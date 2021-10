L'oroscopo della giornata di mercoledì 13 ottobre prevede un’ottima Venere in sestile per il segno dell'Acquario, ora più affiatato dal punto di vista sentimentale, mentre il clima lavorativo dei nativi Toro sarà leggermente migliore. Istinti romantici che si risvegliano per il Capricorno con questa Luna nel segno, mentre Cancro dovrà credere di più alle proprie capacità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 13 ottobre.

Oroscopo della giornata di mercoledì 13 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: Luna in quadratura che inizia a diventare fastidiosa per la vostra relazione di coppia.

Certo, Venere rimane in trigono dal segno del Sagittario, ma in questo modo diventa difficile esprimere le vostre emozioni efficacemente, perché potreste essere fraintesi. Se siete single relazionatevi con gli altri, ma attenzione a non essere troppo estroversi. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più convinti delle scelte che fate. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo della giornata di mercoledì 13 ottobre convincente per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in trigono dal segno del Capricorno dona carisma e fascino, da sfruttare per attirare l'attenzione verso la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro il clima in cui opererete sarà migliore, ciò nonostante non è ancora il momento di fare spese grandi, perché potreste non ottenere i giusti risultati.

Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo di magra per quanto riguarda i sentimenti, con questa Venere che vi guarda storto dal segno del Sagittario. Dopo tanti bei momenti trascorsi con il partner, adesso sembra non abbiate più voglia di manifestare il vostro amore. Se siete single dovrete trovare coraggio per farvi avanti e dare una bella impressione di voi.

Settore professionale che continua a dare soddisfazioni. Le stelle vi guidano e gli affari procedono verso la giusta direzione. Voto - 6️⃣

Cancro: un oroscopo non all'altezza delle aspettative per voi. L'astro argenteo si troverà in opposizione, e voi dovrete essere più fiduciosi nelle vostre capacità, sia sentimentali che professionali.

Nella vostra relazione infatti manca un po’ di mordente, qualcosa che vi spinga ad amare sempre più il partner. Nel lavoro un ambiente più confortevole per voi potrebbe stimolarvi a fare di più. Voto - 6️⃣

Leone: prendetevi il vostro tempo con certi progetti in ambito lavorativo, soprattutto se avete a che fare con incarichi importanti. Mercurio e Marte vi saranno di grande aiuto, dunque prendete le giuste decisioni con calma. In amore la giornata scorrerà tranquilla tra voi e il partner, e non mancheranno quei momenti emozionanti. Se siete single sarete di buon umore e con la voglia di incontrare le persone che più amate. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali nel complesso discrete per voi nativi del segno.

Venere rimane sfavorevole, ciò nonostante la Luna in trigono potrà darvi una mano a rendere la vostra relazione di coppia più pacifica. Quello che dovrete fare sarà prima di tutto raggiungere il dialogo con la vostra anima gemella. Settore professionale che vi vedrà raggiungere risultati discreti, ma attenzione agli imprevisti. Voto - 6️⃣

Bilancia: Luna in quadratura anche durante questo mercoledì. Secondo l'oroscopo del 13 ottobre però, la situazione tenderà a migliorare nelle prossime ore in ambito sentimentale. Che siate single oppure no, se ritenete di avere commesso un errore, di aver fatto un torto a qualcuno, ammettete le vostre responsabilità e andate avanti. Per quanto riguarda il lavoro sarete sempre attivi e determinati, con la soluzione adatta a ogni problema che dovrete risolvere.

Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale positiva in questa giornata di mercoledì. I rapporti tra voi e il partner prendono la giusta direzione, con tanta voglia e tanti progetti da portare avanti insieme. Per quanto riguarda i single avrete tante idee su come rendere la vostra vita più movimentata e interessante. Nel lavoro potreste riuscire a fare di più se potreste contare su maggiori risorse. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo di mercoledì che vi vedrà impegnati in ambito lavorativo. Questo periodo vi riserva tante soddisfazioni, e i risultati parlano chiaro. Per quanto riguarda i sentimenti state vivendo un inizio stagione davvero solido e convincente, ottimo per portare avanti serenamente la vostra relazione di coppia.

Se siete single curerete molto i rapporti sociali, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Capricorno: i vostri istinti romantici si svegliano dal letargo e la vostra vita amorosa prende di nuovo il via. Che siate single oppure no, amplificate i vostri sentimenti e vivete momenti bellissimi insieme alle persone a cui più tenete. Nel lavoro non siete ancora dei lavoratori modello a causa di qualche piccola sbavatura, ciò nonostante vi state impegnando tanto per portare risultati sempre migliori. Voto - 8️⃣

Acquario: un'ottima Venere nel segno del Sagittario vi permette di essere più affiatati con il partner. Se invece siete alla ricerca del partner ideale, avrete in mente idee originali per riuscire ad attirare l'attenzione.

In ambito lavorativo sarete inarrestabili con un cielo così solido e convincente. Ogni progetto che vi capita sotto mano sarà gestito alla perfezione da parte vostra, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Pesci: cielo che continua a farvi i dispetti in ambito sentimentale. Per il momento meglio non essere troppo esigenti nei confronti del partner. Se siete single e la persona che vi piace si avvicina a voi, non entrate nel panico, e cercare di costruire frasi di senso compiuto. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a trovare l'ispirazione necessaria per i vostri progetti. Voto - 6️⃣