo non sembra preannunciare nulla di positivo. In ambito lavorativo ci si potrebbe imbattere in situazioni poco piacevoli che potrebbero farsi portatrici di stress e nervosismo, al punto da spingere il Leone a ritirarsi nel vano tentativo di ritrovare la quiete.

Vergine - se per altri segni zodiacali non sembra essere una settimana positivamente ricca di emozioni, per il segno della Vergine potrebbe essere l'esatto contrario.

L'influenza di Venere si farà sentire già dalla giornata di lunedì ed accompagnerà il segno zodiacale in questione per tutta la durata del nuovo periodo. Riuscire a realizzare i propri desideri e, magari, trovare la persona giusta potrebbe non essere più così difficile. Meglio armarsi di pazienza e forza di volontà.

Oroscopo della settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, coloro nati sotto al segno zodiacale in questione potranno sperare nella congiunzione di alcuni astri ed approfittare della prima settimana di novembre per riuscire ad organizzare le proprie idee e cimentarsi in qualcosa di nuovo e remunerativo. Sia il lato economico che quello sentimentale della propria vita risulteranno essere positivi e si faranno portatori di gioia e serenità per tutto il periodo in questione.

Attenzione a non dare troppo peso alle malelingue.

Scorpione - la posizione di alcuni astri sembra essere assai favorevole al segno dello Scorpione che, grazie alla loro influenza positiva, si potrà permettere di spingersi oltre i propri limiti e scoprire un mondo che fino a poco tempo prima disconosceva. L'oroscopo della prima settimana di novembre sembra quindi preannunciare l'arrivo di giornate meravigliose per tutti coloro che godono dell'influenza di questo segno zodiacale.

Sagittario - quel detto che consiglia di non rimandare al domani ciò che si può fare oggi non è mai stato tanto reale come in questo periodo. La prima settimana del nuovo mese, infatti, fornirà le giuste energie ed attrezzature per avvicinarsi sempre più ala realizzazione dei propri sogni ed al raggiungimento degli obiettivi che ci si è prefissati.

Secondo l'oroscopo, in un momento come questo è opportuno ricordarsi delle persone che ci sono accanto e che hanno sempre palesato la propria presenza nei momenti di difficoltà.

Capricorno - l'oroscopo di questa nuova settimana preannuncia l'avvicinarsi di giornate intrise di fortuna per i nativi del Capricorno. Qualunque sia l'ambito che si decide di osservare, non si potranno notare altro che miglioramenti. Il sorriso stazionerà sulle labbra di questo segno zodiacale per molto tempo e niente e nessuno riuscirà a strapparlo via. La famiglia sarà sempre presente ed abbraccerà qualsiasi decisione verrà presa.

Acquario - novembre non sembra avere alcuna intenzione di mostrarsi aggressivo nei confronti dell'Acquario.

La sua prima settimana, infatti, si fa portatrice di novità e tanta fortuna al punto da spingere il segno zodiacale in questione a rilassarsi un po' troppo. I momenti trascorsi in compagnia delle persone amate, ma anche quelli che si decideranno di trascorrere in solitudine, diverranno indimenticabili.

Pesci - Venere torna finalmente a sorridere ed anche il segno dei Pesci avrà l'opportunità di realizzare i propri sogni a livello sentimentale. L'amore non abbandonerà questo segno zodiacale per nulla al mondo e lo accompagnerà fino al termine della settimana in questione. Circondarsi di persone fidate e fare nuove conoscenze potrebbe non essere una cattiva idea.