Secondo l'oroscopo del 28 ottobre, i nati sotto il segno della Bilancia devono aprirsi di più. I Gemelli potrebbero avere tensioni in famiglia, mentre Sagittario e Leone sono in grande forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: se avete bisogno di sfogarvi, fatelo. Spesso tendete a tenere tutte le cose per voi e questo potrebbe rendervi particolarmente nervosi. Parlare con una persona cara potrebbe aiutare.

11° Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 28 ottobre 2021 esortano i nati sotto questo segno a mantenere la calma.

Qualche tensione in famiglia potrebbe compromettere il vostro umore.

10° Cancro: non siate troppo precipitosi, a volte le apparenze possono essere sbagliate. Spesso tendete a giudicare un libro solo dalla copertina, ma non è un bene, specie in questo periodo.

9° Toro: tentar non nuoce. Se non sapete se fare o meno un passo, provateci. Per qualunque cosa facciate, la cosa importante è essere sempre ottimisti e credere in se stessi.

Previsioni astrali posizioni centrali 28 ottobre

8° in classifica Pesci: ci sono progetti su cui state lavorando che potrebbero darvi un po' il tormento. Cercate di essere calmi e di non farvi prendere dal panico. In amore sarà premiata la sincerità.

7° Acquario: l'oroscopo del 28 ottobre esorta i nati sotto questo segno a essere un po' più ottimisti.

Spesso tendete a fasciarvi la testa prima di cadere e non sempre è un bene. Occhi aperti sul lavoro.

6° Ariete: se state pensando di allargare la famiglia, o di compiere qualche passo importante, questo è il momento giusto. Non lasciatevi tediare dai pareri contrastanti e andate dritti per la vostra strada.

5° Vergine: in amore sentite di essere un po' turbati.

Ad ogni modo, dal punto di vista professionale vi accingete a vivere un periodo davvero entusiasmante. Per quanto riguarda i rapporti di coppia appena nati, novità in arrivo.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Scorpione: giornata all'insegna delle novità. Oggi potreste ricevere una notizia che solleticherà la vostra fantasia.

In ambito sentimentale dovete essere più flessibili e lasciare più libertà al partner.

3° Capricorno: in amore farete faville. Questo è il vostro momento dal punto di vista sentimentale, siete passionali e pieni di spirito d'iniziativa, sarà davvero difficile annoiarsi al vostro fianco.

2° Leone: le previsioni dell'oroscopo del 28 ottobre 2021 esortano i nati sotto questo segno a essere un po' più intraprendenti. Il periodo è positivo, anche dal punto di vista della fortuna, per questo motivo, datevi da fare.

1° Sagittario: giornata molto positiva per voi. La Luna è schierata dalla vostra parte, quindi, non vi resta da fare altro che prendere di buon grado questa notizia e agire di conseguenza. Osate di più sia in amore sia nel lavoro.