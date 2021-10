Arriva novembre e l'Oroscopo apre le porte a un mese movimentato. Spazio ai soldi, alle relazioni interpersonali ma anche alla propria salute. Dei cambiamenti rischieranno di rallentare un po' tutti i segni, ma già verso il cuore di novembre la situazione si sbloccherà. Tuttavia una certa notizia potrebbe scuotere le cose, comportando una serie di cambi di programma per qualcuno.

Amore, lavoro, salute, soldi, amicizie, carriera e benessere: scopriamo nel dettaglio le previsioni astrali di novembre per tutti i segni.

L'oroscopo del mese di novembre, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Novembre busserà alla vostra porta portando con sé un carico di sensazioni e avventure che vi ritroverete a vivere nell'arco del mese. Si prevedono movimenti, specie sul fronte economico, lavorativo e interpersonale. Giungerà una notizia che potrebbe riportarvi al punto di partenza, perciò sarete in forte apprensione durante l'attesa del responso finale. Il freddo, le giornate corte e le piogge metteranno a dura prova il vostro fisico già provato. Alcune giornate, però, saranno favolose e sorridenti. Il sole batterà forte e vi sentirete al settimo cielo. Soffrirete la solitudine, perciò sinceratevi di avere qualcuno accanto, pronto a supportarvi.

Grazie all'energia positiva di una certa persona, ne trarrete forza e giovamento, riuscendo così ad avanzare verso i vostri obiettivi. Coloro che stanno conoscendo qualcuno, si ritroveranno ad ufficializzare il legame oppure a chiuderlo definitivamente. Insonnia, qualcosa vi preoccuperà.

Toro - Non è tutto oro quel che luccica e ve ne renderete conto durante questo penultimo mese dell'anno.

Una persona che credevate sincera, si rivelerà per quella che è veramente e potreste rimanerne fortemente delusi. Spazio alla famiglia che assumerà una certa importanza. Chi vive da tempo con i genitori, per via delle scarse finanze o del fatto che non si trova una soluzione abitativa alternativa, dovrà essere estremamente paziente e stringere i denti.

Chi, al contrario, convive o ha una sua famiglia, dovrà prestare attenzione ai figli o al partner. Sarà il mese delle influenze. Cercate di non uscire troppo spesso e copritevi per bene. Curate l'alimentazione. Trascorrerete molti pomeriggi e serate in compagnia della televisione e di una bella cioccolata calda o di un cibo altamente confortante. Godetevi l'autunno e bandite le preoccupazioni. Nel lavoro si renderà necessario reinventarsi e perfezionarsi. Visita dal dentista e in ospedale!

Gemelli - La salute sarà al centro della vostra attenzione in questo mese che precede dicembre. La prima parte sarà dedicata alla casa, qualcuno dovrà traslocare o fare le grandi pulizie. Altri si ritroveranno a sostenere una grossa spesa, in tal caso sarà bene non deprimersi per il portafoglio vuoto e cercare di vedere sempre il risvolto positivo.

Delle notizie generali vi desteranno abbastanza paura e potreste anche prendere una decisione che proprio non vi aspettavate di dover prendere. Qualcuno potrebbe venirvi a trovare oppure rimettersi in contatto dopo tanto tempo di silenzio. Le coppie sposate e conviventi discuteranno di progetti importanti e sarà arduo trovare un accordo. Con il partner potrebbero emergere recriminazioni di eventi passati e mai digeriti. La seconda parte del mese sarà più serena e dispendiosa. Sarete alle prese con dello shopping e i saldi del Black Friday.

Cancro - Per voi questo sarà un mese determinante, avrete molte cose in cantiere. Non solo lo studio o il lavoro, ma anche la vostra vita privata dovrà affrontare delle tematiche importanti.

Chi si ama a distanza avrà tanta voglia di accorciare i chilometri e intraprendere una seria convivenza. Le vostre lunghe attese finalmente finiranno, ma è bene che voi siate determinati ad andare fino in fondo con i vostri desideri visto che qualcuno a voi vicino potrebbe cercare di depistarvi! Sarete alle prese con il Natale. Avrete voglia di partire con i primi addobbi, ma in casa avrete molte cose da fare. La passione sarà rovente e tutto si tingerà di romanticismo. Delle novità lavorative e finanziarie busseranno alla vostra porta: si prevedono promozioni e occasioni stellari! Test da sostenere, sarete in apprensione per i risultati. La vostra salute risulterà pessima, ma vi sarà possibile migliorare.

Novembre: oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - I problemi emersi ad ottobre verranno affrontati al meglio in questo novembre intenso. I primi giorni saranno decisamente difficili, avrete problemi di sonno e la mattina faticherete a mettere il piede fuori dal letto. Anche la salute sarà messa a dura prova, perciò cercate di non accollarvi ulteriori responsabilità e fate tutto con calma. Lo stress sarà presente, perciò cercate di prevenirlo attraverso attività rilassanti. Con il partner di sempre non mancheranno scaramucce ma anche giornate di passione intensa. La complicità risulterà rinnovata così come la voglia di fare progetti sul lungo termine. I single avranno poca voglia di uscire e allacciare nuove conoscenze.

Per quanto concerne la sfera lavorativa ed economica, tutto andrà come al solito anche se si prevedono ingenti uscite di denaro. Tasse, bollette, e spese varie vi costringeranno a sborsare fin troppi soldi e questo intaccherà il vostro umore. Una persona positiva e piena di carisma, vi saprà stimolare e riportare in carreggiata. Cercate di fare movimento.

Vergine - Sarà abbastanza dura affrontare novembre, ma riuscirete a farcela. Dentro di voi ci sarà una lotta importante, inoltre, potreste ritrovarvi a intraprendere una terapia o a sostenere un esame. Chi cerca lavoro troverà qualcosa grazie all'avvicinarsi del Natale. Lo studio sarà importantissimo, cercate di tenervi aggiornati e di non rimanere infossati sui vecchi schemi: chi non rinnova fallisce!

La sfera amorosa avrà i suoi alti e bassi, specie se siete in coppia da molti anni o da pochi mesi. Ci saranno dei dubbi da dissipare, inoltre, la sera faticherete a chiudere occhio perché la vostra mente vagherà tra i meandri della preoccupazione incontrollata. Il cambio d'orario, il freddo e le giornate corte vi demoralizzeranno, perciò prevenite e concedetevi dei pasti sani e tante passeggiate all'aria aperta. Non permettete al maltempo di rinchiudervi in casa. Imprevisti spiacevoli sui mezzi di trasporto pubblici. Soldi in uscita, cercate di non sperperare troppo denaro e cominciate a preparare i regali di Natale durante il Black Friday.

Bilancia - Aspettatevi un mese importante e soprattutto variabile.

Nutrirete delle profonde aspettative, ma le stelle invitano ad agire piuttosto che ad attendere il verificarsi degli eventi. Sarà bene avere almeno un piano di riserva, in certi casi la prudenza non è mai abbastanza. I primi giorni novembrini si susseguiranno tra scetticismo, noia e un pesante stato generale. Potreste ritrovarvi a combattere contro un collega, un famigliare o un superiore presuntuoso che vorrà avere ragione a tutti i costi. Cercate di spendere meglio il vostro tempo e il denaro. Il Black Friday sarà l'occasione migliore per comprare i regali di Natale o fare shopping, ma acquistate solo ciò che vi occorre (fare una lista sarà di grande aiuto). Porterete l'auto a sistemare, alcuni dovranno fare la revisione.

Con i prezzi e le bollette incrementate avrete difficoltà a sbarcare il lunario, ma una certa trovata brillante potrebbe correre in vostro soccorso. Salute ballerina. Alcuni nativi della Bilancia saranno in partenza.

Scorpione - Sarà un novembre normale. Chi lavora in strutture pubbliche e sta a stretto contatto con la gente, avrà un sacco da fare e questo toglierà tempo alla vita privata. L'amore di coppia risulterà saldo, anche se delle discussioni riguardanti i soldi e la famiglia non mancheranno. Contate fino a 10 prima di aprire bocca, l'irritazione che proverete in certe giornate rischierà di causarvi dei grossi problemi. Chi ha dei figli riceverà una certa informazione su di loro. La salute potrebbe darvi noia, soprattutto se avete un problema fisico che spesso vi tormenta.

Cercate di non peggiorare le cose con lo stress, quindi fate il possibile per rilassarvi. Una certa notizia rischierà di scombussolarvi. Sarà il mese in cui vi ritroverete ad ingrassare per via della noia. Siete soliti sfogare le vostre frustrazioni interiori a tavola (ma anche fuori pasto).

Oroscopo di novembre, previsioni del mese dal Sagittario al Pesci

Sagittario - L'inizio del mese potrebbe riservarvi qualcosa in più rispetto ad ottobre. Sarete reduci da un periodo sconquassante, caratterizzato da più bassi che alti. Le vostre energie ne risentiranno, ma la situazione si appianerà nel cuore del mese per poi migliorare sensibilmente fino a fine novembre. Occhio a non sforare il budget, anche se non sarà facile resistere alle tentazioni.

Le vetrine e le pubblicità vi faranno gola, ma se siete già in cattive acque finanziarie, cercate di darvi un contegno. Rivedere regolarmente il vostro estratto conto e cercate di capire cosa vi sta risucchiando buona parte delle entrate. Essendo il vostro un segno che lotta con tutte le forze, riuscirete a cavare qualcosa di positivo. Riporterete il mondo dalla vostra parte e questo vi aprirà nuove strade. Cercate anziché attendere che siano gli altri o le occasioni a cercarvi. Starsene seduti in stand-by non apporta miglioramenti, anzi. Se davvero crederete in voi stessi, riuscirete a smuovere mari e monti pur di realizzare i vostri sogni. In famiglia qualcuno si sentirà poco bene, è la stagione dei malanni perciò non allarmatevi in modo eccessivo e migliorate la routine alimentare.

Capricorno - Avrete poche energie nel corso di novembre e questo a causa dei cambiamenti verificatisi nell'ultimo periodo e che vi hanno lasciato una bella gatta da pelare. Non siete soli, perciò fatevi aiutare oppure rivolgetevi ad un professionista. Si verificheranno situazioni irritanti e dovrete mantenere la calma altrimenti finirete soltanto per peggiorare le cose. In amore, i cuori solitari faranno nuove conoscenze oppure s'invaghiranno di un collega o di qualcuno che vedono abbastanza di frequente. Dovrete rivedere la vostra routine e cercare nuove ispirazioni e motivazioni. Al mattino non avrete alcuna voglia di scendere dal letto, inoltre, soffrirete il freddo. Le amicizie vi scalderanno il cuore, anche se quelle sincere si contano sulle dita di una mano. Qualcuno intraprenderà una terapia oppure si sottoporrà ad un certo controllo/intervento/esame. Cercate di non far prevalere la preoccupazione e lo stress perché sono entrambe deleterie per il corpo. Avrete modo di rivedere quelle che sono le vostre priorità perché varieranno! Traslochi e novità per molti nativi del Capricorno. Fuoco e fiamme nelle relazioni.

Acquario - Sarà un mese movimentato, caratterizzato da novità, shopping, uscite e cambiamenti riguardanti lavoro e salute. Le stelle intravedono l'avvicinarsi di una serie di avvenimenti che potrebbero anche incidere sulla vostra quotidianità. Sarà bene portare avanti quei progetti personali e lavorativi che magari hanno subito un rallentamento. Ci saranno nuovi approcci. Qualcuno o qualcosa catturerà la vostra attenzione, facendovi provare sensazioni profonde e che magari non provate da tempo memore. La situazione finanziaria, per tutto il mese di novembre, sarà traballante e questo per colpa delle spese che vi ritroverete a sostenere. In vista di un dicembre rovente a livello economico, dovrete cercare di farvi furbi e acquistare durante il Black Friday tutte quelle cose che riterrete veramente necessarie. Attenzione, però, a non lasciarvi tentare dal superfluo. Investite sulla vostra crescita personale e miglioratevi sempre di più. L'amore di coppia avrà i suoi immancabili alti e bassi, magari non vi sentite compresi dal partner o forse siete stufi di essere dati per scontati.

Pesci - In questo mese vi occuperete della casa e della vostra carriera. Ci saranno tantissime cose da fare e sarà facile lasciarsi cogliere dal panico. Una persona a voi vicina potrebbe sentirsi poco bene e allontanarsi, ma non permettetele di buttarsi giù. Siete un segno carismatico, sensibile e molto goloso. Ed ecco allora che a novembre rischierete di mettere qualche chilo su. Ridefinite l'alimentazione e muovetevi di più: la sedentarietà è un rischio. Sarà il mese delle spese, si prevedono più uscite che entrate. Per coloro che hanno prestato del denaro, giungerà il tempo della riscossione. La vostra creatività farà faville e potrebbero nascere nuove amicizie o anche storie d'amore. Chi ha dei figli o dei genitori anziani a cui badare, sarà soggetto a maggiore tensione in quanto si occupa di tutto e di più. Fatevi dare una mano. In un modo o nell'altro non dovrete assolutamente sprecare questo mese, perché sarà determinante per il vostro futuro.